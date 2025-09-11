Communiqué de Presse

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

Reims, le 11 septembre 2025

Le groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE a déposé ce jour son Rapport Financier Semestriel 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être téléchargé sur le site internet du groupe dans la rubrique Espace Investisseurs / Communiqués et Informations Réglementées à l’adresse suivante :

https://www.vrankenpommery.com/finance/communiques-et-information-reglementee

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole est un acteur majeur en Europe et le deuxième acteur Champenois.

Le groupe gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins, et de la distribution et commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos Rozes et Sao Pédro, et des vins du Douro Terras do Grifo ;

les Camargue Domaine Royal de Jarras, et Pink Flamingo ;

les Provence Chateau La Gordonne, et La Chapelle Gordonne, ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, et Brut de France.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris (code « VRAP ») et Bruxelles (code VRAB »). Code ISIN : FR0000062796.

Contacts

Vranken-Pommery Monopole :

Franck Delval, Directeur des Contrôles Financiers

+33 3 26 61 62 34, comfi@vrankenpommery.fr Presse

Laurent Poinsot, + 33 1 53 70 74 77 lpoinsot@image7.fr

Claire Doligez, +33 1 53 70 74 25, cdoligez@image7.fr

Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr

