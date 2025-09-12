Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 12.9.2025 klo 9.30



Aspocomp Group Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano



Aspocompin osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mikäli häntä ei ole nimetty toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi. Kolme suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluettelon syyskuun 1. arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.



Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.



Aspocompin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat jäsenet:



- Ville Vuori, Etola Group ja Erkki Etola

- Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy

- Mikko Montonen, Aspocompin neljänneksi suurin osakkeenomistaja



Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkitsemisesta sekä ehdotus hallituksen jäsenistä.





ASPOCOMP GROUP OYJ



Lisätietoja:

Manu Skyttä, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.





Aspocomp – heart of your technology



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com