中金公司2025粤港澳大湾区财富管理峰会成功举办

香港, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 9月11日，中金公司2025粤港澳大湾区财富管理峰会在香港成功举办。本届峰会汇聚超400位各界代表，围绕粤港澳大湾区建设成果、财富管理行业发展与资本市场生态等重要议题，聚焦世界经济格局、全球市场投资机遇、新消费趋势、银发经济与养老布局等热点领域展开深度交流，共商共议粤港澳大湾区财富管理发展新机遇，为区域经济增长与金融合作注入新动能。





论坛伊始，中金公司董事长、管理委员会主席陈亮致欢迎辞。他首先对与会嘉宾表示热烈欢迎，并阐述了粤港澳大湾区在国家发展大局中的重要战略地位，以及本届峰会对赋能区域金融合作、推动财富管理行业高质量发展的深远意义。适逢中金公司成立30周年，陈亮在致辞中表示，三十年来，中金公司深度参与并见证中国资本市场的建设与发展，未来，中金公司将持续探索引领财富管理行业的转型发展，提升金融赋能新质生产力发展的质效，为居民财富增值、区域经济高质量发展和金融高水平开放贡献中金力量。





香港特别行政区政府财政司司长陈茂波作为主礼嘉宾出席本届峰会并致辞。他表示，当前世界百年变局正在加速演进，香港作为国际金融中心，面临挑战的同时亦迎来更多机遇。随着国际投资者加快资产多元化配置，连接中外的香港资本市场表现强劲，粤港澳大湾区更是推动财富管理发展的重要动力源，其中包括在中央有关部委的支持下，适时、适度扩大“跨境理财通”覆盖的地域范围、产品种类和参与群体。同时香港在产品方面会不断创新，包括丰富交易所买卖产品，以至稳慎推动开放更多私募基金给予零售投资者等。这些都有助吸引更多海内外资金。他在致辞中也表示，期待中金公司继续积极发挥资本市场投融资领头羊的功能，助力香港提升金融市场的活力和竞争力，为国家金融强国建设做出新的更大贡献。





中金公司首席经济学家、研究部负责人、中金研究院院长彭文生发表了题为《从规模经济到创新经济》的主旨演讲。他指出，我国在绿色产业、人工智能等领域已建立起全球领先优势，可通过财政扩张、完善社会保障体系等措施提振内需，以助力中国深度参与并引领新一轮创新经济发展浪潮。

随后，中金公司研究部首席海外与港股策略分析师刘刚和与会嘉宾就“中美关系新走向与世界经济新秩序”展开了深入对话，分别从中美视角深度解析全球经济格局深度重塑之下的挑战与机遇。





会上，近30位来自金融机构、龙头企业、高校等多个领域的演讲嘉宾围绕构建多元韧性组合、中国消费行业转型、长寿时代财富管理、金融基建创新发展、本土管理人出海五大热点议题，展开多场高水平对话与深度交流。嘉宾们结合前沿趋势与实战经验，分享了诸多前瞻且务实的策略见解，现场反响热烈。





峰会还融入了数字化与绿色发展元素。中金公司研究部携旗下一站式数字化投研服务平台“中金点睛”重磅亮相，首次面向境外客户进行现场展示，以数字化创新为引擎，为全球机构投资者提供更加智能、便捷和跨境贯通的全新投研体验。此外，峰会将可持续发展理念贯穿全程，将低碳实践融入会议细节，彰显践行绿色发展的责任担当。

本届峰会成功汇聚多方智慧，共同探讨如何在新的历史站位上助力粤港澳大湾区财富管理行业“把握大机遇，做好大文章”，对构建更具活力的财富管理生态圈进行有益探索。未来，中金公司将继续依托粤港澳大湾区的创新土壤与开放优势，奋力做好金融“五篇大文章”，以综合金融服务助力居民共享国家与时代的长期发展机遇，携手全球伙伴共享机遇、共商合作、共促发展，共同书写金融高水平开放与高质量发展新篇章。

关于中国国际金融股份有限公司（中金公司）

中国国际金融股份有限公司（中金公司，601995.SH，3908.HK）成立于1995年，秉承「以人为本、以国为怀、植根中国、融通世界」的初心使命，致力于打造中国的国际一流投资银行，并成为未来金融体系的核心参与者。公司总部设在北京，在境内设有多家分、子公司，并在全国30个省、市、自治区拥有超过200个营业网点，同时在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、法兰克福、东京、胡志明、迪拜等地设有子公司或分支机构，具备境内外及跨境一站式服务能力。公司致力于为多元化的客户群体提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的业务结构。

