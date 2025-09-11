VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : RESULTAT DU 1ER SEMESTRE 2025

COMMUNIQUE FINANCIER

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2025

Une performance qui se traduit par une légère amélioration du résultat net

Chiffre d’affaires consolidé stable à 109,3M€ (-0,2%)

Hausse de +0,5M€ du résultat net du Groupe

Reims, le 11 septembre 2025

Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le 11 septembre 2025 sous la Présidence de Madame Nathalie Vranken, et en présence des Commissaires aux Comptes, pour arrêter les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre 2025.

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes, leur rapport est en cours d’émission.

S1 2025

(M€) S1 2024

(M€)

Var vs S1 24

(M€) Var vs S1 24

(%) Chiffre d’Affaires 109,3 109,6 -0,2 -0,2% Résultat Opérationnel Courant 13,8 15,1 -1,2 -8,0% Résultat Opérationnel 13,7 14,7 -1,1 -7,2% Résultat Financier -15,3 -16,4 +1,0 Résultat Net -1,4 -1,9 +0,5 Part du Groupe -1,4 -1,9 +0,5

Activité commerciale : stable au premier semestre

Le premier semestre 2025 affiche un chiffre d’affaires stable dans un marché du Champagne encore en léger recul (vs 30 juin 2024). Vranken-Pommery Monopole, fort de ses liens solides avec la distribution au niveau mondial, a contractualisé une fin d’année encourageante.

Le Groupe maintient sa stratégie de développement de ses marques premium.

Champagne Pommery poursuit son développement (+4,7% en chiffre d’affaires), grâce au renouvellement de son offre par de nouvelles cuvées de prestige : Cuvée Louise Parcelles 2006, Grand Apanage « 1874 », et Grand Cru Royal, toutes trois très bien accueillies par les marchés.



Cette stratégie permet au Groupe d’atteindre dès le premier semestre 57% du chiffre d’affaires à l’international.

En France, Vranken-Pommery Monopole conforte sa position d’acteur majeur du Champagne grâce à une progression de ses volumes de vente, insufflant ainsi une dynamique de reprise dans un marché toujours légèrement en baisse.

Résultats : légère amélioration du résultat net

La baisse de l’EBITDA de 1,9M€ comme la baisse du résultat opérationnel de 1,1M€ sont dues principalement à des effets indépendants de l’activité économique. Les subventions reçues sur le premier semestre 2025 sont en retrait par rapport au premier semestre 2024, qui avait par ailleurs également enregistré le versement d’une indemnité d’assurance non-récurrente par nature.

Les opérations commerciales programmées pour le second semestre et l’amélioration du mix conduiront à une progression de la marge opérationnelle.





La baisse constatée du résultat opérationnel est compensée par la réduction des charges financières liée à la baisse des taux.

Le Groupe améliore ainsi son résultat net de 0,5M€, pour le ramener à -1,4M€ sur le premier semestre 2025.

Stabilité de la structure financière

S1 2025

(M€) S1 2024

(M€)

Var vs S1 24

(M€) Var vs S1 24

(%) Capitaux propres 396,5 410,9 -14,4 -3,5% Intérêts minoritaires 5,0 5,4 -0,3 -6,2% Endettement financier net 756,2 729,5 +26,7 +3,7% (1) dont IFRS 16 (y compris crédit-bail) 18,3 18,2 +0,1 +0,5% (2) dont comptes courants d’associés 61,3 57,9 +3,4 +5,8% Endettement financier net hors (1) et (2) 676,6 653,4 +23,2 +3,6%

Les fonds propres s’élèvent à 396,5M€ et représentent 30% du total bilan.

Si l’endettement financier net est en progression de 26,7M€, la hausse est à mettre en perspective avec la saisonnalité des ventes. Elles sont programmées en forte hausse pour la fin d’année et ont ainsi entraîné une augmentation technique du niveau des stocks au 30 juin.

Par ailleurs, le Groupe a sécurisé ses emprunts post clôture :

Le Groupe a renouvelé pour 262M€ de crédits de vieillissement dont les échéances ont été portées à 2027 et 2028.

Le Groupe a procédé au remboursement de l’échéance obligataire de 50M€ du 30 juillet 2025 avec la mise en place d’un nouveau financement bancaire.

du 30 juillet 2025 avec la mise en place d’un nouveau financement bancaire. La prochaine échéance obligataire de 45M€ est en juin 2026.





