AB Akola group ruošiasi investicijoms į pašarų gamybos plėtrą: planuoja dalyvauti NMA paramos konkurse

Viena didžiausių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių Baltijos šalyse AB Akola group, kuri valdo bendrovę „Kauno grūdai“, tęsia planus plėsti gamybos pajėgumus ir didinti konkurencingumą. Grupė artimiausiu metu ketina pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) konkursinę medžiagą ir siekti dalyvauti artėjančiame ES paramos šaukime. Planuojama pretenduoti į maždaug 10 mln. eurų paramą.
Per 2024–2025 m. dvylika mėnesių grupės veiklos rezultatai parodė, kad kombinuotųjų pašarų paklausa išliko itin didelė – gamyba pasiekė rekordines aukštumas, o pajamos augo 16,9 proc., todėl būtina toliau investuoti į didesnius gamybos pajėgumus. O naminių gyvūnų maisto segmentas fiksavo apie 2 proc. mažesnę gamybą ir 11 proc. mažesnes pardavimų apimtis, daugiausia dėl produktų portfelio perorientavimo į aukščiausios kokybės gaminius. Tokie produktai pasižymi mažesniu gamybos našumu, tačiau yra pelningesni, todėl metinės pajamos išliko stabilios, o aukščiausios ir vidutinės klasės gyvūnų maistas sudarė net 86 proc. visos gamybos, palyginti su 50 proc. prieš metus. Tai rodo aiškią rinkos transformaciją link didesnės pridėtinės vertės produktų.
„Mūsų tikslas – pasiruošti būsimiems paramos konkursams ir įsivertinti geriausius technologinius sprendimus, kurie padėtų padidinti gamybos pajėgumus bei sustiprinti Akola group pozicijas tiek kombinuotųjų pašarų, tiek ekstruduotų produktų rinkose. Šiuo metu koncentruojamės į konkursinę technologijų dalį ir biudžeto tikslinimą, o galutinius investicinius sprendimus priimsime vėliau, įvertinę visas alternatyvas“, – sako Mažvydas Šileika, AB Akola group finansų direktorius ir valdybos narys.
Pasak jo, šiuo metu „Kauno grūdai“ Alytuje jau valdo tris gamyklas – dvi greitai paruošiamų produktų ir vieną naminių gyvūnų maisto gamyklą. Galutinė naujosios kombinuotųjų pašarų gamyklos vieta dar nėra nuspręsta – šiuo metu vertinamos kelios alternatyvos, tarp jų ir Alytus. Projektą planuojama įgyvendinti per maždaug dvejus–trejus metus.
Šiuo metu bendrovės „Kauno grūdai“, priklausančios Akola group ir esančios viena didžiausių pašarų gamintojų Lietuvoje, Kauno fabriko gamybos pajėgumai siekia 50 t/val. palaidų pašarų ir 40 t/val. granuliuotų pašarų. Naujai planuojamas projektas leistų šiuos pajėgumus padidinti atitinkamai iki 80 t/val. ir 60 t/val. Naminių gyvūnų maisto gamybos linijos perkėlimas į naują pastatą leistų išplėsti gamybos pajėgumus daugiau nei tris kartus.
Planuojama, kad viso projekto vertė galėtų siekti apie 90 mln. eurų, iš kurių maždaug 10 mln. eurų tikimasi padengti ES parama, o likusią dalį – įmonės ir skolintomis lėšomis.
„Ši investicija pirmiausia skirta patenkinti stiprią Lietuvos ūkių paklausą kombinuotiesiems pašarams. Didindami gamybinius pajėgumus siekiame užtikrinti patikimą vietinės rinkos aprūpinimą ir kurti naujus efektyvumo bei kokybės standartus pramonėje. Matome, kad gyvulininkystės, pienininkystės ir paukštininkystės sektoriai Lietuvoje ir Baltijos šalyse sėkmingai vystosi, todėl nauja gamykla atitiktų šių sektorių augančius poreikius. Tai svarbus žingsnis įgyvendinant įmonės ilgalaikius strateginius tikslus. Didelę reikšmę teikiame žmonėms – investicijos į darbuotojų kompetencijų stiprinimą yra būtina sąlyga užtikrinant aukštą veiklos kokybę ir įgyvendinant ambicingus ateities planus“, – sako Andrius Pranckevičius, AB Akola group valdybos pirmininko pavaduotojas ir „Kauno grūdų“ generalinis direktorius.
Grupė pastaruosius kelis mėnesius vykdė statybos ir technologijų kainų apklausas, kvietė statybos įmones bei technologijų gamintojus vertinti galimus biudžetus. Artimiausiu metu didžiausias dėmesys skiriamas pasiruošimui paramos konkursui ir technologinių sprendimų atrankai.
AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba daugiau nei 5 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei paslaugas žemdirbiams. Grupės finansiniai metai prasideda liepos mėnesį, o jos valdomų įmonių 2024–2025 finansinių metų dvylikos mėnesių konsoliduotos pajamos viršijo 1 580 mln. Eur ir buvo 4,9 proc. didesnės, palyginti su atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu. Grupė per šį laikotarpį pasiekė antrą didžiausią pelno rezultatą savo istorijoje, viršijusį 62 mln. Eur.
