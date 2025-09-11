קרן הביוטק Sarat Ventures Y Innovations תשקיע בחברות בשלבים מוקדמים עם דגש על ערב הסעודית ואזור המזרח התיכון וצפון אפריקה

לונדון, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

בצעד היסטורי לקראת מיצוב ערב הסעודית כמרכז עולמי לביוטכנולוגיה, Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund (בריטניה) הודיעה היום על השקת קרן ביוטכנולוגיה, המעוגנת על ידי Allocator One, שצפויה להשקיע כ-50 מיליון דולר בחברות ביוטק בעלות קשרים אסטרטגיים לשווקים בערב הסעודית ולאזור המזרח התיכון וצפון אפריקה הרחב יותר. היוזמה, בהובלת ד"ר מייגן יונג מ-Yung Ventures - חברה מקבוצת Y Innovations, שותפה כללית וד"ר הודא אלפרדוס לשעבר מ-Healthgena (המאיץ הפרטי הראשון בערב הסעודית), שותפה כללית, מייצגת מחויבות היסטורית להאצת חדשנות במדעי החיים ולקידום אסטרטגיית חזון 2030 של הממלכה לגיוון הכלכלה באמצעות תעשיות מבוססות ידע.

יוזמה זו תיהנה מהברית שלה עם Y Innovations Group, קונגלומרט מיזמי מדעי החיים הידוע ביכולות החריצות הקפדניות שלו, בהשקעות חזקות, ביכולת להפוך מושגים מדעיים מוקדמים לטיפולים ברמה עולמית, וברקורד של מקסום אקזיטים באמצעות פיתוח עסקי אסטרטגי.

צוות ההשקעות מובל על ידי ד"ר יונג מ-Y Innovations. היא מנהלת מנוסה עם מומחיות עמוקה במגזר מדעי החיים הפרטיים, צמיחה בביוטק בשלבים מוקדמים ומסלולי מסחור גלובליים. מייגן הדריכה בהצלחה חברות רבות משלב הרעיון דרך הפיתוח והתרחבות השוק הבינלאומי. אליה מצטרף ד"ר אלפרדוס שמביא מומחיות אזורית ללא תחרות וקשרים חזקים בין משרדי הממשלה ומערכת החדשנות של ערב הסעודית. יחד, הם מגשרים בין מומחיות ביוטק גלובלית לשותפויות אזוריות אסטרטגיות, מה שמאפשר כניסה וצמיחה חלקה לחברות פורטפוליו בממלכה.

"ערב הסעודית נמצאת בעמדה ייחודית להפוך למובילה עולמית במדעי החיים. אנו נרגשים לעזור לבנות את הבסיס המוקדם לביוטכנולוגיה בממלכה ובאזור המזרח התיכון וצפון אפריקה שמסביב", אמר ד"ר אלפרדוס.

"אנו מניחים את היסודות לטיפולים טרנספורמטיביים וצמיחה בת קיימא. מגזר הביוטכנולוגיה הסעודי צפוי להגיע ל-11-12 מיליארד דולר עד 2030, ויוזמה זו עומדת למנף את הקשרים ההדוקים של הצוות שלנו עם שחקנים אסטרטגיים בשוק זה", אמרה ד"ר יונג.

עם מומחיות מעמיקה בבדיקת תהליכים, ניסיון במסחור גלובלי וגישה חסרת תקדים לתשתית האסטרטגית של ערב הסעודית, קרן זו שואפת לקבוע סטנדרט חדש להשקעות בחברות הון סיכון ביוטכנולוגיה במזרח התיכון ומחוצה לו.

