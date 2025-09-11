Los futuros de Bitget se ubican entre los 3 primeros para ETH en medio de nuevos máximos históricos, según destaca el informe mensual

VICTORIA, Seychelles, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la empresa líder mundial en bolsa de criptomonedas y Web3, ha publicado su informe de transparencia de agosto de 2025, en el que muestra su posición consolidada como uno de los actores más innovadores y resilientes del sector de los activos digitales. El informe refleja otro mes de importantes avances en los productos, actividad de trading récord e iniciativas impulsadas por la comunidad que amplían aún más la influencia mundial de Bitget.

En agosto se lanzaron los primeros índices de activos del mundo real (RWA) para contratos perpetuos del sector, lo que supuso un avance fundamental para tender puentes entre las finanzas tradicionales y los mercados descentralizados. El producto permite a los usuarios negociar una cesta dinámica de acciones e índices tokenizados en un único instrumento, con un reequilibrio flexible y precios transparentes. Al mismo tiempo, Bitget alcanzó un hito de 750 mil millones de dólares en volumen mensual de derivados, lo que eleva su total acumulado a 11,5 billones de dólares y le ha valido el reconocimiento en Market Data Deep-Dive de CoinDesk por liderar la liquidez de ETH y SOL a nivel mundial.

En agosto, Bitget continuó su liderazgo en el trading de derivados, y se situó entre las 3 principales bolsas mundiales en cuanto a interés abierto en futuros de Bitcoin y Ethereum, de acuerdo con The Block y Coinglass. Los futuros de Bitcoin en Bitget superaron los 10 mil millones de dólares, mientras que los futuros de Ethereum se mantuvieron entre 5 y 7 mil millones de dólares, con un interés abierto de ETH que superó los 6 mil millones de dólares a finales de mes.

El crecimiento regional también se aceleró con el lanzamiento de la tarjeta Wallet Card en USD en toda América Latina, en colaboración con MasterCard. Esta iniciativa permitió a usuarios de Argentina, México, Colombia, Chile, Perú y Guatemala usar stablecoins en más de 150 millones de comercios de todo el mundo. La introducción de depósitos instantáneos con Visa y MasterCard simplificó aún más la incorporación de dinero fiduciario y amplió el acceso a criptomonedas para los usuarios en 140 divisas.

Agosto también trajo consigo un impacto cultural a gran escala. Desde la creación conjunta de experiencias inmersivas Web3 en el UNTOLD Festival de Rumanía hasta el fortalecimiento de los ecosistemas locales en Blockchain Rio, GM Vietnam y Coinfest Asia, Bitget afianzó su reputación como marca que fusiona tecnología y cultura. Estas activaciones coincidieron con el lanzamiento de GetAgent, un asistente de trading impulsado por inteligencia artificial, y con la conclusión récord de la competencia de trading KCGI 2025, que atrajo a más de 120.000 participantes de 80 países.

El token del ecosistema de Bitget, BGB, también avanzó durante el mes, ya que se quemaron 60 millones de tokens y nuevas integraciones de utilidad, apoyando un aumento del precio del 3 % y consolidando su papel como pieza central de la plataforma. El índice de prueba de reservas de la bolsa se mantuvo fuerte, muy por encima de 1:1, con reservas de Bitcoin que rondaban el 200 %, lo que siguió diferenciando a Bitget como un espacio transparente y de trading seguro durante las etapas de volatilidad del mercado.

Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, comentó: “Cada hito que alcanzamos en agosto refleja nuestra convicción de que las criptomonedas no solo sirven para crear mercados, sino también para dar forma a experiencias que conectan a personas, ideas y oportunidades. Desde ser pioneros en los contratos perpetuos RWA hasta llevar a Web3 a festivales de música y salones de clases, estamos demostrando que las finanzas, la cultura y la tecnología pueden avanzar juntas. Nuestra visión sigue siendo clara: empoderar a una comunidad verdaderamente global y crear la puerta de entrada más confiable hacia el futuro de los activos digitales”.

A medida que Bitget se acerca al último trimestre de 2025, la bolsa seguirá ampliando su ecosistema, reforzará sus alianzas a nivel mundial y ofrecerá nuevas formas para que los usuarios de todo el mundo interactúen con las criptomonedas a su manera.

Para consultar el informe de transparencia de agosto completo, visite aquí.

Acerca de Bitget

Bitget se estableció en 2018 y es la empresa líder a nivel mundial en bolsa de criptomonedas y Web3. La bolsa Bitget brinda sus servicios a más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, y está comprometida en ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su característica pionera de copy trading y otras soluciones de operaciones, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y de otras criptomonedas. Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece trading multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 aplicaciones descentralizadas (DApps), con intercambios avanzados y perspectivas del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la principal liga de fútbol del mundo, LALIGA, en los mercados del ESTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha unido a UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es el socio exclusivo de intercambio de criptomonedas de MotoGP™ , uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden ser fluctuantes y volátiles. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere la inversión principal. Es conveniente buscar siempre orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta responsabilidad alguna por posibles pérdidas sufridas. Nada de los expuesto anteriormente debe considerarse orientación financiera. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/384f41cb-ba8a-4f1b-a58e-a8946616115f