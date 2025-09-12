ZenaTech anuncia la adquisición de Lescure Engineers Inc. expandiendo Drones como un Servicio (DaaS) a los mercados de agricultura y viticultura de precisión de California

VANCOUVER, Columbia Británica, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia la adquisición de Lescure Engineers Inc., una firma de ingeniería civil y topografía, establecida en Santa Rosa, California. La adquisición se cerrará el 12 de septiembre y marcará la primera adquisición de DaaS en el norte de California de ZenaTech, estableciendo un punto de apoyo estratégico en uno de los mercados de agricultura de precisión, viticultura y desarrollo de tierras comerciales más dinámicos de la nación.

"La masiva economía agrícola, diversos cultivos y desafíos laborales y de agua de California, la convierten en un mercado principal para las soluciones DaaS impulsadas por inteligencia artificial (IA) de ZenaTech", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Al combinar las décadas de experiencia confiable de Lescure Engineers con nuestra plataforma de drones impulsada por IA, podemos brindar mayor precisión, sostenibilidad y escala a los sectores de agricultura y viticultura de California de una manera que pueda transformar el panorama de la agricultura".

Fundada en 1979, Lescure Engineers ofrece servicios completos de ingeniería civil, levantamiento topográfico y soluciones de planificación del desarrollo, con experiencia en sistemas de agua y aguas residuales, planificación de servicios públicos y drenaje, clasificación, control de erosión, solicitudes de permisos comerciales y de bodegas, construcción y subdivisiones. La sostenibilidad es fundamental para el enfoque de Lescure Engineers, integrando consideraciones ambientales y de gestión del agua a largo plazo en cada proyecto.

California, que concentra cerca del 90% de la superficie de viñedos de EE. UU., es un mercado de alto crecimiento para la agricultura de precisión habilitada por drones. La plataforma DaaS de ZenaTech permite a los clientes de viñedos y agricultores implementar drones autónomos con IA para imágenes aéreas, fumigación de precisión, análisis de riego y monitoreo de incendios forestales, sin la necesidad de adquirir hardware, contratar pilotos ni gestionar aprobaciones regulatorias.

Esta será la novena adquisición de ZenaTech en Estados Unidos dentro de su objetivo de adquirir y establecer 25 ubicaciones de Drone como Servicio (DaaS) para mediados del próximo año. El modelo DaaS de la empresa ofrece acceso flexible y bajo demanda por suscripción o pago por uso a servicios de drones para topografía, inspecciones, automatización y más, eliminando la necesidad de invertir en hardware y software de drones, pilotos, mantenimiento o cumplimiento normativo. La empresa está adquiriendo empresas de levantamientos topográficos y otros negocios con alto potencial de innovación de drones, para avanzar su visión nacional de una plataforma de negocios con drones escalable, habilitada por tecnología y multiservicio, anclada en una base de clientes existente e ingresos recurrentes.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de soluciones tecnológicas especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y computación cuántica para aplicaciones empresariales y gubernamentales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.