Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund将重点投资沙特阿拉伯及中东和北非地区初创企业

伦敦, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为推动沙特阿拉伯成为全球生物技术枢纽迈出历史性一步，Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund (UK)今日宣布推出生物技术基金，该基金由Allocator One主导，预计将向与沙特阿拉伯市场及更广泛的中东和北非地区具有战略联系的生物技术公司投资约5000万美元。 这项倡议由Y Innovations Group旗下子公司Yung Ventures的普通合伙人Megan Yung博士以及曾任Healthgena（沙特阿拉伯首家私人加速器）普通合伙人的Huda Alfardus博士共同牵头，标志着加速生命科学领域创新、推动沙特阿拉伯通过知识型产业实现经济多元化发展的“2030愿景”战略迈出了里程碑式的一步。

这项倡议将受益于其与Y Innovations Group的联盟合作。Y Innovations Group是一家生命科学领域的风险投资企业集团，以其严谨的尽职调查能力、雄厚的投资实力、将早期科学概念转化为世界级疗法的卓越能力以及通过战略性业务发展实现退出最大化的良好记录而闻名。

投资团队由Y Innovations的Yung博士带领。 她是一位经验丰富的资深管理人员，在私营生命科学领域、早期生物技术企业成长以及全球商业化路径方面拥有深厚的专业知识。 Megan已成功带领多家企业从概念构思到产品开发，并实现国际市场扩张。 Alfardus博士加入团队，他拥有无可比拟的区域专业知识，并与沙特阿拉伯各部委及创新生态系统建立了深厚联系。 他们共同搭建起全球生物技术专长与区域战略伙伴关系的桥梁，助力投资组合公司在沙特阿拉伯实现无缝进入与持续增长。

“沙特阿拉伯具备独特优势，有望成为全球生命科学领域的领导者。 我们很高兴能为沙特王国及周边中东和北非地区生物技术产业的早期发展奠定基础。”Alfardus博士表示。

“我们正在为变革性疗法和可持续增长打下基础。 到2030年，沙特生物技术行业预计将达到110亿至120亿美元规模，而这项倡议则将充分利用我们团队与该市场战略合作伙伴的紧密联系。”Yung博士表示。

凭借深厚的尽职调查专业能力、全球商业化经验以及对沙特阿拉伯战略基础设施的无与伦比的接入渠道，该基金旨在为中东及更广阔地区生物技术风险投资树立全新标杆。

