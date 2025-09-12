BlackRock® Canada annonce des modifications à certains produits

Modifications apportées à la méthodologie de l’indice du iShares Exponential Technologies Index ETF

Réduction des frais du iShares India Index ETF

TORONTO, 12 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), annonce des modifications à deux fonds.

Modifications apportées à la méthodologie de l’indice du iShares Exponential Technologies Index ETF

Le iShares Exponential Technologies Index ETF (le « XEXP ») cherche actuellement à reproduire le rendement de l’indice Morningstar Exponential Technologies Index (l’« Indice »), déduction faite des frais. Le XEXP devrait faire l’objet d’une rotation des titres en portefeuille supérieure à la normale en raison de modifications qui seront apportées au processus d’évaluation utilisé pour déterminer la composition de l’Indice. La composition de l’Indice sera modifiée dans le cadre de rééquilibrages réguliers (les « rééquilibrages ») de l’Indice les 19 septembre et 19 décembre 2025.

Le 6 juin 2025, Morningstar, Inc. (« Morningstar »), fournisseur de l’Indice, a annoncé que 1) l’Indice sera révisé trimestriellement en mars, en juin, en septembre et en décembre plutôt qu’une fois par année en décembre; 2) les thèmes des technologies exponentielles seront mis à jour afin de remplacer les thèmes relatifs aux mégadonnées et analyses, à l’hyperconnectivité et à la transition énergétique par les thèmes relatifs à l’intelligence artificielle, aux technologies de cybersécurité et de défense et aux innovations énergétiques; les thèmes relatifs à l’infonuagique et aux nanotechnologies seront retirés de l’Indice, et 3) l’Indice passera d’un indice équipondéré à un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant dont la pondération de chaque émetteur constituant est plafonnée à 4 % et la pondération de chaque thème des technologies exponentielles est plafonnée à 25 %.

En raison des rééquilibrages, le XEXP pourrait engager des frais d’opérations supérieurs à la normale et réaliser des gains en capital nets.

Réduction des frais de gestion annuels du iShares India Index ETF

À compter du 12 septembre 2025, les frais de gestion annuels du iShares India Index ETF (le « XID ») changeront comme suit :

Nom Symbole Frais de gestion antérieurs1 Nouveaux frais de gestion1 iShares India Index ETF XID 0,98% 0,74% 1 En tant que pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne du XID. Le cas échéant, BlackRock Canada ou un membre de son groupe a droit à une rémunération en contrepartie des services qu’il rend en qualité de gestionnaire de chaque FNB iShares dans lequel le XID peut investir (une « rémunération relative à un produit sous-jacent » et, collectivement avec les frais de gestion devant être versés à BlackRock Canada, la « rémunération annuelle totale »). Comme la rémunération relative à un produit sous-jacent est incluse dans la valeur marchande des FNB iShares dans lesquels le XID peut investir, elle est prise en charge indirectement par le XID. BlackRock Canada rajustera les frais de gestion qui lui seront payables par ce Fonds iShares pour s’assurer que la rémunération annuelle totale versée directement ou indirectement à BlackRock Canada et aux membres de son groupe par le XID n’excédera pas le pourcentage de la valeur liquidative indiqué ci-dessus. La rémunération annuelle totale ne comprend pas la TVH. La rémunération relative à un produit sous-jacent qui est indirectement prise en charge par le XID est calculée et cumulée chaque jour et est versée au moins une fois par année.

Cette mesure s’inscrit dans l’examen régulier de la stratégie de tarification de la société afin de tenir compte de la croissance constante de ses gammes de produits et de la capacité à tirer parti de son envergure au profit des investisseurs. Aucun changement n’est apporté aux objectifs de placement ou au symbole boursier du XID. Les porteurs de parts actuels du XID n’ont aucune mesure à prendre par suite de ce changement.

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l’investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate.

À propos d’iShares

iShares ouvre les portes de tous les marchés afin de répondre à la demande des investisseurs en constante évolution. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 1 600 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de plus de 4,7 billions de dollars américains au 30 juin 2025, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

Les FNB iSharesᴹᴰ sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB iShares. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

Morningstar ne parraine pas le XEXP, ne se prononce pas sur celui-ci, ne vend pas ses parts et n’en fait pas la promotion. Morningstar n’accepte aucune responsabilité, quelle qu’elle soit, envers quiconque découlant de l’utilisation du XEXP ou des données sous-jacentes. « Morningstar » est une marque de commerce qui est utilisée sous licence.

Personne-ressource pour les médias :

Sydney Punchard

Adresse courriel : Sydney.Punchard@blackrock.com