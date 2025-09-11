ACTEOS : Rapport financier semestriel S1 2025

Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 11 septembre 2025 afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin 2025. Les procédures de revue limitée, réalisées par les commissaires aux comptes, ont été effectuées.

En K€ IFRS 1er Semestre 2025 1er Semestre 2024 Chiffre d’affaires (CA) 4 139 7 370 Marge Brute

En% du CA 2 675

64,6% 4 380

59,4% EBITDA 34 77 Résultat Opérationnel (480) (475) Résultat courant (640) (568) Résultat Net (part Groupe) (620) (558)

Un chiffre d’affaires en repli intégrant la cession des activités allemandes et une activité mobilité en transformation

Au titre du premier semestre 2025, le chiffre d’affaires d’ACTEOS ressort à 4,1 M€ contre près de 7,4 M€ au titre du premier semestre 2024 : -43,8%.

Cette évolution doit être appréciée au regard de l’impact de la sortie du périmètre de la filiale allemande suite à sa cession en date du 30 Novembre 2024. Sur un périmètre comparable excluant la contribution de l’Allemagne sur le premier semestre 2024, le repli de l’activité aurait été ramené à -20,7%.

Au-delà de ce facteur, le repli de l’activité reflète également la transformation du modèle économique de l’activité Mobilité avec l’abandon progressif des points relais dans le cadre du e-commerce au profit des lockers, générant une diminution significative des ventes de PDA (Personnal Digital Assistant) aux plateformes logistiques. Cette activité, historiquement faiblement contributive à la rentabilité, est désormais périphérique.

Hausse de 58% des prises de commandes Software

L’activité a en revanche bénéficié d’une bonne orientation des ventes Software avec un chiffre d’affaires de près de 3,2 M€, en hausse de 2,8% en France. Au-delà de cette croissance encourageante, ACTEOS a renoué avec une dynamique commerciale très favorable sur cette activité avec une hausse de 58% des prises de commandes sur le semestre. Cette dynamique soutiendra l’activité du second semestre attendue en forte amélioration par rapport à la première partie de l’année.

Appréciation du taux de marge brute portée par l’évolution du mix-produits

Le repli de la marge brute (-38,9% à 2,7 M€) est directement lié à la baisse de l’activité. Elle ressort toutefois à 64,6% du chiffre d’affaires du semestre en lien direct avec l’évolution favorable du mix produits au bénéfice des activités Software. Cette tendance devrait encore se renforcer avec à la clé un levier pérenne d’appréciation des marges pour le Groupe.

Maintien d’un EBITDA positif, poursuite d’une stricte maîtrise des charges

Au cours du semestre, ACTEOS a poursuivi ses efforts de maîtrise des charges. Les charges externes (637,5 K€) ressortent ainsi à 15,4% du chiffre d’affaires contre 23,6% au premier semestre 2024. Les charges de personnel sont également bien encadrées à 1,9 M€ contre 2,5 M€ au premier semestre 2024 (avant cession des activités allemandes).

Cette bonne maitrise de la structure de charges permet à ACTEOS d’afficher un EBITDA toujours positif à hauteur de 34 K€.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel est négatif à hauteur de 480 K€ au même niveau que la perte affichée sur la même période de l’exercice précédent. Le résultat net part du Groupe est négatif à hauteur de 620 K€.

Situation financière

Au 30 juin 2025 la trésorerie ressort à près de 224 K€ contre 1,5 M€ à fin décembre 2024.

A l’issue de l’accord conclu avec les partenaires bancaires au mois de mars 2025, un gel de 24 mois du remboursement des échéances des prêts PGE, représentant un montant total de 2,1 M€ a été entériné, permettant à ACTEOS de faire face à ses engagements et de financer la poursuite de son développement.

Perspectives : bonne visibilité sur l’activité du second semestre, priorité au retour à la profitabilité

Compte tenu de l’évolution du périmètre Groupe et de la transformation des besoins de ses marchés, ACTEOS entend désormais focaliser tous ses efforts sur le développement de son activité Software en combinant développement de la base installée et conquête de nouveaux clients.

Dans cette perspective, la dynamique de prise de commandes enregistrée au cours des derniers mois impactera positivement l’activité du second semestre, permettant d’envisager un retour progressif à la profitabilité opérationnelle.

Cette confiance est confortée par les succès commerciaux des derniers mois, notamment sur la nouvelle génération TMS (solution de planification, de gestion et d’optimisation des transports), solution sur laquelle des investissements significatifs ont été engagés au cours de ces dernières années et qui aujourd’hui trouve son marché.

La réussite de cette stratégie offensive sur le marché Software doit permettre à ACTEOS de renouer avec une trajectoire de performance durable dans la croissance et la profitabilité. Au-delà de la montée en puissance de l’activité, l’atteinte de cet objectif sera soutenue par la poursuite d’une stricte discipline en matière de maitrise des coûts.

Prochains évènements :

Publication du Chiffre d’affaires 2025 : Le 26 janvier 2026 (après bourse).

Publication des résultats 2025 : Le 12 mars 2026 (après bourse).

Fondé en 1986, Acteos est un éditeur et intégrateur de progiciels spécialisés dans l’optimisation des flux logistiques (supply chain management). Le groupe, présent en France, en Allemagne et au Liban, propose aux entreprises une suite complète de solutions modulaires et intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne logistique – de la gestion d’entrepôt (WMS) et du transport (TMS) jusqu’à la prévision des approvisionnements (FPS). Cotée sur Euronext Paris, Acteos s’est imposé comme un acteur de référence alliant innovation technologique et expertise métier au service de la performance logistique de ses clients. Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C) Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com

