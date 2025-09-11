Rapport semestriel Pilier 3 - 30 juin 2025

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou
INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3
Au 30 juin 2025
Maamar MESTOURA, Directeur Finance, Technologie et Moyens généraux de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou
ATTESTATION DU RESPONSABLE
Je certifie qu'à ma connaissance les informations requises en vertu de la partie 8 du Règlement (UE) n° 575/2013 (et modifications ultérieures) ont été publiées en conformité avec les politiques formelles et les procédures, système et contrôles internes.
Fait à Poitiers, le 08 septembre 2025
Le Directeur Finance, Technologie et Moyens généraux
Maamar MESTOURA
Sommaire
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1) 3
Indicateurs clés (EU KM1)
INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU (EU KM1)
Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.
À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride, en vigueur jusqu’au 29 juin 2025. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.
|EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros
|30/06/2025
|31/12/2024
|30/06/2024
|31/12/2023
|30/06/2023
|Fonds propres disponibles (montants)
|1
|Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
|1 590 360
|1 580 139
|1 521 676
|1 522 508
|1 451 642
|2
|Fonds propres de catégorie 1
|1 590 360
|1 580 139
|1 521 676
|1 522 508
|1 451 642
|3
|Total des fonds propres
|1 604 536
|1 591 954
|1 529 521
|1 525 936
|1 451 981
|Montants d'exposition pondérés
|4
|Montant total d'exposition au risque
|5 576 805
|5 771 472
|5 707 001
|5 688 104
|5 398 469
|4a
|Montant total d’exposition au risque pré-plancher
|5 576 805
|‐
|‐
|‐
|‐
|Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
|5
|Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)
|28,52%
|27,38%
|26,66%
|26,77%
|26,89%
|5b
|Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)
|28,52%
|‐
|‐
|‐
|‐
|6
|Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)
|28,52%
|27,38%
|26,66%
|26,77%
|26,89%
|6b
|Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du
plancher (%)
|28,52%
|‐
|‐
|‐
|‐
|7
|Ratio de fonds propres total (%)
|28,77%
|27,58%
|26,80%
|26,83%
|26,90%
|7b
|Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%)
|28,77%
|‐
|‐
|‐
|‐
|Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
|EU 7d
|Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|EU 7e
|dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)
|‐
|‐
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|EU 7f
|dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)
|‐
|‐
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|EU 7g
|Exigences totales de fonds propres SREP (%)
|8,00%
|8,00%
|8,00%
|8,00%
|8,00%
|Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
|8
|Coussin de conservation des fonds propres (%)
|2,50%
|2,50%
|2,50%
|2,50%
|2,50%
|EU 8a
|Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|9
|Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)
|0,97%
|0,97%
|0,97%
|0,50%
|0,50%
|EU 9a
|Coussin pour le risque systémique (%)
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|10
|Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|EU 10a
|Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|11
|Exigence globale de coussin (%)
|3,47%
|3,47%
|3,47%
|3,00%
|3,00%
|EU 11a
|Exigences globales de fonds propres (%)
|11,47%
|11,47%
|11,47%
|11,00%
|11,00%
|12
|Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)
|20,77%
|19,58%
|18,80%
|18,83%
|18,90%
|Ratio de levier
|13
|Mesure de l’exposition totale
|14 397 137
|14 305 915
|14 242 648
|14 444 255
|14 383 978
|14
|Ratio de levier (%)
|11,05%
|11,05%
|10,68%
|10,54%
|10,09%
|Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)
|14a
|Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|14b
|dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|14c
|Exigences de ratio de levier SREP totales (%)
|3,00%
|3,00%
|3,00%
|3,00%
|3,00%
|Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)
|14d
|Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|14e
|Exigence de ratio de levier globale (%)
|3,00%
|3,00%
|3,00%
|3,00%
|3,00%
|Ratio de couverture des besoins de liquidité
|15
|Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)
|960
|1 001
|1 006
|1 121 000
|1 547
|16a
|Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale
|1 041
|1 057
|1 076
|1 122 000
|1 238
|16b
|Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale
|206
|172
|177
|151 000
|158
|16
|Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)
|834
|885
|900
|971 000
|1 081
|17
|Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)
|115,17%
|113,09%
|111,75%
|115,26%
|141,78%
|Ratio de financement stable net
|18
|Financement stable disponible total
|13 507
|12 996
|13 164
|13 032 313
|12 922
|19
|Financement stable requis total
|12 626
|12 218
|12 426
|12 433 759
|11 683
|20
|Ratio NSFR (%)
|106,98%
|106,37%
|105,95%
|104,81%
|110,61%
À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.
Au 30 juin 2025, les ratios de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou sont au-dessus des exigences minimales qui s’imposent.
Pièce jointe