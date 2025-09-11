Teismas patvirtino AUGA group, RAB restruktūrizavimo planą, nutartis dėl plano patvirtinimo įsiteisėjo

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, 2025 m. rugpjūčio 12 d. akcininkai, o 2025 m. rugpjūčio 18 d. kreditoriai pritarė AUGA group, RAB, juridinio asmens kodas 126264360 (toliau – Bendrovė) restruktūrizavimo plano projektui. Kreditoriams ir akcininkams pritarus Bendrovės parengtam restruktūrizavimo plano projektui, jis buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, kuris 2025 m. rugsėjo 2 d. nutartimi šį planą patvirtino. Nutartis dėl Bendrovės restruktūrizavimo plano patvirtinimo įsiteisėjo 2025 m. rugsėjo 11 d. Ši teismo nutartis žymi naują restruktūrizavimo proceso etapą, kuris bus pradėtas įgyvendinti.
„Oficialus restruktūrizavimo plano patvirtinimas teisme yra svarbus žingsnis mūsų restruktūrizavimo kelyje. Tai leidžia mums pradėti realius pokyčius, siekiant atsiskaityti su kreditoriais ir atkurti Bendrovės finansinį gyvybingumą. Plano įgyvendinimas užtikrins ilgalaikius pokyčius verslo segmentų struktūroje – jie ne tik padės padengti įsipareigojimus kreditoriams, bet ir sustiprins įmonės atsparumą bei sudarys sąlygas sėkmingai spręsti ilgalaikius verslo iššūkius“, – teigia Kęstutis Juščius.
Vadovaudamasi akcininkų ir kreditorių suteiktu pasitikėjimu bei teismo nutartimi, Bendrovės valdyba ir visa vadovybė pradeda plano įgyvendinimą, taip pat į procesą įtraukdama ir kreditorių bei akcininkų atstovus, užtikrinant viso proceso skaidrumą ir efektyvumą.
Šiuo pranešimu Bendrovė taip pat informuoja apie buvusį viešai neatskleistos informacijos atidėjimą. 2025 m. vasario 17 d. Bendrovė gavo grupės kreditorių raštą, reikalaujantį papildomų priemonių Bendrovės mokumui atstatyti. Svarbu pažymėti, kad dėl dalies priemonių įtraukimo buvo sutarta, ir jos buvo tinkamai integruotos į teismo patvirtintą restruktūrizavimo plano redakciją. Bendrovė, atsižvelgdama į tai, kad restruktūrizavimo proceso ankstyvoje stadijoje kreditorių grupės pozicija bei jos įtaka galutiniam plano tvirtinimui dar nebuvo aiški, o pateikti pasiūlymai buvo tik preliminarūs (pateikti dar neišklausius Bendrovės pozicijos ir plano įgyvendinimo vizijos), taip pat įvertinusi riziką dėl galimo neteisingo informacijos interpretavimo ir neigiamų pasekmių vertybinių popierių rinkoje, nusprendė atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą iki teismo nutarties, patvirtinusios restruktūrizavimo planą, įsiteisėjimo dienos.
Kontaktai:
AUGA group, RAB generalinė direktorė
Elina Chodzkaitė - Barauskienė
+370 5 233 5340