Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund invertirá en empresas en etapa inicial con enfoque en Arabia Saudita y en la región MENA

LONDRES, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En un paso histórico hacia el posicionamiento de Arabia Saudita como un centro mundial de biotecnología, Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund (Reino Unido) anunció hoy el lanzamiento de un fondo de biotecnología, respaldado por Allocator One, que se anticipa invertirá aproximadamente 50 millones de dólares en empresas biotecnológicas con conexiones estratégicas con los mercados de Arabia Saudita y la región MENA en general. La iniciativa, liderada por la Dra. Megan Yung de Yung Ventures, una empresa de Y Innovations Group, socia general y la Dra. Huda Alfardus, anteriormente de Healthgena (la primera aceleradora privada de Arabia Saudita), socia general, representa un compromiso histórico con la aceleración la innovación en ciencias biológicas y el avance de la estrategia Vision 2030 del Reino para diversificar la economía a través de industrias basadas en el conocimiento.

Esta iniciativa se beneficiará de su alianza con Y Innovations Group, un conglomerado de emprendimiento en ciencias biológicas conocido por sus rigurosas capacidades de diligencia, inversiones sólidas, capacidad de transformar conceptos científicos tempranos en terapias de clase mundial y un historial de maximizar las salidas mediante el desarrollo estratégico de negocios.

El equipo de inversión está liderado por la Dra. Yung de Y Innovations. Es una ejecutiva experimentada con vasta experiencia en el sector privado de ciencias biológicas, crecimiento de biotecnología en etapa inicial y vías de comercialización global. Megan ha guiado con éxito a varias empresas desde el concepto hasta el desarrollo y la expansión en mercados internacionales. A ella se une la Dra. Alfardus, que aporta una experiencia regional inigualable y fuertes conexiones en los ministerios y el ecosistema de innovación de Arabia Saudita. Juntas, unen la experiencia global en biotecnología con alianzas regionales estratégicas, lo que permite una entrada y crecimiento transparente para las empresas de cartera en el Reino.

"Arabia Saudita está posicionada de manera única para convertirse en un líder mundial en ciencias biológicas. Estamos muy contentas de ayudar a construir los cimientos iniciales de la biotecnología en el Reino y la región MENA circundante ", dijo la Dra. Alfardus.

"Estamos sentando las bases para las terapias transformadoras y el crecimiento sostenible. Se prevé que el sector de la biotecnología saudí alcance entre 11 y 12 mil millones de dólares para 2030, y esta iniciativa está posicionada para aprovechar los estrechos vínculos de nuestro equipo con las partes estratégicas en este mercado", dijo la Dra. Yung.

Con una profunda experiencia en diligencia, trayectoria en comercialización global y un acceso sin precedentes a la infraestructura estratégica de Arabia Saudita, este fondo tiene como objetivo establecer un nuevo estándar para la inversión de capital de riesgo en biotecnología en el Medio Oriente y más allá.

