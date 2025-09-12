Norsk Hydro: Invitasjon til Hydros investordag i London

Hydro har gleden av å invitere investorer, analytikere og media til sin investordag i London, 27. november 2025.

Arrangementet holdes på Royal Garden Hotel, 2-24 Kensington High Street, London W8 4PT. Deltakere kan også følge presentasjonen digitalt, men vil da ikke ha anledning til å stille spørsmål.

Agenda

Presentasjoner og Q&A i «York Suite»

08.30 Registrering

09.00 Presentasjoner fra CEO og CFO etterfulgt av spørsmålsrunde

11.30 Lunsj

12.30 Rundebordsamtaler med CEO og CFO, kun for sell-side-analytikere

Alle tider er i GMT



Vennligst registrer din deltakelse innen 6. november ved å fylle inn 'skjema for registrering'.

Deltakere som er med digitalt kan følge presentasjonene og spørsmålsseansen via webcast.

Hydro ser fram til å ønske deg velkommen og håper å se deg i London.

Vennlig hilsen

for Norsk Hydro ASA

Martine Rambøl Hagen

VP Investor Relations