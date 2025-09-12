AUGUST MÆNGDER PÅVIRKET AF OPBREMSNING PÅ NOGLE MARKEDER

INVESTOR NEWS nr. 29 - 12. september 2025

Færge – fragt: De samlede mængder på 3,1 mio. lanemeter i august 2025 var 1,9% lavere end i 2024 og 3,9% lavere justeret for ruteændringer. År-til-dato vækstraterne var henholdsvis 0,1% og -1,2%.

Nordsømængderne var lavere end i 2024 som følge af hovedsageligt lavere aktivitet på ruter til Storbritannien. Middelhavsmængderne var lavere end i 2024 drevet af en vis opbremsning i tyrkisk bilproduktion og indenlandsk efterspørgsel samt reduceret kapacitet på én rute.

Mængderne på Den Engelske Kanal var højere end i 2024 drevet af de nye Jersey-ruter. Østersømængderne var højere end i 2024, mens mængderne på Gibraltar-strædet var på niveau med 2024.

I de sidste 12 måneder, 2025-24, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 2,5% til 41,6 mio. fra 40,6 mio. i 2024-23. Stigningen var 1,9% justeret for ruteændringer.

Færge – passager: Antallet af passagerer i august 2025 justeret for ruteændringer* gik ned med 3,3% til 911 tusinde i forhold til 2024 og den justerede år-til-dato vækstrate var -3,8%. Højere passagervolumener på Østersøen blev opvejet af primært færre passagerer på Doverstrædet. Antallet af biler i august var 3,2% lavere end i 2024 justeret for ruteændringer.

I de sidste tolv måneder, 2025-24, gik det samlede antal passagerer ned med 10,1% til 5,6 mio. sammenlignet med 6,2 mio. for 2024-23. Vækstraten var -3,0% justeret for ruteændringer.

*Justeret for salg af Oslo-Frederikshavn-København ultimo oktober 2025, Tarifa-Tanger Ville på grund af exit fra ruten primo maj 2025 og tilgang af Jersey-ruter fra ultimo marts 2025.





DFDS færgemængder August Sidste 12 måneder Fragt 2023 2024 2025 Ændr. 2023 2024 2025 Ændr. Lanemeter, '000 2,967 3,193 3,134 -1.9% 38,585 40,600 41,622 2.5% Passager 2023 2024 2025 Ændr. 2023 2024 2025 Ændr. Passagerer, '000 715 1,207 980 -18.8% 4,422 6,249 5,619 -10.1%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for september 2025 forventes offentliggjort 10. oktober 2025 omkring kl. 10.00.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftet fil