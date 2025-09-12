VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et d'actions au 30.06.2019

Le 12 septembre 2025
Publication mensuelle
du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF)
|Date d’arrêt des informations
|Nombre total d’actions composant le capital
|
Nombre total des droits de vote
|31 août 2025
|8.937.085
Total brut des droits de vote :
15.435.792
Total net* des droits de vote :
15.385.681
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
