Michelin | Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social

Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2025
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN
Société en commandite par actions au capital de € 352 874 393
855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND
Siège social : 23, place des Carmes-Déchaux - 63000 Clermont-Ferrand
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
|Date
|Nombre d'actions
|Nombre total de droits de vote
|31/08/2025
|
705 748 786
| Nombre de droits de vote théoriques : 1 021 275 010
Nombre de droits de vote exerçables : 1 019 930 606*
* Compte tenu de 1 344 404 actions en auto-détention
Coordonnées de contact
| Relations Investisseurs
investor-relations@michelin.com
Guillaume Jullienne
guillaume.jullienne@michelin.com
Benjamin Marcus
benjamin.marcus@michelin.com
| Relations Presse
+33 (0) 1 45 66 22 22
groupe-michelin.service.de.presse@michelin.com
Actionnaires individuels
+33 (0) 4 73 32 23 05
Muriel Combris-Battut
muriel.combris-battut@michelin.com
Elisabete Antunes
elisabete.antunes@michelin.com
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles sur notre site Internet michelin.com.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.
Pièce jointe
- Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions composant le capital social au 31 août 2025