VIRBAC: résultats semestriels 2025

- Une solide croissance du chiffre d'affaires du premier semestre 2025 de +5,6% à taux de change et périmètre constants
- Résultat opérationnel courant ajusté2 de 18,3% en ratio du chiffre d’affaires en ligne avec nos attentes
- En baisse par rapport à 2024 en raison d’effets calendaires et conjoncturels
- Objectifs 2025 confirmés
- Croissance du chiffre d'affaires attendue entre 4% et 6% à taux et périmètre constants
- Résultat opérationnel courant ajusté1 attendu autour de 16%
| CHIFFRES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN
en millions €
|HY25
|HY24
|Évolution 2025/2024
|
|
|
|
|Chiffre d’affaires
|738,3
|702,9
|5,0%
|Évolution à taux de change constant1
|
|
|7,8%
|Évolution à taux de change et périmètre constant1
|5,6%
|
|
|
|
|Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions2
|135,0
|150,4
|-10,2%
|en % du CA
|18,3%
|21,4%
|
|en % du CA à taux constants
|19,0%
|na
|
|en % du CA à taux de change et périmètre constant
|18,9%
|na
|
|Amortissement des actifs incorporels d’acquisitions
|-2,6
|-1,7
|
|
|
|
|
|Résultat opérationnel courant
|132,4
|148,7
|-11,0%
|Produits et (charges) non récurrents
|0
|-2,0
|
|
|
|
|
|Résultat opérationnel
|132,4
|146,7
|-9,7%
|Résultat net consolidé
|82,2
|94,9
|-13,3%
|Dont résultat net - Part du Groupe
|82,4
|94,7
|
|
|
|
|Capitaux propres - Part du Groupe
|1 065,1
|994,3
|7,1%
|Endettement net3
|201,4
|254,9
|-21,0%
|Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt4
|164,0
|172,6
|-5,0%
1l’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de change en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation matérielle de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent. Cette évolution est calculée sur le périmètre réel, incluant les impacts de périmètre issus des acquisitions (société Sasaeah) pour lesquels, l'indicateur considéré est calculé sur la base du taux de change de l'exercice précédent
2le résultat opérationnel courant ajusté correspond au “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions”
3l’endettement net correspond aux passifs financiers courants (86,9 millions €) et non courants (207,9 millions €) ainsi qu'à l'obligation locative liée à l'application d'IFRS 16 (35,4 millions €), minorés de la trésorerie et équivalents de trésorerie (128,7 millions €) tels que publiés dans l’état de la situation financière
4le cash-flow opérationnel correspond au résultat opérationnel courant ajusté (135,0 millions €) retraité des éléments n’ayant pas d’impact en trésorerie et des impacts liés aux cessions. Sont ainsi retraités les amortissements et dépréciations des immobilisations avant acquisition pour 28,4 millions € (soit 31,1 millions € d'amortissements et dépréciations (dont 27,7 millions € dotations nettes sur immobilisations hors actifs issus d'acquisitions), retraité pour -2.6 million € d'amortissements des actifs issues des acquisitions).
Les comptes ont été audités par les commissaires aux comptes, et examinés par le conseil d’administration en date du 11 septembre 2025. Les comptes et la présentation détaillée des résultats annuels sont disponibles sur le site corporate.virbac.com.
Sur le premier semestre, notre chiffre d’affaires s’établit à 738,3 millions € contre 702,9 millions € en 2024, soit une évolution globale de +5,0%. Hors effets de change, le chiffre d’affaires est en progression notable de +7,8%. L'intégration de Sasaeah, société acquise au Japon en avril 2024, contribue à hauteur de +2,2 points de croissance. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique du premier semestre atteint +5,6%, favorablement impactée par l’augmentation concomitante des volumes (estimée à ~2,1 points de croissance) et des prix (estimée à ~3,5 points de croissance). À noter que l’acquisition de Mopsan contribue à hauteur de 0,6 point de croissance et n’a pas été retraitée du périmètre constant car jugée non matérielle.
