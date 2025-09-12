LITGRID AB skelbia bendrovės vadovės (-o) atranką

Naujosios energetikos grupė „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva)
Baigiantis dabartinio vadovo penkerių metų kadencijai, akcinė bendrovė LITGRID skelbia bendrovės vadovės (-o) viešą atranką. Kandidatuoti į šią poziciją galima iki šių metų spalio 27 d. imtinai. Šiuo metu pareigas einančio bendrovės vadovo Roko Masiulio kadencija baigsis 2026 m. vasario 22 dieną.
Laikantis aukščiausių skaidrumo reikalavimų bei gerosios valdymo praktikos, kandidatus „Litgrid“ valdybai padės atrinkti „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai.
Įvykdžius atrankos procedūras ir kandidatų patikrą pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus, sprendimą dėl vadovo paskyrimo priims „Litgrid“ valdyba.
Naujosios energetikos įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės: „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Energetikos ministerija.