Projets de désendettement

Les ventes des actifs non stratégiques sont toujours à l’ordre du jour. Des négociations sont engagées pour la cession de foncier et d’immobilier en Camargue.

La vente d’Heidsieck & Co Monopole, approuvée par l’Assemblée Générale du 5 juin, est en cours.

Un désendettement significatif est ainsi prévu pour le 31 décembre





Une stratégie RSE durable et différenciante : La Vérité du Terroir

Les efforts du Groupe ont été récompensés avec l’obtention du label « Entreprise du Patrimoine Vivant », distinction de l’Etat français récompensant un haut niveau d’excellence dans les savoir-faire artisanaux et industriels.

», distinction de l’Etat français récompensant un haut niveau d’excellence dans les savoir-faire artisanaux et industriels. Le Groupe a par ailleurs signé en juillet la seconde phase du réseau d’animation Vert Cot’Eau , avec pour ambition de viser 100% des surfaces champenoises certifiées environnementalement d’ici 2030 . Une attention particulière est portée dans ce programme aux zones de captage d’eau potable.

du réseau d’animation , avec pour ambition de . Une attention particulière est portée dans ce programme aux zones de captage d’eau potable. Les vendanges 2025 ont été l’occasion pour VPM de franchir une nouvelle étape dans sa trajectoire de réduction d’émissions de GES. Les premiers camions électriques ont été utilisés pour le transport des citernes entre les différents sites.





Perspectives

Les vendanges touchent à leur fin dans l’ensemble des vignobles du Groupe.

Champagne : le rendement de l’appellation a été fixé à 9000kg/ha. Il sera dépassé, ce qui permettra de conforter les réserves qualitatives. La qualité de la vendange est exceptionnelle. Cela pourrait être la vendange du siècle.

: le rendement de l’appellation a été fixé à 9000kg/ha. Il sera dépassé, ce qui permettra de conforter les réserves qualitatives. La qualité de la vendange est exceptionnelle. Cela pourrait être la vendange du siècle. Camargue : les travaux réalisés sur le vignoble tout au long de l’année ont porté leurs fruits. Le rendement normatif de plus de 70 hL/ha sera dépassé. Qualitativement, la vendange Camarguaise sera également au rendez-vous.

: les travaux réalisés sur le vignoble tout au long de l’année ont porté leurs fruits. Le rendement normatif de plus de 70 hL/ha sera dépassé. Qualitativement, la vendange Camarguaise sera également au rendez-vous. Provence : même si la Provence connaît une vendange agronomique faible, le Groupe a quant à lui dépassé le rendement fixé à 45 hL/ha.

: même si la Provence connaît une vendange agronomique faible, le Groupe a quant à lui dépassé le rendement fixé à 45 hL/ha. Portugal : les vendanges finiront seulement fin septembre. Faible rendement, belle qualité.

Vranken-Pommery Monopole confirme ses ambitions pour le second semestre 2025 avec un retour à la croissance et une progression des résultats, en ligne avec son plan de développement.

Nouveautés

La mise en marché du Clos Pompadour 2017 en bouteille 75cL a immédiatement été récompensée par une note de 97/100 par James Suckling , témoignant de sa qualité exceptionnelle.

en bouteille 75cL a immédiatement été récompensée par une note de par , témoignant de sa qualité exceptionnelle. La Cuvée Louise 2006 a été classée dans le trio de tête des meilleurs Champagnes et sparkling wines servis sur les vols internationaux. Le prix est organisé par Global Traveler Magazine.

Une nouvelle identité en 2026

Pour incarner sa stratégie de premiumisation qui se concentre sur la valeur ajoutée de Pommery, le Groupe adoptera la dénomination commerciale Maison Pommery & Associés au 1er janvier 2026 (annonce faite à l’Assemblée du 5 juin 2025).

L’année 2026 marquera les anniversaires des 190 ans de la Maison Pommery et des 50 ans du Groupe Vranken.

Prochaine communication



Publication du chiffre d’affaires 2025 : 29 janvier 2026 après bourse

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole est un acteur majeur du secteur du Champagne. Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de la culture de la vigne, à l’élaboration des vins et leur commercialisation. Le Groupe est également présent sur 3 autres vignobles (Provence, Camargue, Douro). Il est fortement engagé en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

