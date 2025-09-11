Sarat Ventures Y Innovations 生物科技基金致力投資初創企業，重點關注沙特阿拉伯及中東和北非 (MENA) 地區

倫敦, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在將沙特阿拉伯打造為全球生物科技中心的歷史性進程中，Sarat Ventures Y Innovations 生物科技基金（英國）今日宣佈成立由 Allocator One 領銜的生物科技基金，預計將向與沙特阿拉伯市場及更廣泛中東和北非地區具策略連繫的生物科技公司投資約 5,000 萬美元。 此計劃由 Y Innovations 集團公司 Yung Ventures 的 Megan Yung 博士（普通合夥人）與沙特阿拉伯首間私營加速器企業 Healthgena 前成員 Huda Alfardus 博士（普通合夥人）領銜，彰顯標誌性承諾，力求推動生命科學創新，並促進沙特阿拉伯 2030 願景以知識經濟實現行業多元化。

此計劃將得益於與 Y Innovations 集團的合作優勢，該生命科學風險投資集團向來具備嚴謹的盡職審查、雄厚投資、將早期科學理念轉化為國際級治療方案的能力，亦素有透過策略商業開發最佳退出成果的優異往績。

投資團隊由 Y Innovations 的 Yung 博士領導。 她身為歷練豐富的高級人員，在私人生命科學領域、生物科技初創增長及全球商業化路徑方面擁有深厚的專業知識。 Megan 成功帶領多間企業從概念構想拓展至開發階段，再一直邁向國際市場。 Alfardus 博士亦加入團隊，發揮無可匹敵的區域專業知識，以及橫跨沙特阿拉伯政府各大部會及創新生態系統的強大網絡。 二位的合作結合全球生物科技專業知識與策略區域合作夥伴關係，推動投資組合公司在沙特阿拉伯的無縫進入和增長。

Alfardus 博士指出：「沙特阿拉伯擁有獨特優勢，有望成為生命科學界的全球領袖。 我們很高興能協助為沙特阿拉伯及周邊 MENA 地區的生物科技奠定早期基礎。」

Yung 博士表示：「我們為革新療法及可持續發展增長打下根基。 沙特阿拉伯生物科技領域預計到 2030 年將達到 110 億至 120 億美元規模，而此計劃將善用我們的團隊與該市場策略參與者的緊密聯繫。」

憑著深厚的盡職審查專業知識、全球商業化經驗以及無與倫比的沙特阿拉伯策略基礎設施資源，該基金致力為中東及其他地區的生物科技風險投資建立新典範。

