Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund investiert in Start-up-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Saudi-Arabien und der MENA-Region

LONDON, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem historischen Schritt zur Positionierung Saudi-Arabiens als globaler Knotenpunkt für Biotechnologie gab Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund (UK) heute die Auflegung eines Biotech-Fonds bekannt, der von Allocator One verwaltet wird und voraussichtlich rund 50 Millionen US-Dollar in Biotech-Unternehmen mit strategischen Verbindungen zu den Märkten Saudi-Arabiens und der gesamten MENA-Region investieren wird. Die Initiative unter der Leitung von Dr. Megan Yung von Yung Ventures – einem Unternehmen der Y Innovations Group, General Partner – und Dr. Huda Alfardus, ehemals Healthgena (Saudi-Arabiens erster privater Accelerator), General Partner, stellt ein wegweisendes Engagement für die Beschleunigung von Innovationen in den Biowissenschaften und die Förderung der Strategie „Vision 2030“ des Königreichs zur Diversifizierung der Wirtschaft durch wissensbasierte Industrien dar.

Diese Initiative wird von der Zusammenarbeit mit der Y Innovations Group profitieren, einem Life-Science-Venture-Konglomerat, das für seine rigorosen Due-Diligence-Kapazitäten, seine starken Investitionen, seine Fähigkeit, frühe wissenschaftliche Konzepte in erstklassige Therapeutika umzusetzen, und seine Erfolgsbilanz bei der Maximierung von Exits durch strategische Geschäftsentwicklung bekannt ist.

Das Investmentteam wird von Dr. Yung von Y Innovations geleitet. Sie ist eine erfahrene Führungskraft mit fundierten Kenntnissen im privaten Life-Sciences-Sektor, im Bereich der frühen Biotechnologie-Entwicklung und in globalen Vermarktungsstrategien. Megan hat mehrere Unternehmen erfolgreich von der Konzeption über die Entwicklung bis hin zur internationalen Marktexpansion begleitet. Sie wird von Dr. Alfardus unterstützt, der über unübertroffene regionale Fachkenntnisse und starke Verbindungen zu den Ministerien und dem Innovationsökosystem Saudi-Arabiens verfügt. Gemeinsam verbinden sie globales Biotech-Know-how mit strategischen regionalen Partnerschaften und ermöglichen so den Portfoliounternehmen einen reibungslosen Markteintritt und Wachstum im Königreich.

„Saudi-Arabien befindet sich in einer einzigartigen Position, um eine weltweit führende Rolle im Bereich der Biowissenschaften einzunehmen. Wir freuen uns, beim Aufbau der ersten Grundlagen für die Biotechnologie im Königreich und der umliegenden MENA-Region mitwirken zu dürfen“, erklärte Dr. Alfardus.

„Wir legen den Grundstein für transformative Therapien und nachhaltiges Wachstum. Der saudische Biotechnologiesektor wird bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 11 bis 12 Milliarden US-Dollar erreichen, und diese Initiative wird die engen Beziehungen unseres Teams zu strategischen Akteuren in diesem Markt nutzen“, so Dr. Yung.

Mit fundierter Fachkompetenz, globaler Kommerzialisierungserfahrung und einem unvergleichlichen Zugang zur strategischen Infrastruktur Saudi-Arabiens strebt dieser Fonds danach, einen neuen Standard für Biotech-Venture-Investitionen im Nahen Osten und darüber hinaus zu etablieren.