Au premier semestre, l'Europe a enregistré une croissance notable de 7,1 % à taux de change constants. Cette performance est soutenue par toutes nos régions. L'Europe de l'Ouest se distingue particulièrement avec une augmentation de +9,4 %, grâce notamment à la performance des ventes de vaccins bovins et notre gamme de dermatologie pour animaux de compagnie. Parallèlement, l'Europe centrale et orientale affiche une croissance de +27,4 %, dynamisée par le segment du petfood suite à l'acquisition de Mopsan. La France en revanche affiche une relative stabilité des ventes en raison principalement d’une légère baisse des ventes de petfood sur le semestre. L'Amérique du Nord a réalisé une croissance de +5,9 % à taux de change et périmètre constants, malgré un effet de stock ponctuel observé chez nos distributeurs (impact estimé à environ 5 points de croissance). La croissance a été portée, en particulier, par une dynamique de ventes soutenue pour nos produits de spécialité et dentaires destinés aux animaux de compagnie. L'Amérique latine, portée par le Mexique, la Colombie et le Brésil, sur le segment des animaux de compagnie et d’élevage, a enregistré une forte croissance de +8,2 % à taux de change et périmètre constants. Cette performance a été partiellement compensée par une baisse de nos activités d'aquaculture au Chili (-11,2 %) principalement liée à la dynamique négative d’un de nos antiparasitaires qui fait face à une concurrence accrue. L’IMEA a également affiché une solide croissance de +8,2 % à taux de change et périmètre constants. Cette progression est générée par une bonne performance dans toutes les régions et en particulier en Inde (+6,8%). L'Asie de l'Est a connu une croissance de 2,8 % à taux de change et périmètre constants, tirée par une bonne dynamique de croissance dans l’ensemble des pays de cette zone à l’exception du Vietnam qui, en raison d’une épidémie de peste porcine, enregistre une baisse des activités de -17,8%. Enfin, l’activité au Pacifique, est en recul de -7,9% au premier semestre à taux de change et périmètre constant. Cette baisse est attribuable essentiellement à la dynamique en Australie (-11,4% à taux de change et périmètre constants dont la moitié environ est expliquée par des effets de stock) compensée par la croissance des ventes en Nouvelle-Zélande (+7,6% à taux de change et périmètre constants). À noter que nous attendons un retour de la croissance en Australie au second semestre favorisé par l’amélioration des conditions de marché et la normalisation des niveaux de stock chez nos distributeurs.
Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s'établit à 135,0 millions d'euros pour le premier semestre, comparé à 150,4 millions d'euros sur la même période en 2024. La marge correspondante atteint ainsi 18,3 % du chiffre d'affaires. Retraitée d'un effet de change de -0,7 point et d'un effet de périmètre de -0,2 point, la marge à périmètre et taux de change constants recule ainsi de 2,2 points. Cette évolution s'explique par une baisse de la marge brute (-1,3 point) et par une augmentation maîtrisée des frais opérationnels et de R&D (-0,9 point). La dégradation de la marge brute est principalement attribuable à des facteurs conjoncturels qui viennent masquer une performance sous-jacente de nos prix de vente et de nos coûts de production demeurant en ligne avec nos attentes. Ces facteurs incluent notamment un niveau de destruction de stocks plus élevé que l'an dernier (le niveau de destruction de stocks du S1 2024 ne représentant en effet que ~30% du niveau annuel) et un arrêt temporaire de production d’un antigène du Groupe pour maintenance des installations. Parallèlement, l'augmentation des frais opérationnels résulte d'un phasage des dépenses plus concentré sur le premier semestre en comparaison à 2024 et d'une hausse ponctuelle des frais juridiques. Enfin, les dépenses de R&D ont continué de croître conformément à notre plan stratégique, représentant une augmentation de 0,4 point du chiffre d'affaires à taux de change constant.
Le résultat net consolidé s’établit à 82,2 millions d'euros, en recul de 13,3 % par rapport au premier semestre 2024. Les dotations aux amortissements des actifs incorporels issus d'acquisitions ont augmenté, passant de 1,7 M€ à 2,6 millions €, une hausse due à l'intégration de Sasaeah. Par ailleurs, la charge financière nette s'est accrue pour atteindre 8,5 millions €, contre 4,8 millions € au premier semestre 2024 et se compose d'une perte de change de 5,7 millions €, complétée par un coût de la dette financière de 2,8 millions €. La perte de change est due à l'appréciation de l'euro face à des expositions non couvertes, notamment sur le peso chilien (-4,3 millions €) et, dans une moindre mesure, sur le peso mexicain (-1,4 million €). Toutefois, ces charges ont été partiellement compensées par une baisse de la charge d'impôts, en lien avec le niveau d'activité.
Le résultat net – Part du Groupe s’établit à 82,4 millions €, soit un recul de -12,9% par rapport au premier semestre de l’année précédente (94,7 millions €).
Sur le plan financier, notre endettement net au 30 Juin 2025 s’élève à 201,4 millions €, en hausse de 32,9 millions € par rapport à la fin de l’exercice 2024. Cette variation s'explique principalement par l’effet saisonnier habituel sur le besoin en fonds de roulement et par le paiement des dividendes pour un montant de 12,1 millions d’euros.
