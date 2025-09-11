PETROBRAS ATTRIBUE À VALLOUREC UN CONTRAT D’UN MILLIARD DE DOLLARS POUR SES PROJETS OFFSHORE OCTG







Meudon (France), le 11 septembre 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, a remporté un contrat majeur auprès de Petrobras, à la suite d’un appel d’offres compétitif pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés à ses opérations offshore de 2026 à 2029. Cet accord de long terme pourrait générer un chiffre d’affaires total allant jusqu’à 1 milliard de dollars (USD), représentant l’attribution la plus importante en volumes comme en revenus depuis que Petrobras a adopté la stratégie d’appel d’offres ouvert.

Ce contrat couvre l’ensemble du périmètre OCTG de fourniture de tubes sans soudure et de connexions premium VAM® de 4,5” à 18” nécessaires pour les puits offshore de Petrobras, et incluant les tubes en acier carbone et inoxydable ainsi que les accessoires associés. Vallourec accompagnera également Petrobras dans l’optimisation de son efficacité opérationnelle en fournissant une gamme complète de services à forte valeur ajoutée, à la fois onshore et offshore, comme l’ingénierie, la gestion des stocks, la préparation des tubes avant envoi sur les plateformes de forage, la supervision des opérations offshore, les éventuelles réparations au retour des plateformes et la reconstitution des stocks.

Ce succès vient renforcer le leadership des connexions premium VAM® et de Vallourec Tubular Services (VTS) au Brésil.



Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur Général du Groupe Vallourec, a déclaré :

« Cette réussite est une belle illustration de la capacité de Vallourec à répondre aux exigences complexes et en constante évolution de ses clients. Elle confirme la force et la cohérence de notre positionnement, qui s’appuie sur l’excellence technique, une présence industrielle intégrée au Brésil et un partenariat de longue date avec Petrobras, fondé sur une confiance mutuelle. Je tiens à remercier Petrobras pour sa confiance renouvelée et l’ensemble des équipes de Vallourec dont l’engagement et l’expertise ont rendu ce succès possible. »

