Bitget Futures se classe dans le Top 3 sur l’ETH alors que de nouveaux records historiques sont atteints, selon les conclusions du rapport mensuel

VICTORIA, Seychelles, 11 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 au monde, a publié son rapport de transparence du mois d’août 2025. Celui-ci met en lumière le renforcement de sa position en tant qu’acteur parmi les plus innovants et les plus résilients du secteur des actifs numériques. Le rapport fait état d’un nouveau mois marqué par des avancées technologiques, une activité commerciale record et des initiatives communautaires qui continuent d’étendre l’influence mondiale de Bitget.

En août, Bitget a lancé les premiers contrats perpétuels indexés sur les actifs du monde réel (RWA), marquant une étape majeure dans la convergence entre la finance traditionnelle et les marchés décentralisés. Ce produit permet aux utilisateurs de trader un panier dynamique d’actions et d’indices tokenisés au sein d’un seul instrument, avec un rééquilibrage flexible et une tarification transparente. Parallèlement, Bitget a franchi le cap des 750 milliards de dollars de volume mensuel en produits dérivés, portant son total cumulé à 11,5 billions de dollars. La plateforme a également été distinguée dans le rapport Market Data Deep-Dive de CoinDesk pour sa liquidité de premier plan sur l’ETH et le SOL à l’échelle mondiale.

Toujours en août, Bitget a continué à occuper une position de leader dans le domaine du trading de produits dérivés, se classant parmi les trois premières bourses mondiales en termes d’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin et Ethereum, selon The Block et Coinglass. Les contrats à terme Bitcoin sur Bitget ont dépassé les 10 milliards de dollars, tandis que les contrats à terme Ethereum se sont maintenus entre 5 et 7 milliards de dollars, l’intérêt ouvert sur l’ETH dépassant les 6 milliards de dollars à la fin du mois.

La croissance régionale s’est également accélérée avec le lancement de la carte portefeuille en USD en partenariat avec Mastercard, déployée en Amérique latine. Cette initiative permet aux utilisateurs d’Argentine, du Mexique, de Colombie, du Chili, du Pérou et du Guatemala de dépenser des stablecoins auprès de plus de 150 millions de commerçants dans le monde. L’introduction des dépôts instantanés par Visa et Mastercard a par ailleurs facilité l’accès aux cryptos dans plus de 140 devises.

Le mois d’août a également eu un impact culturel à grande échelle. De la co-création d’expériences Web3 immersives au festival UNTOLD en Roumanie au renforcement des écosystèmes locaux à Blockchain Rio, GM Vietnam et Coinfest Asia, Bitget a renforcé sa réputation de marque fusionnant technologie et culture. Ces actions ont coïncidé avec le lancement de GetAgent, un assistant de trading alimenté par l’IA, et la conclusion record du concours de trading KCGI 2025, qui a réuni plus de 120 000 participants dans 80 pays.

Le jeton BGB de l’écosystème Bitget a également progressé avec le burn de 60 millions de jetons et de nouvelles intégrations utilitaires, entraînant une hausse de prix de 3 % et consolidant son rôle central dans la plateforme. Le ratio de preuve de réserves de la bourse est resté largement supérieur à 1:1, avec des réserves Bitcoin avoisinant les 200 %, confirmant la transparence et la sécurité de Bitget dans un contexte de volatilité des marchés.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a déclaré : « Chaque jalon franchi en août reflète notre conviction que la crypto ne se limite pas à créer des marchés, mais à façonner des expériences reliant personnes, idées et opportunités. De la mise en place de contrats à terme perpétuels RWA à l’introduction du Web3 dans les festivals de musique et les salles de classe, nous prouvons que la finance, la culture et la technologie peuvent progresser ensemble. Notre vision reste claire : bâtir une communauté véritablement mondiale et offrir la passerelle la plus fiable vers l’avenir des actifs numériques. »

À l’approche du dernier trimestre 2025, Bitget poursuivra l’expansion de son écosystème, le renforcement de ses partenariats mondiaux et l’innovation pour permettre aux utilisateurs de s’impliquer dans la crypto selon leurs propres conditions.

Pour consulter le rapport de transparence complet, cliquez ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget œuvre à favoriser l'adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques sont sujets à des fluctuations et peuvent connaître une volatilité importante. Il est conseillé aux investisseurs de ne risquer que les fonds qu’ils sont prêts à perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/384f41cb-ba8a-4f1b-a58e-a8946616115f