Optimiser les systèmes de communication dans les bâtiments anciens : un impératif stratégique

La connexion réseau est la pierre angulaire des entreprises modernes. Presque toutes les activités commerciales dépendent d'un réseau opérationnel, d'une manière ou d'une autre, des applications cloud à la téléphonie IP. Cependant, obtenir une connexion stable et fiable peut s'avérer complexe pour les entreprises qui opèrent dans des bâtiments anciens.

En France des milliers d’entreprises occupent des bâtiments classés et anciens. Bien sûr, les architectes de l’époque n'avaient pas pris en compte les fonctionnalités de réseau sans fil dans leurs plans de construction. Leur priorité était de protéger le bâtiment des intempéries et de la chaleur. Les anciens bâtiments transformés en bureaux présentent donc souvent des murs épais en pierre, matériaux qui perturbent le Wi-Fi et la connectivité mobile, ainsi qu'un câblage obsolète. Même les bureaux plus récents utilisent des matériaux qui perturbent les lignes de téléphonie mobile, comme le verre à haute efficacité énergétique, ce qui complique la mise en place et le maintien d'une connexion sans fil stable.

Identifier les zones mortes

Il n'est pas simple de savoir quel système est adapté aux anciens bâtiments où se trouvent des bureaux, ni quelles parties du réseau doivent être modernisées. Il se peut que la connexion soit acceptable mais imparfaite. Y a-t-il des zones blanches dans le bureau où l’on ne parvient pas à obtenir de connexion ? Les collaborateurs rencontrent-ils des problèmes particuliers ?

En se basant sur ces questions, il est possible de réaliser un audit efficace de la portée et de la stabilité du réseau sans fil. Comprendre les défis de communication auxquels les équipes sont confrontés permet de trouver des solutions. Les équipes en contact avec les clients auront besoin d'une connexion optimale pour garantir le meilleur service possible. Avec plusieurs personnes en communication simultanée, il est possible d’avoir besoin de générer davantage de bande passante.

Suppression des câbles et optimisation du réseau

Une fois les problèmes identifiés, on peut passer à l'étape suivante : installer le matériel. Cela peut paraître intimidant, mais les nouvelles technologies comme les communications cloud ne nécessitent pas de câbles supplémentaires pour fonctionner, et l'installation ne nécessite aucune intervention sur site. Le branchement et la configuration du logiciel simplifient virtuellement l'installation ou la mise à niveau des communications au bureau.

Des solutions comme DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) permettent aux téléphones d'être sans fil et de prendre en charge la connexion sur plusieurs étages, ce qui est particulièrement utile dans les grands bureaux. Les stations de base DECT se connectent au réseau pour obtenir toutes les informations nécessaires du système téléphonique, qu'il soit hébergé dans le cloud ou sur site, et se connectent aux combinés. En cas de zone blanche, on ajuste l'emplacement de la base.

Prévoyance

Personne ne peut savoir avec certitude où sera son entreprise dans cinq ans. L’entreprise peut se développer, nécessiter une consolidation ou un déménagement. D'autres employés pourraient également revenir au bureau et nécessiter davantage de matériel pour les accompagner. La technologie utilisée évoluera probablement également avec l'arrivée de nouvelles mises à jour et de logiciels plus performants.

Quelle que soit sa situation, une première étape consiste à vérifier la qualité de la connexion réseau et à s’assurer d'intégrer les bons outils pour assurer une communication stable et fiable, afin d'éviter les zones blanches. Des solutions telles que les stations de base sans fil et les téléphones sans fil peuvent aider les entreprises à répondre à leurs besoins spécifiques en matière de bureau, aujourd'hui et demain.

Par Noemia Domingues, SNOM Channel manager France