Avec Outcome IQ, Capgemini propose des probabilités dynamiques et des enseignements de matchs fondés sur l’IA à la Ryder Cup 2025

Une plateforme enrichie par l’IA générative pour proposer des enseignements des matches en temps réel, transformant la manière dont les fans vivent la compétition par équipes la plus emblématique du golf

Paris, 12 septembre, 2025 – Capgemini a dévoilé aujourd’hui les dernières évolutions d’Outcome IQ pour la Ryder Cup 2025, apportant cette année des analyses en temps réel grâce à l’IA générative à l’un des événements sportifs les plus prestigieux au monde. Outcome IQ, initialement déployé lors de la Ryder Cup 2023 à Rome, a été considérablement amélioré avec le système d’IA agentique propriétaire de Capgemini, offrant des enseignements dynamiques et contextuels pour enrichir l’expérience des fans à la télévision, sur le digital et les réseaux sociaux.

Outcome IQ est conçu pour interpréter les données de jeu en direct, coup par coup, en les croisant avec les performances historiques des joueurs et d’autres facteurs comme les caractéristiques spécifiques des trous ou l’association des joueurs, afin de générer des probabilités et des enseignements dès que chaque balle cesse de rouler. Le système évalue chaque coup, chaque trou et chaque match en temps réel, permettant aux fans de mieux comprendre les changements de dynamique, les décisions stratégiques et les performances sous pression. Les analystes des différents médias peuvent sélectionner et publier les informations les plus pertinentes, adaptées à leurs audiences, via des notifications push, des widgets et des commentaires.

Nouveautés pour 2025, Outcome IQ présente :

Des enseignements générés par l’IA en temps réel sur tous les canaux digitaux

Des scénarios « Et si » simulant les résultats potentiels selon les conditions en direct

S’appuyant sur près de cinquante ans d’historique de la Ryder Cup, la technologie exploite une profondeur de données exceptionnelle, comme la performance des joueurs sur leur 50 derniers tournois. Elle intègre les profils des joueurs, les caractéristiques spécifiques des trous et les associations d’équipes pour calculer les probabilités avec précision. Lors de la Ryder Cup 2023, plus de 4 000 coups ont été suivis en temps réel. En 2025, Outcome IQ ira encore plus loin, utilisant la puissance de l’IA pour traiter jusqu’à 360 informations simultanément et fournir des analyses pour les commentaires de match en temps réel.

« Outcome IQ illustre comment l’IA peut enrichir l’expérience des fans dans le sport. En combinant l’IA générative avec notre expertise approfondie en données, technologie et expérience client, nous permettons aux fans de vivre le jeu sous de nouvelles dimensions – où chaque coup est contextualisé et chaque moment compte, a déclaré Pascal Brier, Directeur de l’Innovation et membre du Comité Exécutif du groupe Capgemini. L’élaboration d’une carte de score de match-play implique plus de 170 millions de possibilités – c’est un ensemble de probabilités immense ! Le système d’IA analyse les données à chaque fois qu’une balle s’arrête, s’adaptant dynamiquement au déroulement du match pour générer des probabilités en temps réel et des scénarios ‘Et si’ qui aident les fans à comprendre non seulement ce qui se passe, mais aussi ce qui pourrait arriver ensuite. Le tout est présenté dans un format attrayant pour renforcer leur connexion au jeu. »

« Outcome IQ fait désormais partie intégrante de la manière dont nous offrons l’expérience Ryder Cup aux spectateurs sur le terrain ainsi qu’aux millions de fans suivant le match depuis chez eux. Il nous aide à apporter clarté et excitation à la compétition, offrant aux fans et aux commentateurs une vision plus riche et mieux informée de l’action en cours, a déclaré Michael Cole, Directeur de la Technologie de la Ryder Cup en Europe. Capgemini comprend ce que veulent vraiment les fans et possède l’expertise en innovation IA pour le concrétiser. Ensemble, nous avons construit un système qui donne vie au jeu avec des enseignements et du contexte pour connecter les audiences à l’action. Cette année, la version améliorée d’Outcome IQ aidera également les équipes de commentateurs à raconter des histoires plus captivantes tout au long du tournoi. »

« La Ryder Cup offre du suspense et de l’intrigue à chaque coup, et Outcome IQ apporte du contexte à ce qui se déroule sur le parcours de manière inégalée, a déclaré Jeff Price, Responsable Commercial et de la Philanthropie de la PGA of America. Avec l’ajout d’analyses en temps réel alimentées par l’IA générative et de scénarios dynamiques de type ‘Et si’, Outcome IQ continuera d’être une ressource essentielle pour nos partenaires de diffusion, tout en enrichissant l’expérience de la Ryder Cup pour des millions de téléspectateurs à travers le monde. »

Ce lancement est en phase avec les résultats du dernier rapport de Capgemini sur la technologie dans le sport, qui révèle que plus de la moitié des fans de sport se tournent vers l’IA ou l’IA générative pour des expériences de contenu plus personnalisées.

Outcome IQ sera actif sur les plateformes de la Ryder Cup pendant le tournoi à Bethpage Black, à Farmingdale, New York. Les fans pourront suivre les informations via l’application Ryder Cup, les réseaux sociaux, les diffusions en direct et les écrans sur site.

Capgemini est Partenaire Mondial de la Ryder Cup jusqu’à l’édition 2027, qui se tiendra dans le comté de Limerick, en Irlande.

Découvrez comment Capgemini transforme le sport grâce à l’innovation technologique ici.

