תחום החוזים העתידיים של Bitget מדורג במקום השלישי עבור ETH בין ATH חדשים, מדגיש הדו"ח החודשי

ויקטוריה, איי סיישל, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, פרסמה את דו"ח השקיפות שלה לאוגוסט 2025, המציג את מעמדה המחוזק כאחת השחקניות החדשניות והחסינות ביותר בתעשיית הנכסים הדיגיטליים. הדו"ח משקף חודש נוסף של פריצות דרך במוצרים, שיא בפעילות המסחר ויוזמות מונעות על ידי הקהילה, הממשיכות להרחיב את השפעתה הגלובלית של Bitget.

באוגוסט הושק מדד הנכסים המציאותיים (RWA) הראשון בתעשייה שמסמן צעד משמעותי בגישור בין שווקים פיננסיים מסורתיים לשווקים מבוזרים. המוצר מאפשר למשתמשים לסחור בסל דינמי של אסימוני מניות ומדדים במכשיר יחיד, עם איזון מחדש גמיש ותמחור שקוף. במקביל, Bitget השיגה ציון דרך של 750 מיליארד דולר בנפח המסחר החודשי בנגזרות, מה שהביא את סך המסחר המצטבר בנגזרות ל-11.5 טריליון דולר, היבט שזכה להכרה ב-Market Data Deep-Dive של CoinDesk עבור נזילות ETH ו-SOL גלובלית מובילה.

באוגוסט, Bitget המשיכה להוביל את המסחר בנגזרים, ודורגה בין 3 הבורסות העולמיות המובילות הן לעניין פתוח בחוזים עתידיים של ביטקוין והן של Ethereum, על פי The Block ו-Coinglass. החוזים העתידיים על ביטקוין ב- Bitget עלו על 10 מיליארד דולר, בעוד שהחוזים העתידיים על Ethereum החזיקו בעקביות בין 5-7 מיליארד דולר, כאשר הריבית הפתוחה של ETH במגמת מעל 6 מיליארד דולר עד סוף החודש.

בנוסף הואצה הצמיחה האזורית עם פריסת כרטיס הארנק מבוסס הדולר ברחבי אמריקה הדרומית, בשיתוף פעולה עם Mastercard. יוזמה זו העצימה משתמשים בארגנטינה, מקסיקו, קולומביה, צ'ילה, פרו וגואטמלה להשתמש ביותר מטבעות יציבים אצל יותר מ-150 מיליון סוחרים ברחבי העולם. הצגת האפשרות לבצע הפקדות מיידיות ב-Visa ו-Mastercard פישטה עוד יותר את תהליך ההצטרפות של מטבעות פיאט והרחיבה את הגישה למטבעות קריפטוגרפים עבור משתמשים ב-140 מטבעות.

אוגוסט גם הביא עמו השפעה תרבותית בקנה מידה גדול. החל מיצירה משותפת של חוויות Web3 סוחפות בפסטיבל UNTOLD ברומניה ועד לחיזוק האקוסיסטם המקומי ב-Blockchain Rio, GM Vietnam ו-Coinfest Asia, Bitget חיזקה את המוניטין שלה כמותג המשלב טכנולוגיה עם תרבות. פעילויות אלו התקיימו במקביל להשקת GetAgent, עוזר מסחר מבוסס בינה מלאכותית, ולסיום שובר השיאים של תחרות המסחר KCGI 2025 שמשכה למעלה מ-120,000 משתתפים ב-80 מדינות.

גם BGB, אסימון האקוסיסטם של Bitget, התקדם במהלך החודש, עם שריפה של 60 מיליון אסימונים ואינטגרציות שירות חדשות, מה שתמך בעליית מחיר של 3% ובחיזוק תפקידו בלב הפלטפורמה. יחס הוכחת הרזרבות של הבורסה נותר גבוה הרבה יותר מעל 1:1, כאשר הרזרבות של ה-Bitcoin מתקרבות ל-200%, מה שממשיך לבדל את Bitget כזירת מסחר שקופה ומאובטחת בתקופות תנודתיות בשוק.

גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget, אמרה: "כל ציון דרך שהשגנו באוגוסט משקף את האמונה שלנו שקריפטו הוא לא רק בניית שווקים, אלא עיצוב חוויות שמחברות בין אנשים, רעיונות והזדמנויות. החל מחלוצי RWA perpetuals ועד הבאת Web3 לפסטיבלי מוזיקה וכיתות לימוד, אנו מוכיחים שפיננסים, תרבות וטכנולוגיה יכולים להתקדם יחד. החזון שלנו נשאר ברור: להעצים קהילה גלובלית אמיתית ולבנות את השער המהימן ביותר לעתיד הנכסים הדיגיטליים".

ככל ש-Bitget עוברת לרבעון האחרון של 2025, הבורסה תמשיך להרחיב את האקו סיסטם שלה, לחזק שותפויות גלובליות ולספק דרכים חדשות למשתמשים ברחבי העולם לעסוק בקריפטו בתנאים שלהם.

לדו"ח השקיפות המלא של אוגוסט, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו וחברת Web3המובילה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 . בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/384f41cb-ba8a-4f1b-a58e-a8946616115f



