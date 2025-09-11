Le fonds Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund prévoit d’investir dans des entreprises en phase de démarrage, plus particulièrement en Arabie saoudite et dans la région MENA

LONDRES, 11 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre d’une initiative historique visant à positionner l’Arabie saoudite comme un pôle mondial de la biotechnologie, le fonds Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund (Royaume-Uni) a annoncé aujourd’hui le lancement d’un fonds de biotechnologie, soutenu par Allocator One. Ce fonds prévoit d’investir environ 50 millions de dollars dans des entreprises de biotechnologie qui entretiennent des liens commerciaux stratégiques en Arabie saoudite, et plus largement, dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). L’initiative est menée par le Dr. Megan Yung, associée commanditée de Yung Ventures, une société de Y Innovations Group, et le Dr. Huda Alfardus, associée commanditée, auparavant chez Healthgena (premier accélérateur privé d’Arabie saoudite). Ce projet représente un engagement majeur visant à accélérer l’innovation dans le domaine des sciences de la vie et à faire progresser la stratégie Vision 2030 du Royaume, dont l’objectif est de diversifier l’économie grâce aux industries fondées sur la connaissance.

Cette initiative bénéficiera de son alliance avec Y Innovations Group, un conglomérat de capital-risque spécialisé dans les sciences de la vie, reconnu pour ses compétences rigoureuses en matière de diligence raisonnable, ses investissements solides, sa capacité à transformer des concepts scientifiques précoces en thérapies de classe mondiale et son expérience éprouvée dans l’exécution d’un désengagement optimal grâce à un développement commercial stratégique.

L’équipe d’investissement est dirigée par le Dr. Yung de Y Innovations, une dirigeante chevronnée qui possède une expertise approfondie dans le secteur privé des sciences de la vie, la croissance des biotechnologies en phase de démarrage et les circuits de commercialisation à l’échelle mondiale. Megan a guidé avec succès plusieurs entreprises, de la conception à la commercialisation internationale en passant par le développement. À ses côtés, le Dr Alfardus apporte une expertise régionale inégalée et de solides relations avec les ministères et l’écosystème d’innovation de l’Arabie saoudite. Ensemble, elles font le lien entre l’expertise mondiale en biotechnologie et les partenariats régionaux stratégiques, permettant ainsi aux entreprises du portefeuille de s’implanter facilement et de se développer dans le Royaume.

« L’Arabie saoudite est particulièrement bien positionnée pour devenir un leader mondial dans le domaine des sciences de la vie. Nous sommes ravis de contribuer à jeter les bases du développement des biotechnologies dans le Royaume et dans la région MENA », a déclaré le Dr. Alfardus.

« Nous établissons les bases pour des thérapies innovantes et une croissance durable. Le secteur saoudien des biotechnologies devrait atteindre 11 à 12 milliards de dollars d’ici 2030, et cette initiative est prête à tirer parti des liens étroits que notre équipe entretient avec les acteurs stratégiques de ce marché », a précisé le Dr Yung.

Fort d’une expertise approfondie en matière de diligence raisonnable, d’une expérience de commercialisation à l’échelle mondiale et d’un accès inégalé aux infrastructures stratégiques de l’Arabie saoudite, ce fonds vise à établir une nouvelle norme pour l’investissement dans les entreprises biotechnologiques au Moyen-Orient et au-delà.

Contact médias :

Y Innovations Operations

info@y-innovations.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9190839-ba33-4ac9-b2e3-5e420fa6af37