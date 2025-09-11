Sur l’Île-du-Prince-Édouard, Enwave lance la construction d’une nouvelle installation de chauffage urbain faisant appel à la valorisation énergétique des déchets, une solution locale pour le détournement des déchets dans la province

TORONTO, 11 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enwave Energy Corporation (Enwave) célèbre ce jour la pose de la première pierre d’un nouveau centre de traitement des déchets sur l’Île-du-Prince-Édouard, chez PEI Energy Systems à Charlottetown. Cette nouvelle installation ultramoderne, qui devrait être pleinement opérationnelle en 2028, remplacera le système existant en fin de vie et fournira de l’énergie à ses clients grâce au réseau énergétique interconnecté du district. Enwave a travaillé en étroite collaboration avec la Province de l’Île-du-Prince-Édouard pour identifier et développer cette alternative durable à la mise en décharge, tout en garantissant un approvisionnement énergétique fiable pour l’île.

Infrastructure essentielle tant pour le chauffage que pour la gestion des déchets, le centre devrait être en mesure de traiter près de 90 % du total actuel des déchets ménagers collectés dans les poubelles noires de la province, réduisant ainsi considérablement la quantité de déchets mis en décharge. La nouvelle installation devrait permettre de détourner jusqu’à 49 000 tonnes de déchets solides municipaux des décharges chaque année pour la production de chauffage. Les émissions de méthane ainsi évitées dans les décharges, la réduction de la consommation de mazout pour les chaudières et l’utilisation de sources de chaleur alternatives pour les clients du chauffage urbain devraient permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 908 000 tonnes d’équivalent-CO2 d’ici 2052, ce qui équivaut à retirer environ 278 000 voitures à essence de la circulation.

Ce nouveau centre permet à Enwave de presque doubler sa capacité actuelle de traitement des déchets tout en améliorant son efficacité et en réduisant sa consommation de mazout pour le chauffage. De plus, elle continuera à fournir une énergie thermique fiable à plus de 145 bâtiments raccordés à Charlottetown, la capitale de la province.

De gauche à droite : L’honorable Steven Myers (ministre du Logement, Terre et Communautés de la province de l’Île-du-Prince-Édouard), l’honorable Ernie Hudson (ministre des Transports et de l’Infrastructure de la province de l’Île-du-Prince-Édouard), Ehren Cory (PDG de la Canada Infrastructure Bank), Carlyle Coutinho (PDG d’Enwave Energy Corporation), l’honorable Gilles Arsenault (ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de la province de l’Île-du-Prince-Édouard) et Philip Brown (Maire de Charlottetown).

La nouvelle installation d’Enwave sur l’Île-du-Prince-Édouard répond directement au besoin croissant de solutions en matière de gestion des déchets à l’échelle mondiale. Selon les prévisions du World Bank Group, leur volume devrait augmenter de 70 % d’ici 2050. Le World Bank Group précise également que les acteurs mondiaux cherchent à investir dans des technologies visant à améliorer l’efficacité du traitement des déchets et à réduire les coûts, et que dans ce contexte, l’Amérique du Nord est en position de détenir 20 % du marché mondial de la valorisation énergétique des déchets.

« L’expansion de notre centre sur l’Île-du-Prince-Édouard témoigne du partenariat établi entre Enwave et le gouvernement de la Province », a déclaré Carlyle Coutinho, PDG d’Enwave Energy Corporation. « Le développement du site de l’Île-du-Prince-Édouard illustre notre engagement résolu à fournir des solutions durables à long terme en collaboration avec la Province, ce qui confère à Enwave une position unique pour développer de futures opportunités de croissance afin de relever les défis pressants liés aux déchets à travers le pays. »

« Alors que les villes du monde entier sont confrontées à de nombreuses difficultés liées aux détritus, aux déchets et à la hausse des coûts énergétiques, Enwave s’est imposé comme un leader dans l’amélioration de l’environnement et de l’économie », a ajouté Rob Thornton, Président et PDG de l’International District Energy Association. « La nouvelle installation de chauffage urbain d’Enwave sur l’Île-du-Prince-Édouard résout simultanément deux problèmes auxquels notre planète doit faire face : réduire la quantité de déchets mis en décharge et fournir un chauffage abordable aux communautés. »

L’expansion du centre de traitement des déchets d’Enwave sur l’Île-du-Prince-Édouard offre une approche localisée de la décarbonisation. Le site tire parti d’une combinaison unique entre une usine de valorisation énergétique des déchets et une usine de biomasse bois attenante pour fournir de l’énergie aux clients raccordés. Cette approche n’a été adoptée par encore aucune autre installation de valorisation énergétique des déchets en Amérique du Nord, la plupart intégrant soit des turbines, soit de petits systèmes de chauffage à eau chaude.

« L’Île-du-Prince-Édouard a besoin d’un approvisionnement énergétique diversifié, fiable et tourné vers l’avenir, et cette expansion constitue un pas important dans la bonne direction », déclare M. Gilles Arsenault, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Île-du-Prince-Édouard. « La technologie de valorisation énergétique des déchets nous permet de réduire les coûts énergétiques des principaux bâtiments provinciaux, tout en prolongeant la durée de vie de notre décharge existante. »

Les procédés de valorisation énergétique des déchets transforment les déchets non recyclables en énergie, réduisant ainsi le volume des décharges et compensant l’utilisation traditionnelle des combustibles fossiles pour la production d’énergie. Il s’agit donc d’une méthode précieuse de récupération des ressources pour les matériaux qui ne peuvent être réduits, réutilisés ou recyclés. En s’appuyant sur l’expérience d’Enwave dans ce secteur, une approche similaire de valorisation énergétique des déchets peut être adaptée à la hausse ou à la baisse selon les besoins afin de créer des opportunités similaires de détournement des déchets dans d’autres régions du Canada et au-delà. En Ontario, par exemple, cette modularité pourrait être mise à profit pour répondre aux besoins en matière de gestion des déchets car, selon un rapport publié en 2023 par l’Association des municipalités de l’Ontario, la province devrait atteindre la capacité maximale de ses décharges d’ici neuf ans.

« Il existe une opportunité considérable dans l’ensemble du Canada de développer les capacités de notre pays en matière de valorisation énergétique des déchets, afin de libérer l’espace autrement nécessaire aux décharges pour créer de nouveaux logements et des emplois et produire localement de l’énergie à faible teneur en carbone de manière fiable et rentable pour le chauffage et l’électricité. Au nom de Waste to Resource Ontario et de tous nos membres, je tiens à féliciter Enwave, la province de l’Île-du-Prince-Édouard, Canada Infrastructure Bank et tous les partenaires du projet pour avoir lancé la construction de cette nouvelle installation de chauffage urbain alimentée par les technologies de valorisation énergétique des déchets (EfW) et pour leur leadership dans la reconnaissance du potentiel de l’EfW pour alimenter la prospérité du Canada », déclare Ashley De Souza, PDG de Waste to Resource, Ontario.

« En 2021, la CIB s’est associée à Enwave en lui accordant un prêt de 600 millions de dollars pour financer des projets liés aux énergies propres. Je suis fier de voir un autre projet passer du stade des plans à celui de la construction », commente Ehren Cory, PDG de la Canada Infrastructure Bank. « Le site de production d’énergie de Charlottetown fournira une chaleur fiable et renouvelable à plus de 145 bâtiments. Notre collaboration avec Enwave permet aux communautés de répondre aux besoins énergétiques locaux à l’aide de technologies éprouvées et favorise la planification d’un développement durable pour l’avenir. »

Enwave a développé un système de traitement entièrement intégré de gestion de la charge, qui contrôle et équilibre activement la demande en ajustant la consommation selon les besoins afin d’éviter les surcharges, d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts. Enwave collabore étroitement avec ses partenaires depuis plus de 40 ans afin de fournir des solutions de gestion des déchets à la province. La construction de cette nouvelle installation est réalisée en collaboration avec des partenaires stratégiques majeurs, notamment Maple Reinders Constructors Ltd., Marco Group, WSP, Ramboll Group A/S, Coles Associates Ltd., Stantec, Martin GmbH, ANDRITZ TEP, LAB SA et Kone Cranes Canada Inc.

À propos d’Enwave

Enwave est l’un des plus importants propriétaires et exploitants commerciaux de réseaux énergétiques communautaires en Amérique du Nord. Son objectif est de développer des solutions énergétiques commerciales fiables et durables à grande échelle, qui répondent aux besoins uniques des municipalités, des installations commerciales, des universités, des hôpitaux, des centres de données et des communautés résidentielles. Enwave fournit des services d’énergie thermique à plus de 9,3 millions de mètres carrés d’espaces à usage mixte au Canada grâce à diverses technologies, notamment le Deep Lake Water Cooling (refroidissement par eaux profondes du lac), le stockage thermique, la géothermie, la biomasse et la valorisation énergétique des déchets. En 2021, Enwave a été rachetée par le Régime de retraite des enseignants de l’Ontario et IFM Investors.

