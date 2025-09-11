Bitget Futures fica entre as três principais em ETH em meio a novos ATHs, destaques do relatório mensal

VICTORIA, Seychelles, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal corretora de criptomoedas do mundo e empresa Web3, divulgou seu Relatório de Transparência de agosto de 2025, mostrando sua posição fortalecida como um dos players mais inovadores e resilientes do setor de ativos digitais. O relatório reflete mais um mês de avanços de produtos, atividade de trading recorde e iniciativas, voltadas para a comunidade que continuam a expandir a influência global da Bitget.

Em agosto, foi lançado o primeiro índice perpétuo de ativos do mundo real (RWA) do setor, marcando um passo fundamental para unir as finanças tradicionais e os mercados descentralizados. O produto permite que os usuários negociem uma cesta dinâmica de ações e índices tokenizados em um único instrumento, com rebalanceamento flexível e preços transparentes. Paralelamente, a Bitget alcançou um marco de US$ 750 bilhões em volume mensal de derivativos, elevando seu total acumulado para US$ 11,5 trilhões e ganhando reconhecimento no Market Data Deep-Dive da CoinDesk por liderar a liquidez de ETH e SOL globalmente.

Em agosto, a Bitget continuou sua liderança em negociação de derivativos, se classificando entre as 3 principais corretoras globais para contratos em aberto de futuros de Bitcoin e Ethereum, de acordo com The Block e Coinglass. Os contratos de futuros de Bitcoin na Bitget ultrapassaram US$ 10 bilhões, enquanto os contratos de futuros de Ethereum permaneceram consistentemente entre US$ 5 e 7 bilhões, com os contratos em aberto de ETH acima de US$ 6 bilhões no final do mês.

O crescimento regional também acelerou com o lançamento do Wallet Card baseado em dólares em toda a América Latina, em parceria com a Mastercard. Essa iniciativa capacitou usuários na Argentina, México, Colômbia, Chile, Peru e Guatemala a gastar stablecoins em mais de 150 milhões de comerciantes em todo o mundo. A introdução de depósitos instantâneos Visa e Mastercard simplificou ainda mais a integração fiduciária e expandiu o acesso a criptomoedas para usuários em 140 moedas.

Agosto também trouxe impacto cultural em escala. Desde a cocriação de experiências imersivas de Web3 no UNTOLD Festival na Romênia até o fortalecimento dos ecossistemas locais na Blockchain Rio, GM Vietnam e Coinfest Asia, a Bitget reforçou sua reputação como uma marca que mescla tecnologia com cultura. Essas ativações coincidiram com o lançamento do GetAgent, um assistente de negociação com inteligência artificial, e a conclusão recorde da competição de trading KCGI 2025, que atraiu mais de 120.000 participantes de 80 países.

O token do ecossistema da Bitget, BGB, também avançou durante o mês, com uma queima de 60 milhões de tokens e novas integrações de utilitários, apoiando um aumento de preço de 3% e reforçando seu papel no coração da plataforma. A taxa de Prova de Reservas da corretora permaneceu forte, bem acima de 1:1, com as reservas de Bitcoin tendendo perto de 200%, continuando a diferenciar a Bitget como um local de negociação transparente e seguro durante as fases voláteis do mercado.

Gracy Chen, CEO da Bitget, disse: “Cada marco que alcançamos em agosto reflete nossa crença de que as criptomoedas não se trata apenas de construir mercados, mas de moldar experiências que conectam pessoas, ideias e oportunidades. Desde o pioneirismo da RWA até a chegada da Web3 a festivais de música e salas de aula, estamos provando que finanças, cultura e tecnologia podem avançar juntas. Nossa visão permanece clara: capacitar uma comunidade verdadeiramente global e construir a porta de entrada mais confiável para o futuro dos ativos digitais.”

À medida que a Bitget avança para o último trimestre de 2025, a corretora continuará a expandir seu ecossistema, fortalecer parcerias globais e oferecer novas maneiras para usuários em todo o mundo se envolverem com criptomoedas em seus próprios termos.

Para obter o Relatório de Transparência completo de agosto, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget se dedica a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação, oferecendo também acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e preços de outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas sem custódia líder que dá suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com recursos avançados de swaps e análises de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, do SUDESTE ASIÁTICO e da AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™ , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de imprensa, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte os nossos Termos de uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/384f41cb-ba8a-4f1b-a58e-a8946616115f