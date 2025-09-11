Årsrapport 2024/25 - Vækst i omsætning og EBITDA

MEDDELELSE NR. 292

11. september 2025

Årsrapport 2024/25 (1. juli 2024 - 30. juni 2025)

Vækst i omsætning og EBITDA

ChemoMetecs omsætning steg i 2024/25 med 22% til DKK 495,6 mio., og driftsresultatet (EBITDA) viste en fremgang på 39% og blev på DKK 258,0 mio. Den positive udvikling i omsætningen afspejler en stigning i salget af både instrumenter, forbrugsvarer og serviceydelser. Lanceringen af de nye XcytoMatic-produkter forløber tilfredsstillende.

”Samtidig med vores store fokus på igen at skabe vækst i den eksisterende forretning har vi i det forløbne år anvendt mange ressourcer på lanceringen af vores nye, højteknologiske XcytoMatic-produkter. Med lanceringen af XcytoMatic 40 er ChemoMetec på vej ind på markedet for bioprocessing, mens de nye instrumenter XcytoMatic 30 og 50, der begge er udviklet på den samme teknologiplatform som XcytoMatic 40, imødekommer blandt andet vores celle- og genterapikunders ønske om automatisering af deres produktionsprocesser.

Automatisering er et nyt attraktivt marked for os, og vi vurderer, at ChemoMetec har en stærk markedsposition i forbindelse med den igangværende automatiseringsbølge – den mulighed er vi i fuld gang med at udnytte.

I det kommende år vil vi yderligere intensivere markedsføringen af vores nye produkter, færdiggøre udviklingen af endnu et medlem af XcytoMatic-familien, XcytoMatic 50, arbejde videre med udviklingen af en ny løsning til automatisering, Sample Management System, og styrke udviklingen af software samtidig med, at vi fastholder fokus på vores eksisterende forretning.

Vi har store forventninger til de nye løsninger og forventer, at de vil bidrage betydeligt til væksten i de kommende år. Men det er dog vigtigt at have in mente, at vi med Xcyto-

Matic-instrumenterne henvender os til kunder inden for bioprocessing og kunder med automatiseringsprojekter – og at validerings- og beslutningsprocessen inden for dette segment er forholdsvis lang. Derfor kræver det en vis tålmodighed at realisere det forventede store potentiale for de nye produkter”, siger administrerende direktør Martin Helbo Behrens.

Økonomiske resultater

I regnskabsåret 2024/25 steg omsætningen med 22% til DKK 495,6 mio. målt i såvel danske kroner som i faste valutakurser.

ChemoMetecs omsætning fordeler sig med 59% i USA/Canada, 32% i Europa og 9% i resten af verden, hvilket er uændret i forhold til regnskabsåret 2023/24.

Omsætningen af instrumenter steg i 2024/25 med 22%, mens omsætningen af forbrugsvarer og serviceydelser steg med henholdsvis 20% og 25%.

Driftsresultatet (EBITDA) blev i 2024/25 på DKK 258,0 mio. mod DKK 186,2 mio. i 2023/24. Fremgangen i driftsresultatet skyldes primært stigningen i omsætningen uden en tilsvarende stigning i omkostningerne. Driftsresultatet er dog påvirket af engangsomkostninger forbundet med restruktureringer på DKK 11,8 mio.

EBITDA-marginen blev i regnskabsåret 2024/25 på 52% mod 46% i 2023/24.

Årets resultat steg med DKK 50,1 mio. i forhold til året før og blev på DKK 186,4 mio.

Årets omsætning er i overensstemmelse med de udmeldte foreløbige omsætningstal for 2024/25 offentliggjort den 1. juli 2025, og driftsresultat (EBITDA) er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger offentliggjort den 10. januar 2025.

Det indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte for regnskabsåret 2024/25 på DKK 7,0 pr. aktie svarende til en udbyttebetaling på DKK 121,8 mio.

Forventninger

ChemoMetec forventer i 2025/26 en omsætning i niveauet DKK 545-565 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 295-315 mio.

Telefonkonference

Der afholdes en telefonkonference fredag den 12. september kl. 15.00, hvor CEO Martin Helbo

Behrens og CFO Kim Nicolajsen vil præsentere årsrapporten for 2024/25.

Konferencen holdes på engelsk.

Tilmelding foretages ved at sende en e-mail til crk@chemometec.com og oplyse navn, titel og organisation.

Yderligere oplysninger

Martin Helbo Behrens, CEO

Telefon: (+45) 48 13 10 20

Kim Nicolajsen, CFOTelefon (+45) 48 13 10 20

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com

