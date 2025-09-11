Rapport semestriel Pilier 3 - 30 juin 2025

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3

Au 30 juin 2025

Maamar MESTOURA, Directeur Finance, Technologie et Moyens généraux de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance les informations requises en vertu de la partie 8 du Règlement (UE) n° 575/2013 (et modifications ultérieures) ont été publiées en conformité avec les politiques formelles et les procédures, système et contrôles internes.

Fait à Poitiers, le 08 septembre 2025

Le Directeur Finance, Technologie et Moyens généraux

Maamar MESTOURA

Sommaire

1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1) 3

Indicateurs clés (EU KM1)

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride, en vigueur jusqu’au 29 juin 2025. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/06/2025 31/12/2024 30/06/2024 31/12/2023 30/06/2023 Fonds propres disponibles (montants) 1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 1 590 360 1 580 139 1 521 676 1 522 508 1 451 642 2 Fonds propres de catégorie 1 1 590 360 1 580 139 1 521 676 1 522 508 1 451 642 3 Total des fonds propres 1 604 536 1 591 954 1 529 521 1 525 936 1 451 981 Montants d'exposition pondérés 4 Montant total d'exposition au risque 5 576 805 5 771 472 5 707 001 5 688 104 5 398 469 4a Montant total d’exposition au risque pré-plancher 5 576 805 ‐ ‐ ‐ ‐ Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) 5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) 28,52% 27,38% 26,66% 26,77% 26,89% 5b Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%) 28,52% ‐ ‐ ‐ ‐ 6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) 28,52% 27,38% 26,66% 26,77% 26,89% 6b Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du

plancher (%) 28,52% ‐ ‐ ‐ ‐ 7 Ratio de fonds propres total (%) 28,77% 27,58% 26,80% 26,83% 26,90% 7b Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%) 28,77% ‐ ‐ ‐ ‐ Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) EU 7d Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EU 7e dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) ‐ ‐ 0,00% 0,00% 0,00% EU 7f dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage) ‐ ‐ 0,00% 0,00% 0,00% EU 7g Exigences totales de fonds propres SREP (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) 8 Coussin de conservation des fonds propres (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% EU 8a Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9 Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) 0,97% 0,97% 0,97% 0,50% 0,50% EU 9a Coussin pour le risque systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10 Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EU 10a Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 Exigence globale de coussin (%) 3,47% 3,47% 3,47% 3,00% 3,00% EU 11a Exigences globales de fonds propres (%) 11,47% 11,47% 11,47% 11,00% 11,00% 12 Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%) 20,77% 19,58% 18,80% 18,83% 18,90% Ratio de levier 13 Mesure de l’exposition totale 14 397 137 14 305 915 14 242 648 14 444 255 14 383 978 14 Ratio de levier (%) 11,05% 11,05% 10,68% 10,54% 10,09% Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) 14a Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14b dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14c Exigences de ratio de levier SREP totales (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) 14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14e Exigence de ratio de levier globale (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Ratio de couverture des besoins de liquidité 15 Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) 960 1 001 1 006 1 121 000 1 547 16a Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale 1 041 1 057 1 076 1 122 000 1 238 16b Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale 206 172 177 151 000 158 16 Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) 834 885 900 971 000 1 081 17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) 115,17% 113,09% 111,75% 115,26% 141,78% Ratio de financement stable net 18 Financement stable disponible total 13 507 12 996 13 164 13 032 313 12 922 19 Financement stable requis total 12 626 12 218 12 426 12 433 759 11 683 20 Ratio NSFR (%) 106,98% 106,37% 105,95% 104,81% 110,61%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

Au 30 juin 2025, les ratios de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou sont au-dessus des exigences minimales qui s’imposent.

