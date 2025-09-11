Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund akan Melabur dalam Syarikat Peringkat Awal di Arab Saudi dan Rantau MENA

LONDON, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dalam satu langkah bersejarah ke arah menjadikan Arab Saudi sebagai hab global dalam bidang bioteknologi, Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund (UK) hari ini mengumumkan pelancaran dana bioteknologi baharu yang disokong oleh Allocator One. Dana ini dijangka akan melabur sekitar $50 juta dalam syarikat bioteknologi yang mempunyai hubungan strategik dengan pasaran Arab Saudi dan rantau MENA yang lebih luas. Inisiatif ini, yang diterajui oleh Dr. Megan Yung dari Yung Ventures – sebuah syarikat di bawah Y Innovations Group, selaku Rakan Kongsi Am, bersama Dr. Huda Alfardus, bekas tenaga pakar Healthgena (pemecut swasta pertama di Arab Saudi) yang turut berperanan sebagai Rakan Kongsi Am, merupakan satu komitmen penting untuk mempercepatkan inovasi dalam bidang sains hayat serta menyokong strategi Wawasan 2030 Kerajaan Arab Saudi dalam usaha mempelbagaikan ekonomi melalui industri berasaskan pengetahuan.

Inisiatif ini akan mendapat manfaat daripada kerjasama dengan Y Innovations Group, sebuah konglomerat pelaburan dalam bidang sains hayat yang terkenal dengan kepakaran dalam penilaian menyeluruh, pelaburan yang kukuh, keupayaan mengubah idea saintifik awal menjadi terapi bertaraf dunia serta rekod pencapaian dalam memaksimumkan hasil melalui pembangunan perniagaan yang strategik.

Pasukan pelaburan ini diterajui oleh Dr. Yung dari Y Innovations. Beliau merupakan seorang eksekutif berpengalaman luas dengan kepakaran luas dalam sektor sains hayat swasta, pembangunan bioteknologi peringkat awal serta strategi pengkomersialan di peringkat global. Megan telah berjaya membimbing pelbagai syarikat dari peringkat konsep hingga ke pembangunan dan pengembangan pasaran antarabangsa. Beliau turut digandingkan oleh Dr. Alfardus yang membawa kepakaran serantau yang tiada tandingan serta jaringan kukuh merentasi kementerian di Arab Saudi dan ekosistem inovasi negara tersebut. Bersama-sama, mereka menggabungkan kepakaran bioteknologi bertaraf global dengan kerjasama strategik serantau, sekali gus membuka laluan kemasukan dan pertumbuhan yang lancar bagi syarikat-syarikat portfolio di Kerajaan Arab Saudi.

“Arab Saudi mempunyai kelebihan tersendiri untuk muncul sebagai peneraju global dalam bidang sains hayat. Kami teruja untuk membantu membina asas awal bagi sektor bioteknologi di Kerajaan Arab Saudi serta rantau MENA,” kata Dr. Alfardus.

“Kami sedang meletakkan asas bagi terapi transformatif dan pertumbuhan yang mampan. “Sektor bioteknologi Arab Saudi dijangka mencecah antara $11 hingga $12 bilion menjelang tahun 2030 dan inisiatif ini bersedia untuk memanfaatkan hubungan rapat pasukan kami dengan pihak-pihak strategik dalam pasaran tersebut,” kata Dr. Yung.

Dengan kepakaran mendalam dalam penilaian pelaburan, pengalaman luas dalam pengkomersialan global, serta akses yang tiada tandingan kepada infrastruktur strategik Arab Saudi, dana ini bertujuan menetapkan piawaian baharu bagi pelaburan usaha niaga bioteknologi di Timur Tengah dan seterusnya.

