Rackspace Technology erhält AWS-Kompetenz im Bereich Automobilindustrie

SAN ANTONIO, Texas, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Amazon Web Services (AWS) Automotive Competency erhalten hat. Diese neue Auszeichnung unterstreicht die Kompetenz von Rackspace Technology bei der Unterstützung von Automobilunternehmen und deren Zulieferern bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation auf AWS.

Die AWS Automotive Services Competency zeichnet Mitglieder des AWS Partner Network (APN) aus, die fundiertes technisches Fachwissen und nachweisliche Kundenerfolge bei der Bereitstellung von Lösungen für die Automobilindustrie vorweisen können.

„Der Erhalt der AWS Automotive Competency spiegelt mehr als fünf Jahre intensiver Zusammenarbeit mit Original Equipment Manufacturers (OEMs) und Tier-1-Zulieferern weltweit wider“, erklärte D K Sinha, President, Public Cloud, Rackspace Technology. „Wir verbinden fundierte Branchenkenntnisse mit dem umfassenden Portfolio von Rackspace Technology, um nachhaltige Mobilitätslösungen für die Zukunft zu entwickeln.“

Kundenerfahrung

Rackspace Technology hat kürzlich einen bedeutenden deutschen Automobilhersteller bei der Modernisierung seiner veralteten IT-Infrastruktur auf AWS unterstützt. Durch die Implementierung einer neuen ereignisgesteuerten Datenpipeline ermöglichte Rackspace Technology eine Echtzeit-Transparenz der Maschinen-Daten in der Fertigung, was eine schnellere Reaktion der Bediener ermöglichte. Darüber hinaus ist das Unternehmen nun in der Lage, Analysen zu optimieren und ist bereit, in die vorausschauende Wartung zu expandieren, um Aspekte von Industrie 4.0 abzudecken.

Diese Errungenschaft unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Rackspace Technology in der Entwicklung branchenspezifischer Lösungen, baut auf seinem umfangreichen Portfolio an AWS-Kompetenzen auf und festigt seine Position als zuverlässiger Partner für weltweit führende Automobilunternehmen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com