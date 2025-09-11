Rapport semestriel Pilier 3 - 30 juin 2025

 | Source: Credit Agricole de la Touraine et du Poitou Credit Agricole de la Touraine et du Poitou

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3

Au 30 juin 2025 

Maamar MESTOURA, Directeur Finance, Technologie et Moyens généraux de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance les informations requises en vertu de la partie 8 du Règlement (UE) n° 575/2013 (et modifications ultérieures) ont été publiées en conformité avec les politiques formelles et les procédures, système et contrôles internes.

Fait à Poitiers, le 08 septembre 2025

Le Directeur Finance, Technologie et Moyens généraux

Maamar MESTOURA

Sommaire

1.        INDICATEURS CLÉS (EU KM1)        3

Indicateurs clés (EU KM1)

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride, en vigueur jusqu’au 29 juin 2025. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros30/06/202531/12/202430/06/202431/12/202330/06/2023
Fonds propres disponibles (montants)
1Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)1 590 3601 580 1391 521 6761 522 5081 451 642
2Fonds propres de catégorie 11 590 3601 580 1391 521 6761 522 5081 451 642
3Total des fonds propres1 604 5361 591 9541 529 5211 525 9361 451 981
Montants d'exposition pondérés
4Montant total d'exposition au risque5 576 8055 771 4725 707 0015 688 1045 398 469
4aMontant total d’exposition au risque pré-plancher5 576 805
Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
5Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)28,52%27,38%26,66%26,77%26,89%
5bRatio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)28,52%
6Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)28,52%27,38%26,66%26,77%26,89%
6bRatio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du
plancher (%)		28,52%
7Ratio de fonds propres total (%)28,77%27,58%26,80%26,83%26,90%
7bRatio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%)28,77%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)  
EU 7dExigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
EU 7edont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)0,00%0,00%0,00%
EU 7fdont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)0,00%0,00%0,00%
EU 7gExigences totales de fonds propres SREP (%)8,00%8,00%8,00%8,00%8,00%
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
8Coussin de conservation des fonds propres (%)2,50%2,50%2,50%2,50%2,50%
EU 8aCoussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
9Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)0,97%0,97%0,97%0,50%0,50%
EU 9aCoussin pour le risque systémique (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
10Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
EU 10aCoussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
11Exigence globale de coussin (%)3,47%3,47%3,47%3,00%3,00%
EU 11aExigences globales de fonds propres (%)11,47%11,47%11,47%11,00%11,00%
12Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)20,77%19,58%18,80%18,83%18,90%
Ratio de levier
13Mesure de l’exposition totale14 397 13714 305 91514 242 64814 444 25514 383 978
14Ratio de levier (%)11,05%11,05%10,68%10,54%10,09%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)
14aExigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
14bdont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
14cExigences de ratio de levier SREP totales (%)3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)
14dExigence de coussin lié au ratio de levier (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
14eExigence de ratio de levier globale (%)3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%
Ratio de couverture des besoins de liquidité
15Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)9601 0011 0061 121 0001 547
16aSorties de trésorerie — Valeur pondérée totale1 0411 0571 0761 122 0001 238
16bEntrées de trésorerie — Valeur pondérée totale206172177151 000158
16Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)834885900971 0001 081
17Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)115,17%113,09%111,75%115,26%141,78%
Ratio de financement stable net
18Financement stable disponible total13 50712 99613 16413 032 31312 922
19Financement stable requis total12 62612 21812 42612 433 75911 683
20Ratio NSFR (%)106,98%106,37%105,95%104,81%110,61%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

Au 30 juin 2025, les ratios de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou sont au-dessus des exigences minimales qui s’imposent.

Pièce jointe


Attachments

04.C1 - CR894 - Rapport Word - Groupe C Semestriel_V5

Recommended Reading