Temenos, galardonado como ganador absoluto en los premios IDC FinTech Real Results 2025

GRAND-LANCY, Suiza, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), una de las empresas líderes mundiales en tecnología de banca, ha anunciado hoy que ha sido distinguido como ganador absoluto en los premios IDC FinTech Real Results 2025 , además de obtener el reconocimiento como ganador en la categoría de Transformación de depósitos bancarios. Junto a estos galardones, Temenos también ha sido incluido entre los 25 principales proveedores de soluciones de la lista de IDC FinTech Rankings 2025.

Los galardones IDC FinTech Real Results premian a las empresas tecnológicas que han hecho posible una transformación real, mensurable y con proyección de futuro en una institución de financiera. En esta edición de los premios, Temenos ha sido reconocido por un exitoso proyecto que modernizó los canales de banca móvil de Credito Emiliano S.p.A. (Credem) , uno de los diez bancos más importantes de Italia.

La lista de las 25 empresas principales de IDC FinTech Rankings 2025 es una clasificación comparable a la de Fortune 500 y tiene como objetivo clasificar y evaluar a los principales proveedores internacionales de tecnología financiera. Las organizaciones que se incluyen en esta lista han demostrado un firme compromiso en ayudar a las entidades financieras a implementar con éxito sus iniciativas de transformación digital, con el fin de mejorar la experiencia de sus clientes en todo el mundo.

Marc DeCastro, director de investigación en IDC, comentó: «Queremos felicitar a Temenos por su presencia entre las 25 empresas principales de la lista de IDC FinTech Rankings 2025, un reconocimiento que demuestra su firme apuesta por la innovación y su papel de liderazgo en el sector de los servicios financieros. Además, Temenos ha sido nombrada ganadora absoluta en los IDC Real Results gracias a los resultados sólidos y mensurables que ha obtenido por su trabajo de modernización de la oferta móvil del banco italiano Credem».

William Moroney, director general de ingresos de Temenos, añadió: «Nos enorgullece recibir este reconocimiento de IDC por el impacto real que estamos teniendo en la banca. Este galardón refleja la forma en que nuestra tecnología ayuda a bancos como Credem a ofrecer a sus clientes experiencias digitales más rápidas, inteligentes e intuitivas. Es un ejemplo claro de cómo la innovación y la colaboración pueden impulsar cambios sustanciales».

Por medio de la plataforma Temenos Digital en modalidad SaaS, Credem consiguió desarrollar y lanzar con rapidez una serie de nuevas aplicaciones móviles que ofrecen una experiencia de usuario sencilla, segura e intuitiva. La primera aplicación se lanzó en apenas nueves meses, mientras que el plazo en los lanzamientos posteriores se redujo hasta solo cuatro meses. Desde entonces, Credem ha registrado un crecimiento anual sostenido de aproximadamente un 30 % en el uso de sus aplicaciones móviles. Hoy en día, el banco cuenta con más de 550 000 clientes que utilizan activamente sus aplicaciones y realizan el 95 % de las transacciones a través de canales digitales. Además, un 57 % de la actividad de banca digital se lleva a cabo exclusivamente a través del móvil.

Andrea Ferrari, jefe de puntos de contacto del cliente de Credem, dijo: «En Credem estamos transformando nuestro modelo de negocio con una apuesta muy decidida por un servicio plenamente omnicanal, que combine siempre de manera óptima la atención humana y las herramientas digitales para dar respuesta a todas las necesidades y expectativas más exigentes de nuestros clientes. Temenos ha tenido un papel fundamental en este proceso, ya que nos ha permitido crear servicios de banca digital innovadores que fortalecen nuestra relación con los clientes y nos diferencian en un mercado muy competitivo.

IDC Financial Insights publicará un informe detallado con los hallazgos del año, disponible para consultar o descargar aquí .