Perspectives 2025 confirmées
Nous confirmons nos perspectives de croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants entre 4 et 6%. L’impact de l’acquisition de Sasaeah devrait représenter 1 point de croissance supplémentaire en 2025. Le ratio “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” (Ebit ajusté) sur chiffre d'affaires devrait se consolider au niveau de celui de 2024 à périmètre constant soit autour de 16%. Cette prévision tient compte de la poursuite de l'augmentation volontaire de nos investissements en R&D par rapport au chiffre d'affaires, qui représenteront en 2025 environ +0,3 point de pourcentage par rapport à 2024. En termes de résultat opérationnel, l'impact de l’acquisition Sasaeah devrait être globalement neutre en 2025. Quant à notre position de trésorerie, elle devrait s’améliorer de 80 millions € en 2025 hors acquisitions éventuelles.
Nous prévoyons un impact modéré de l'augmentation possible des tarifs douaniers aux États-Unis. En effet, environ deux tiers de notre chiffre d'affaires américain en 2025 et près de 80% d'ici fin 2026 (en raison des projets industriels en cours) devraient être générés par notre production locale aux États-Unis. Par ailleurs, les achats par notre filiale américaine de composants et matières premières hors des États-Unis représentent environ 8 millions € sur une année pleine. Compte tenu de cela, l'impact direct des droits de douane (c'est-à-dire ne tenant pas compte d'éventuelles augmentations de prix qui pourraient compenser tout ou partie de ces impacts), tels que évalués à ce jour, se situe autour de 4 millions US$ en année pleine.
Événements clés du premier semestre 2025
- 19 juin: nomination de Paul Martingell au poste de directeur général du groupe Virbac avec une prise de fonction au 1er Septembre 2025
ANNEXES
1. État du résultat de la période
|en k€
|HY25
|HY24
|Variation
|
|
|
|
|Revenu des activités ordinaires
|738 276
|702 933
|5,0%
|
|
|
|
|Achats consommés
|-240 856
|-220 118
|Charges externes
|-131 601
|-115 961
|Charges de personnel
|-200 677
|-186 589
|Impôts et taxes
|-9 741
|-8 473
|Dépréciations et provisions
|-28 037
|-22 669
|Autres produits et charges courants
|7 652
|1 231
|
|
|
|
|Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions
|135 016
|150 353
|-10,2%
|
|
|
|
|Dotations aux amortissements des actifs incorporels issus d'acquisitions
|-2 635
|-1 652
|
|
|
|
|Résultat opérationnel courant
|132 381
|148 701
|-11,0%
|
|
|
|
|Autres produits et charges non courants
|-
|-2 048
|
|
|
|
|Résultat opérationnel
|132 381
|146 653
|-9,7%
|
|
|
|
|Produits et charges financiers
|-8 492
|-4 805
|
|
|
|
|Résultat avant impôt
|123 889
|141 848
|-12,7%
|
|
|
|
|Impôt sur le résultat
|-41 763
|-47 317
|
|
|
|
|Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence
|113
|350
|
|
|
|
|Résultat de la période
|82 239
|94 881
|-13,3%
|attribuable aux propriétaires de la société mère
|82 408
|94 667
|-12,9%
|attribuable aux intérêts non contrôlés
|-169
|213
|-179,4%
|
|
|
|
2. État de la situation financière
|en k€
|Jun25
|Dec24
|
|
|
|Goodwill
|252 432
|276 633
|Immobilisations incorporelles
|237 649
|251 237
|Immobilisations corporelles
|400 129
|397 537
|Droits d'utilisation
|34 221
|36 861
|Autres actifs financiers
|20 231
|12 993
|Participations comptabilisées par mise en équivalence
|4 058
|4 511
|Impôts différés actifs
|24 521
|24 628
|Actif non courant
|973 242
|1 004 400
|
|
|
|Stocks et travaux en-cours
|395 504
|404 166
|Créances clients
|223 419
|196 081
|Autres actifs financiers
|9 973
|4 312
|Autres débiteurs
|84 618
|89 931
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|128 671
|149 631
|Actif courant
|842 185
|844 121
|
|
|
|Actifs destinés à être cédés
|-
|-
|
|
|
|Actif
|1 815 427
|1 848 521
|
|
|
|Capital émis
|10 488
|10 488
|Réserves attribuables aux propriétaires de la société mère
|1 054 599
|1 032 628
|Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère
|1 065 087
|1 043 116
|
|
|
|Intérêts non contrôlés
|57
|286
