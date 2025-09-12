Norsk Hydro: Invitasjon til Hydros investordag i London

Hydro har gleden av å invitere investorer, analytikere og media til sin investordag i London, 27. november 2025.
Arrangementet holdes på Royal Garden Hotel, 2-24 Kensington High Street, London W8 4PT. Deltakere kan også følge presentasjonen digitalt, men vil da ikke ha anledning til å stille spørsmål.
Agenda
Presentasjoner og Q&A i «York Suite»
08.30 Registrering
09.00 Presentasjoner fra CEO og CFO etterfulgt av spørsmålsrunde
11.30 Lunsj
12.30 Rundebordsamtaler med CEO og CFO, kun for sell-side-analytikere
Alle tider er i GMT
Vennligst registrer din deltakelse innen 6. november ved å fylle inn 'skjema for registrering'.
Deltakere som er med digitalt kan følge presentasjonene og spørsmålsseansen via webcast.
Hydro ser fram til å ønske deg velkommen og håper å se deg i London.
Vennlig hilsen
for Norsk Hydro ASA
Martine Rambøl Hagen
VP Investor Relations