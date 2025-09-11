Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund, 사우디아라비아 및 MENA 지역 중심의 초기 단계 기업에 투자

런던, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 사우디아라비아를 글로벌 바이오테크 허브로 자리매김하기 위한 역사적 행보의 일환으로 Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund (UK)가 오늘 바이오테크 펀드의 출범을 발표했다. 이 펀드는 Allocator One이 앵커 투자자로 참여하며, 사우디아라비아 시장 및 광범위한 MENA(중동·북아프리카) 지역과 전략적 연계가 있는 바이오테크 기업들에 약 5천만 달러 규모의 투자를 진행할 예정이다. 이 프로젝트는 Y Innovations Group 계열사인 Yung Ventures의 Megan Yung 박사(General Partner)와, 사우디 최초의 민간 액셀러레이터인 Healthgena 출신의 Huda Alfardus 박사(General Partner)가 공동으로 이끌고 있으며, 이는 생명과학 혁신을 가속화하고 지식 기반 산업을 통한 경제 다변화를 목표로 하는 사우디 비전 2030 전략을 진전시키는 데 있어 중요한 이정표로 평가된다.

또한 이번 이니셔티브는 생명과학 벤처 그룹인 Y Innovations Group과의 전략적 제휴를 기반으로 한다. Y Innovations Group은 철저한 실사 역량, 강력한 투자, 초기 과학적 개념을 세계적 수준의 치료제로 전환하는 능력, 전략적 사업 개발을 통한 최적의 엑시트 성과 등으로 잘 알려져 있으며, 이러한 역량이 본 펀드에도 더해질 예정이다.

투자팀은 Y Innovations의 Yung 박사가 이끌고 있다. 그녀는 민간 생명과학 분야, 초기 단계 바이오테크 성장, 글로벌 상업화 경로에 대한 깊은 전문성을 보유한 경험 많은 경영인으로, 다수의 회사를 아이디어 단계에서 개발 및 국제 시장 확장까지 성공적으로 이끌어왔다. 여기에 합류한 Alfardus 박사는 사우디아라비아의 정부 부처 및 혁신 생태계 전반에 걸친 폭넓은 네트워크와 지역 전문성을 갖추고 있어, 두 사람은 글로벌 바이오테크 전문성과 전략적 지역 파트너십을 연결함으로써 사우디 내 포트폴리오 기업들이 원활히 진출하고 성장할 수 있도록 지원한다.

Alfardus 박사는 “사우디아라비아는 생명과학 분야에서 글로벌 리더가 될 수 있는 독보적인 위치에 있다. 사우디 왕국을 비롯해 MENA 지역 전반에 걸쳐 바이오테크의 초석을 다지는 데 기여하게 되어 매우 기쁘다”라고 말했다.

Yung 박사는 “우리는 혁신적 치료법과 지속 가능한 성장을 위한 토대를 마련하고 있다. 사우디 바이오테크 산업은 2030년까지 110억~120억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 이번 이니셔티브는 이 시장의 핵심 플레이어들과의 긴밀한 네트워크를 활용해 성장 기회를 극대화할 것입니다”라고 강조했다.

철저한 실사 역량, 글로벌 상업화 경험, 그리고 사우디의 전략적 인프라에 대한 독보적인 접근성을 바탕으로, 이번 펀드는 중동을 넘어 글로벌 차원의 바이오테크 벤처 투자에 새로운 기준을 세우는 것을 목표로 하고 있다.

