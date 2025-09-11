MEDDELELSE NR. 291

11. september 2025





Forventninger til regnskabsåret 2025/26

ChemoMetec har i dag godkendt årsrapporten for 2024/25, herunder forventningerne til 2025/26, som vurderes at udgøre intern viden.

ChemoMetec forventer i 2025/26 en omsætning i niveauet DKK 545-565 mio. (2024/25: DKK 495,6 mio.) og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 295-315 mio. (2024/25: DKK 258,0 mio.).

Årsrapporten for 2024/25 offentliggøres samtidig med denne meddelelse, og der er heri redegjort for forudsætningerne for forventningerne til 2025/26 (s. 39-40).





Yderligere oplysninger

Martin Helbo Behrens, CEO

Telefon: (+45) 48 13 10 20

Kim Nicolajsen, CFO

Telefon (+45) 48 13 10 20

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com