Bombardier fête 20 ans d’excellence aux centres de distribution de pièces de Chicago et de Francfort

Les centres de distribution de pièces de Chicago et de Francfort agissent comme piliers du réseau de service mondial de Bombardier, assurant un acheminement efficace des pièces et un service fiable de haute qualité pour les clients dans le monde entier

Les centres de distribution de pièces de Chicago et de Francfort expédient respectivement des articles correspondants à près de 2 000 et 400 numéros de pièce individuels chaque jour. Au début de 2026, Chicago devrait dépasser les 10 millions de pièces expédiées, tandis que Francfort est en voie de franchir le cap des 1,5 million de pièces expédiées d’ici la fin de l’année (1)

En 2025, l’engagement de Bombardier à assurer un soutien exceptionnel des produits – notamment en maximisant la disponibilité des pièces – a été reconnu par deux grands sondages dans l’industrie, ceux d’AIN et de Professional Pilot, l’entreprise atteignant le premier rang dans les deux

En stockant des pièces dans plusieurs régions, Bombardier a pu obtenir un taux d’expédition de produits disponibles de 92 %

MONTRÉAL, 12 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier fête fièrement le 20e anniversaire de deux piliers de son réseau mondial de service à la clientèle : les centres de distribution de pièces de Chicago et de Francfort. Cette semaine, des centaines d’employés des deux sites se sont réunis pour participer aux célébrations soulignant cet important anniversaire. Des fournisseurs, des représentants des autorités locales et des membres de l’industrie ont également été invités à se joindre aux festivités marquant cette étape importante.

« Pendant vingt ans, nos centres de distribution de pièces de Chicago et de Francfort ont joué un rôle déterminant dans la livraison des pièces essentielles dont nos clients ont besoin pour veiller à ce que leurs avions soient prêts pour toute mission », a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie. « Avec des activités jour et nuit et des systèmes d’inventaire programmés pour être rapides et précis, ces centres de distribution procurent un niveau ultime de tranquillité d’esprit et de confiance, illustrant l’engagement prépondérant de Bombardier à fournir un service de calibre mondial, livré avec un soin et une commodité exceptionnels. »

« Depuis deux décennies, le centre mondial de distribution de pièces de Des Plaines soutient l'économie de notre région tout en aidant les clients de Bombardier à maintenir leurs avions en état de marche. Je suis particulièrement fier des 100 employés et plus qui travaillent ici et dont les compétences et le dévouement ont établi une norme d'excellence. Cet anniversaire témoigne non seulement de l'engagement de Bombardier en faveur de l'innovation, mais aussi de la force de la main-d'œuvre de l'Illinois », a déclaré Raja Krishnamoorthi, membre du Congrès américain représentant l'Illinois.

Pour faciliter la livraison de pièces aux clients, Bombardier a pris la décision il y a 20 ans de regrouper plusieurs sites plus petits en deux grands centres de distribution, stratégiquement situés à proximité de grands aéroports. L’établissement de Chicago a ouvert officiellement le 27 juin 2005, suivi de celui de Francfort le 29 août de la même année. Aujourd’hui, les deux centres de distribution expédient respectivement des articles correspondant à 2 000 et 400 numéros de pièce individuels chaque jour. Chicago peut stocker plus de 100 000 pièces distinctes à sa pleine capacité, tandis que l’établissement de Francfort a une capacité d’environ 60 000 pièces. Au début de 2026, Chicago devrait dépasser les 10 millions de pièces expédiées, tandis que Francfort est en voie de franchir le cap des 1,5 million de pièces expédiées d’ici la fin de l’année(1).

Pour soutenir davantage les clients dans des régions clés, Bombardier exploite également quatre dépôts régionaux à Singapour, à Hong Kong, à Dubaï et à San Luis Obispo (Californie).

L’importance accordée par Bombardier à la disponibilité des pièces et à leur livraison rapide continue de lui valoir les louanges de l’industrie. Dans le sondage d’Aviation International News (AIN) sur le soutien des produits de 2025, Bombardier est arrivée au premier rang parmi les équipementiers d’origine de l’aviation d’affaires pour une deuxième année consécutive, ce qui témoigne de l’importance constante qu’elle accorde à la satisfaction du client. Bombardier a maintenu un impressionnant taux d’expédition de produits disponibles de 92 %, veillant à ce que les clients reçoivent les pièces dont ils ont besoin, au moment précis où ils en ont besoin. Renforçant davantage ce leadership, Bombardier a également obtenu le premier rang dans le sondage 2025 de Professional Pilot sur le soutien des produits dans l’aviation d’affaires. Ces réalisations démontrent que l’entreprise établit une nouvelle référence en matière d’excellence dans l’industrie.

