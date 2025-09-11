Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund Irá Investir em Empresas em Estágio Inicial com Foco na Arábia Saudita e na região MENA

LONDRES, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em um passo histórico para posicionar a Arábia Saudita como um centro global de biotecnologia, o Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund (Reino Unido) anunciou hoje a criação de um fundo de biotecnologia, ancorado pela Allocator One, com investimento previsto de cerca de US $50 milhões em empresas de biotecnologia com conexões estratégicas com os mercados da Arábia Saudita e a região MENA em geral. A iniciativa, liderada pela Dra. Megan Yung da Yung Ventures, uma empresa do Grupo Y Innovations, Sócia Geral, e Dra. Huda Alfardus, anteriormente da Healthgena (a primeira aceleradora privada da Arábia Saudita), Sócia Geral, representa um compromisso histórico para acelerar a inovação em ciências da vida e promover a estratégia Vision 2030 do Reino para diversificar a economia através de indústrias com base no conhecimento.

Esta iniciativa se beneficiará da sua aliança com o Y Innovations Group, um conglomerado de empreendimentos de ciências da vida conhecido por sua capacidade de rigorosa diligência, forte investimento, capacidade de transformar conceitos científicos iniciais em terapias de classe mundial, e histórico de maximização de saídas por meio do desenvolvimento estratégico de negócios.

A equipe de investimentos é liderada pela Dra. Yung da Y Innovations. Ela é uma executiva experiente com profunda experiência no setor privado de ciências biológicas, crescimento de biotecnologia em estágio inicial, e caminhos de comercialização global. Megan orientou com sucesso várias empresas desde o conceito até o desenvolvimento e expansão do mercado internacional. Ela é acompanhada pela Dra. Alfardus, que tem experiência regional inigualável e fortes conexões em todo o ecossistema de ministérios e inovação da Arábia Saudita. Juntas, elas unem a experiência global em biotecnologia com parcerias regionais estratégicas, viabilizando a entrada e o crescimento contínuos das empresas do portfólio no Reino.

“A Arábia Saudita está unicamente posicionada para se tornar líder global em ciências da vida. Estamos entusiasmados por ajudar na criação de uma base inicial de biotecnologia no Reino e na região da MENA”, disse a Dra. Alfardus.

“Estamos lançando as bases para terapias transformadoras e crescimento sustentável. O setor de biotecnologia saudita deve chegar a US $11-12 bilhões até 2030, e esta iniciativa está pronta para utilizar os laços estreitos da nossa equipe com players estratégicos neste mercado”, disse a Dra. Yung.

Com profunda expertise em diligência, em comercialização global e acesso incomparável à infraestrutura estratégica da Arábia Saudita, este fundo visa estabelecer um novo padrão para investimentos em empreendimentos de biotecnologia no Oriente Médio e além.