|
|
|
|Capitaux propres
|1 065 144
|1 043 402
|
|
|
|Impôts différés passifs
|54 831
|57 233
|Provisions pour avantages du personnel
|20 588
|20 358
|Autres provisions
|8 704
|8 899
|Obligations locatives
|24 158
|26 552
|Autres passifs financiers
|207 854
|222 088
|Autres créditeurs
|3 610
|5 430
|Passif non courant
|319 744
|340 560
|
|
|
|Autres provisions
|1 065
|776
|Dettes fournisseurs
|153 951
|174 574
|Obligations locatives
|11 234
|11 550
|Autres passifs financiers
|86 860
|57 977
|Autres créditeurs
|177 429
|219 683
|Passif courant
|430 539
|464 560
|
|
|
|Passif
|1 815 427
|1 848 522
3. État des flux de trésorerie
|en k€
|HY25
|HY24
|
|
|
|Résultat de la période
|82 239
|94 881
|
|
|
|Élimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence
|-113
|-350
|Élimination des amortissements et provisions
|31 076
|24 217
|Élimination de la variation d'impôts différés
|-130
|3 273
|Élimination des résultats de cessions
|96
|1 321
|Autres charges et produits sans impact trésorerie
|-15 814
|-7 201
|
|
|0
|Marge brute d'autofinancement
|97 353
|116 140
|
|
|0
|Intérêts financiers nets décaissés
|2 761
|2 464
|Dette d'impôt sur les sociétés provisionnée sur la période
|41 960
|43 879
|
|
|
| Marge brute d'autofinancement avant intérêts financiers et
impôt sur les sociétés
|142 075
|162 484
|
|
|
|Incidence de la variation nette des stocks
|-10 531
|-25 816
|Incidence de la variation nette des créances clients
|-36 972
|-33 903
|Incidence de la variation nette des dettes fournisseurs
|289
|-6 850
|Impôt sur les sociétés décaissé
|-41 275
|-20 666
|Incidence de la variation nette des autres créances et dettes
|-25 939
|-38 659
|Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement
|-114 428
|-125 894
|
|
|
|Flux nets de trésorerie générés par l'activité
|27 646
|36 591
|
|
|
|Acquisitions d'immobilisations incorporelles
|-4 719
|-5 401
|Acquisitions d'immobilisations corporelles
|-49 137
|-21 801
|Cessions d'immobilisations
|52
|100
|Variation des actifs financiers
|-600
|-1 262
|Variation des dettes relatives aux acquisitions d'actifs
|-
|-3 301
|Acquisitions de filiales ou d'activités
|-
|-335 580
|Cessions de filiales ou d'activités
|-
|-
|Dividendes reçus
|-
|-
|Flux net affecté aux investissements
|-54 404
|-367 245
|
|
|
|Dividendes versés aux propriétaires de la société mère
|-12 148
|-11 054
|Dividendes versés aux intérêts non contrôlés
|0
|-2
|Variation des titres d'autocontrôle
|-
|-
|Transaction entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle
|-
|-17 614
|Augmentation/réduction de capital
|-
|-
|Placements de trésorerie
|-
|-
|Souscriptions d'emprunts
|89 633
|321 727
|Remboursements d'emprunts
|-52 703
|-30 327
|Remboursements d'obligations locatives
|-6 591
|-5 983
|Intérêts financiers nets décaissés
|-2 761
|-2 464
|Flux net provenant du financement
|15 430
|254 282
|
|
|
|Flux de trésorerie
|-11 327
|-76 372
4. Tableaux de réconciliation des indicateurs alternatifs de performance
4.1. Endettement Net
|en k€
|Jun25
|Dec24
|Emprunts
|284 062
|265 344
|Concours bancaires
|5 318
|3 567
|Intérêts courus non échus passifs
|61
|27
|Obligation locative [IFRS16]
|35 393
|38 102
|Participation
|519
|945
|Instruments dérivés de taux de change et d'intérêts
|852
|5 835
|Autres
|3 902
|4 346
|Autres passifs financiers
|330 106
|318 166
|Disponibilités
|106 802
|104 945
|Valeurs mobilières de placement
|21 870
|44 685
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|128 671
|149 631
|Endettement net
|201 435
|168 536
4.2. Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt
|en €k
|HY25
|HY24
|Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions
|135 016
|150 353
|
|
|Elimination des amortissements et provisions
|28 441
|20 518
|Elimination des résultats de cessions
|96
|1 321
|Autres charges er produits sans impacts trésorerie
|412
|393
|Cash-flow opérationnel
|163 964
|172 585
|Autres charges et produits non courants
|0
|0
|Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt
|163 964
|172 585
