VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et d'actions au 30.06.2019

 | Source: VRANKEN-POMMERY MONOPOLE VRANKEN-POMMERY MONOPOLE

Le 12 septembre 2025                            

Publication mensuelle
du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF)

Date d’arrêt des informationsNombre total d’actions composant le capital 

Nombre total des droits de vote

 
31 août 20258.937.085


Total brut des droits de vote :
15.435.792
Total net* des droits de vote :
15.385.681


* Total net =        nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote

Pièces jointes


Attachments

Publication mensuelle VPM-31082025 Publication mensuelle VPM-31082025

Recommended Reading