ビットゲット (Bitget) の先物、新規ATHが生じる中で、ETHでトップ3位にランク入りしたことを月報がハイライト

セーシェル共和国ビクトリア発, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲット は、2025年8月透明性レポートを発表し、デジタル資産業界において最も革新的かつレジリエントな企業としての地位を強化したことを示した。 このレポートは、商品の躍進、記録的な取引活動、およびビットゲットの世界的な影響力を拡大し続けるコミュニティ主導イニシアチブを同月でも引き続き達成したことを反映したものである。

8月には、業界初のリアルワールドアセット (RWA) インデックス・パーペチュアル (Real-World Asset (RWA) Index Perpetuals) が発表され、従来の金融と分散型市場の橋渡しにおいて極めて重要な一歩を踏み出した。 この商品では、ユーザーはトークン化株式と指数のダイナミックなバスケットを単一の商品として取引することができ、リバランスが柔軟で透明性のある価格設定となっている。 これと並行して、ビットゲットは月間デリバティブ取引高7,500億ドル (約110兆5,834億円) を達成し、累積取引高は11兆5,000億ドル (約1,695兆3,100億円) に達し、コインデスク (CoinDesk) のマーケットデータ・ディープダイブ (Market Data Deep-Dive) でETHとSOLの流動性を世界的にリードしていると評価された。

8月、ビットゲットはデリバティブ取引におけるリーダーシップを継続し、ザ・ブロック (The Block) とコイングラス (Coinglass) によると、ビットコイン (Bitcoin) とイーサリアム (Ethereum) の先物オープン利息の両方で世界トップ3の取引所にランク入りした。 ビットゲットのビットコイン先物は100億ドル (約1,474億円) を超え、イーサリアム先物は常に50～70億ドル (約7,373億～約1兆322億円) を維持し、ETHオープン利息は月末までに60億ドル (約8,848億円) を超える傾向にあった。

マスターカード (Mastercard) との提携によりラテンアメリカ全域で米ドルベースのウォレットカード (Wallet Card) を展開したことで、地域的な成長も加速した。 この取り組みにより、アルゼンチン、メキシコ、コロンビア、チリ、ペルー、グアテマラのユーザーは、世界中の1億5,000万以上の加盟店でステーブルコインを使えるようになった。 ビザ (Visa) とマスターカードでの即時入金の導入により、フィアット通貨のオンボーディングがさらに簡素化され、140通貨でユーザーの暗号通貨アクセスが拡大した。

8月には、大規模な文化的なインパクトも達成した。 ルーマニアのUNTOLDフェスティバルでの没入型Web3体験の共同制作から、ブロックチェーン・リオ (Blockchain Rio)、GMベトナム (GM Vietnam)、コインフェスト・アジア (Coinfest Asia) での地域エコシステムの強化まで、ビットゲットはテクノロジーと文化を融合するブランドとしての評判を高めた。 これらのアクティベーションは、AIを搭載したトレーディングアシスタント「ゲットエージェント (GetAgent)」のローンチや、80カ国で12万人以上の参加者を集めたKCGI 2025トレーディングコンテストの記録的な終了と同時期に行われた。

ビットゲットのエコシステム・トークンであるBGBもまた、6,000万トークンのバーンと新たなユーティリティの統合によって同月に進展し、3%の価格上昇を支え、プラットフォームの中心としての役割を強化した。 同取引所のプルーフオブリザーブ (Proof-of-Reserves) 比率は1:1を大きく上回り、ビットコインのリザーブ比率は200%近くを推移しており、不安定な市場局面において、引き続き透明で安全な取引所としての差別化を達成している。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「8月に達成したすべてのマイルストーンは、暗号通貨の目的は単に市場を構築することだけではなく、人々、アイディア、機会を結びつける体験を形成することであるという当社の信念を反映しています。 RWAパーペチュアルの開拓から、Web3を音楽フェスティバルや教室に持ち込むことまで、当社は金融、文化、テクノロジーが共に前進できることを証明しています。 当社のビジョンは引き続き明確で、真にグローバルなコミュニティを支援し、デジタル資産の未来に向けて、最も信頼できるゲートウェイを構築することです。」

ビットゲットは、2025年の最終四半期に向けてそのエコシステムを拡大し、グローバルなパートナーシップを強化し、世界中のユーザーが各自に合わせて暗号通貨に関与できる新しい方法を提供し続ける。

8月の透明性レポートの全文については、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人を超えるユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、Bitcoin価格、Ethereum価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用して、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万のトークンをサポートする業界をリードする非管理型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、そして20,000以上の分散型アプリケーション (DApps) への直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能と市場分析を単一のプラットフォームに統合している。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグであるLALIGAの東部、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号資産パートナーを務め、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の普及を推進している。 ビットゲットはそのグローバル・インパクト戦略に沿い、ユニセフ (UNICEF) と手を組み、2027年までに110万人へのブロックチェーン教育を支援している。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界で最もスリリングな選手権の1つであるモトGP (MotoGP™) の独占暗号通貨取引所パートナーとなっている。

