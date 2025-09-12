「香港單車節」11月30日重磅回歸

報名參加於香港天際線下馳騁的騎行活動





HONG KONG, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由香港旅遊發展局（旅發局）主辦，香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於11月30日（星期日）載譽歸來。本屆活動豐富、體驗升級，運動愛好者可多角度感受香港活力，包括：全新的專業競賽路線，見證頂尖車手激烈對決；車迷騎行趣味加倍、沿途飽覽香港天際線；單車嘉年華更融匯運動、娛樂元素，延續動感歡樂。香港單車節報名於9月13日正式開始，歡迎世界各地單車愛好者報名參加。

旅發局主席林建岳博士表示：「近年，香港國際體育盛事浪接浪，彰顯本港在國際體壇上日益重要的角色。作為其中之一的香港單車節，多年來為市民旅客帶來前所未有的單車旅遊體驗，印證了香港『運動加旅遊』的獨特魅力。今年單車節繼續鼓勵全民參與，舉行最受歡迎的『50公里組』，讓參加者踩上『四隧三橋』；亦有經過『兩隧兩橋』的『32公里組』。其中『32公里組』項目首設『世界大學盃』，邀請本地、内地及海外，包括『世界百強』在內的大學生參加。而『環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽香港站』亦將採用新賽道，挑戰性十足。未來，旅發局期望將香港單車節擴展至大灣區，共同打造大灣區國際盛事旅遊品牌。」

「50公里組」及「32公里組」開放6,000名額予本地、内地及海外單車手

「32公里組」首設「世界大學盃」

今年香港單車節將繼續舉行廣受歡迎的非競賽項目，包括踩上「四隧三橋」的「50公里組」及踩上「二隧二橋」的「32公里組」，將合共開放6,000個名額予本地、内地及海外單車手參與，讓單車手在主要幹道上馳騁，穿越多個著名地標，飽覽香港獨特的城市景觀。今年「32公里組」首次增設「世界大學盃」，邀請本地、内地及海外大學生單車手來港切磋交流，親身體驗結合運動與旅遊的魅力。





環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）採用嶄新路線

速度比拼，挑戰升級。今年「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）— 新鴻基地產男女子公開組」有別以往的繞圈賽制，首次踩出尖沙咀，賽道加長、地形多變，以單圈賽制帶來全新挑戰；參賽車手將馳騁尖沙咀鐘樓、環球貿易廣場（ICC）及青馬大橋等著名地標，享受兼具景緻與難度的追風體驗。

旅發局於西九設單車嘉年華匯聚音樂、運動與慈善

今年旅發局在西九文化區藝術公園特設單車嘉年華，延續單車動感活力。嘉年華由早上至黃昏，分時段帶來多元化表演，融匯音樂及運動元素。同時亦提供各式餐飲、運動裝備展銷、新興運動體驗、面部彩繪及氣球藝術等藝術工作坊，為不同興趣的市民旅客呈獻多元豐富的消閒節目，共同投入感受單車節熱鬧氣氛！台上大熒幕亦會直播單車賽事，讓觀眾緊貼單車節精彩時刻。



有關2025旅發局「新鴻基地產香港單車節」活動詳情，可瀏覽：www.discoverhongkong.com/cyclothon/tc

傳媒可於以下連結下載相關相片：

https://assetlibrary.hktb.com/assetbank-hktb/action/browseItems?categoryId=2153&categoryTypeId=2&cachedCriteria=1

傳媒如有查詢，請聯絡：



湯俊明先生 電話：2807 6367 電郵：cameron.tong@hktb.com 鄭祖基先生 電話：2807 6342 電郵：chokie.cheng@hktb.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4059b6ae-dc26-496a-842d-7d890948398c/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18ca228e-483c-4116-adb7-80e24fd8b001/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f4abf6e9-61bb-45e7-960d-5ec5e2bf2b7b/zh-Hant