Bigbank AS-i AT1 võlakirjade märkimistulemused

Bigbank AS viis läbi suunatud mitteavaliku panga esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade emissiooni. Bigbank AS juhatus kinnitas suunatud emissiooni lõpliku jaotuse, mille kohaselt jaotati kokku 6 investorile 254 võlakirja, nimiväärtusega 10 000 eurot. Emissiooni maht oli kokku 2,54 miljonit eurot. 

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.08.2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,2 miljardit eurot ning omakapital 288 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 176 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2. 

Argo Kiltsmann 
Juhatuse liige 
Telefon: +372 5393 0833 
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee  
www.bigbank.ee 


