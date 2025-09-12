Dua Pelancaran dalam Sebulan: Pesawat Orbit Ke-5 GEESATCOM Berjaya Dilancarkan

SHANGHAI, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada 9 September, Geespace berjaya melancarkan pesawat orbit ke-5 bagi GEESATCOM, dikenali sebagai Geely Constellation, dari Rizhao, China. Pelancaran tersebut melibatkan 11 satelit yang dihantar ke orbit secara serentak. Kesemua satelit telah memasuki orbit dan beroperasi seperti yang dirancang, menjadikan jumlah keseluruhan satelit dalam orbit kepada 52. GEESATCOM kini berada di landasan untuk melengkapkan fasa pertama penempatannya sebanyak 64 satelit dalam tempoh sebulan, yang akan membolehkan kesalinghubungan data global masa nyata yang lancar di seluruh dunia, kecuali kawasan kutub.

GEESATCOM direka untuk menyokong komunikasi satelit IoT dan komunikasi antara satelit merentasi pelbagai sektor, termasuk kenderaan pintar yang saling berhubung, perikanan laut, jentera pembinaan, mobiliti altitud rendah, tindak balas kecemasan, pengangkutan dan logistik, infrastruktur awam, tenaga, pengairan, pertanian perhutanan serta penternakan.

Geespace kini giat mempercepatkan pengembangan globalnya melalui usaha menjalin kerjasama dengan organisasi di lebih daripada 20 negara. Di Timur Tengah dan Afrika, syarikat ini telah menjalinkan kolaborasi dengan Azyan Telecom di Oman, ATSS di Arab Saudi dan Soremar di Maghribi. Di Asia Tenggara, ia telah membentuk usaha sama dengan ALTEL dari Malaysia, manakala di Amerika Selatan, Geespace bekerjasama dengan Orbith dari Argentina untuk merangsang pertumbuhan pasaran dan meneroka aplikasi bersepadu LEO-GEO.

Dengan pelaksanaan yang hampir selesai, Geespace akan terus memperluas kerjasama global bagi mendorong pengkomersialan berskala besar teknologi IoT satelit LEO, sekali gus menyokong mobiliti pintar, transformasi industri dan pertumbuhan ekonomi digital di peringkat global.

Syarikat: Geespace

Orang Dihubungi: Elliott Zhang

Email: geespace.pr@geely.com

Laman Web: https://www.geespace.com/

Telefon: +86 21 54200666

Bandaraya: Shanghai, China