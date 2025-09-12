Crédit Agricole Ille-et-Vilaine :Informations au titre du pilier 3 au 30/06/2025

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine,

société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit,

société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n°07 023 057.

Siège social : 4, rue Louis Braille - 35136 Saint-Jacques de la Lande.

N° SIREN : 775.590.847

Communiqué de mise à disposition de l’informations au titre du pilier 3 au 30/06/2025 de la Caisse régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Il peut être consulté sur le site Internet du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine : www.ca-illeetvilaine.fr, dans l’espace « Informations règlementées » / Informations prudentielles au titre du pilier 3.

