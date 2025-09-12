Forestière Equatoriale : Résultats du 1er semestre 2025

LA FORESTIÈRE ÉQUATORIALE











COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Résultats du 1er semestre 2025 Le 12 septembre 2025

Le Conseil d’administration de La Forestière Équatoriale, réuni le 12 septembre 2025, a arrêté les comptes sociaux du premier semestre 2025, établis selon les normes et méthodes comptables découlant du plan comptable OHADA révisé.

Le résultat d’exploitation du premier semestre 2025 ressort à -78 millions de francs CFA, contre -95 millions de francs CFA au premier semestre 2024, en raison de la baisse des charges principalement due aux taxes liées aux revenus d’intérêts.

Le résultat financier du premier semestre 2025 s’établit à 478 millions de francs CFA contre 600 millions de francs CFA au premier semestre 2024. Cette baisse est principalement liée à la diminution des revenus d’intérêts sur la convention de trésorerie et des dividendes perçus.

Après prise en compte d’une charge d’impôts de -41 millions de francs CFA, le résultat net est un bénéfice net de 359 millions de francs CFA, contre 454 millions de francs CFA au premier semestre 2024.

Chiffres sociaux de La Forestière Équatoriale





(en millions de francs CFA) 30/06/2025 30/06/2024 Chiffre d'affaires - - Résultat d’exploitation (77,6) (94,8) Résultat financier 477,8 599,9 Résultat hors activités ordinaires - - Impôts (40,7) (51,5) Résultat net 359,5 453,6

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels 2025 ont été effectuées. Le rapport d'examen limité est en cours d’émission

Pièce jointe