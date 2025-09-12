Pluxee signe un accord pour l’acquisition de ProEves, leader en Inde des avantages aux salariés pour la garde d’enfants

Accord pour l’acquisition à 100 % de ProEves, premier acteur indien dans le domaine des avantages aux salariés pour la garde d'enfants

Pluxee élargit son offre multi-avantages et renforce sa position de leader en Inde en entrant sur un segment de marché en forte croissance et sous-pénétré

La transaction sera entièrement financée par des ressources disponibles

L'acquisition aura une contribution positive à la croissance organique du chiffre d’affaires et à l'EBITDA récurrent dès l'exercice 2026





Paris : 12 septembre 2025 // Pluxee (le « Groupe »), acteur international majeur des avantages et de l’engagement des salariés, a signé un accord en vue de l’acquisition à 100 % de ProEves, une entreprise indienne spécialisée dans les avantages aux salariés pour la garde d'enfants.

Grâce à cette acquisition, Pluxee poursuivra son plan de croissance stratégique et renforcera son offre multi-avantages sur ce marché.

Avec plus de 3,5 millions de consommateurs en Inde, Pluxee est un leader sur le marché des avantages et de l’engagement des salariés. Cette acquisition permettra à Pluxee de renforcer sa position en permettant aux entreprises d’offrir des avantages qui favorisent l'égalité hommes-femmes et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en Inde. Ces avantages aideront également les entreprises à répondre à l’obligation réglementaire de proposer des services de garde d'enfants à leurs employés.

ProEves est le premier acteur indien à fournir aux parents un outil digital leur permettant de choisir facilement la structure de garde qui convient le mieux à leur famille.

Au regard de sa forte dynamique de croissance et de son solide levier opérationnel, l'acquisition de ProEves aura une contribution positive à la croissance organique du chiffre d'affaires total et à l'EBITDA récurrent dès l'exercice 2026. La transaction sera entièrement financée par des ressources disponibles, sans impact significatif sur l’endettement.

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 29 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 400 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

À propos de ProEves

ProEves est le leader des offres digitales d'aide à la garde d'enfants pour les entreprises en Inde. Il aide les parents actifs en répondant à leurs besoins en la matière, collaborant actuellement avec plus de 100 entreprises. Créé en 2017, ProEves a été conçu pour développer le secteur de la garde d’enfants, en offrant aux parents une plateforme de confiance pour rechercher et choisir les meilleurs services. ProEves est partenaire de plus de 7 000 centres en Inde et aide chaque mois des milliers de parents actifs à choisir une garderie. L'entreprise est un expert reconnu dans le domaine des avantages aux salariés pour la garde d'enfants en Inde, menant des enquêtes et études annuelles.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Contacts

Médias



Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analystes et Investisseurs



Pauline Bireaud

+33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe