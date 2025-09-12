Evolution dans la composition du Conseil d’Administration de Société BIC

Clichy, France – 12 septembre 2025 – Au cours de sa séance tenue ce jour, et sur recommandation du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, le Conseil d’Administration a coopté trois nouveaux administrateurs, dont la ratification sera soumise à la prochaine Assemblée Générale de mai 2026 :

Rob Versloot , nouveau Directeur Général de Société BIC au 15 septembre 2025, remplace Gonzalve Bich en tant qu’administrateur. Comme annoncé en décembre 2024, Gonzalve Bich exercera la fonction de Senior Advisor du Groupe.

Albert Baladi , dirigeant expérimenté et très respecté dans le secteur des biens de consommation, remplace Jake Schwartz, qui a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur indépendant. Albert Baladi sera membre du Comité d'Audit ainsi que du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.

Geoffroy Bich, qui possède plus de 30 ans d'expérience au sein du Groupe, remplace Timothée Bich, qui a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur.





Albert Baladi est un expert reconnu dans les secteurs des biens de consommation et de l’alimentation & des boissons, avec près de quatre décennies d’expérience. Il a occupé des postes de direction en marketing et en management chez Procter & Gamble, PepsiCo et Yum! Brands, et a été plus récemment Directeur Général de Beam Suntory (aujourd’hui Suntory Global Spirits). Il vit à New York et est diplômé de HEC Lausanne.

Geoffroy Bich est Vice-Président, Business Development chez BIC. Petit-fils de Marcel Bich, il cumule plus de 30 ans d’expérience au sein du Groupe, ayant évolué de postes opérationnels en usine jusqu’à des fonctions de direction internationale. Il a travaillé dans la production au sein des trois divisions de BIC (Human Expression, Flame for Life et Blade Excellence) et a supervisé des sites industriels en France, en Espagne, au Brésil et en Chine. Reconnu pour son approche pragmatique et centrée sur les relations humaines, il est basé à Dubaï.

Édouard Bich, Président du Conseil d’Administration, a déclaré : « Au nom du Conseil, je tiens à adresser mes sincères remerciements à Gonzalve Bich, Jake Schwartz et Timothée Bich pour leur engagement et leurs contributions actives aux travaux du Conseil et du Comité d’Audit au fil des années. Nous sommes très heureux d’accueillir Rob Versloot, Albert Baladi et Geoffroy Bich. Leur expérience, leur leadership et leur connaissance du secteur seront des atouts majeurs pour le Conseil. »

À propos de BIC

