VIRBAC: résultats semestriels 2025

Une solide croissance du chiffre d'affaires du premier semestre 2025 de +5,6% à taux de change et périmètre constants





Résultat opérationnel courant ajusté 2 de 18,3% en ratio du chiffre d’affaires en ligne avec nos attentes



En baisse par rapport à 2024 en raison d’effets calendaires et conjoncturels



Objectifs 2025 confirmés Croissance du chiffre d'affaires attendue entre 4% et 6% à taux et périmètre constants Résultat opérationnel courant ajusté 1 attendu autour de 16%







CHIFFRES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN

en millions € HY25 HY24 Évolution 2025/2024







Chiffre d’affaires 738,3 702,9 5,0% Évolution à taux de change constant1



7,8% Évolution à taux de change et périmètre constant1 5,6%







Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions2 135,0 150,4 -10,2% en % du CA 18,3% 21,4%

en % du CA à taux constants 19,0% na

en % du CA à taux de change et périmètre constant 18,9% na

Amortissement des actifs incorporels d’acquisitions -2,6 -1,7









Résultat opérationnel courant 132,4 148,7 -11,0% Produits et (charges) non récurrents 0 -2,0









Résultat opérationnel 132,4 146,7 -9,7% Résultat net consolidé 82,2 94,9 -13,3% Dont résultat net - Part du Groupe 82,4 94,7







Capitaux propres - Part du Groupe 1 065,1 994,3 7,1% Endettement net3 201,4 254,9 -21,0% Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt4 164,0 172,6 -5,0%

1l’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de change en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation matérielle de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent. Cette évolution est calculée sur le périmètre réel, incluant les impacts de périmètre issus des acquisitions (société Sasaeah) pour lesquels, l'indicateur considéré est calculé sur la base du taux de change de l'exercice précédent

2le résultat opérationnel courant ajusté correspond au “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions”

3l’endettement net correspond aux passifs financiers courants (86,9 millions €) et non courants (207,9 millions €) ainsi qu'à l'obligation locative liée à l'application d'IFRS 16 (35,4 millions €), minorés de la trésorerie et équivalents de trésorerie (128,7 millions €) tels que publiés dans l’état de la situation financière

4le cash-flow opérationnel correspond au résultat opérationnel courant ajusté (135,0 millions €) retraité des éléments n’ayant pas d’impact en trésorerie et des impacts liés aux cessions. Sont ainsi retraités les amortissements et dépréciations des immobilisations avant acquisition pour 28,4 millions € (soit 31,1 millions € d'amortissements et dépréciations (dont 27,7 millions € dotations nettes sur immobilisations hors actifs issus d'acquisitions), retraité pour -2.6 million € d'amortissements des actifs issues des acquisitions).

Les comptes ont été audités par les commissaires aux comptes, et examinés par le conseil d’administration en date du 11 septembre 2025. Les comptes et la présentation détaillée des résultats annuels sont disponibles sur le site corporate.virbac.com.

Sur le premier semestre, notre chiffre d’affaires s’établit à 738,3 millions € contre 702,9 millions € en 2024, soit une évolution globale de +5,0%. Hors effets de change, le chiffre d’affaires est en progression notable de +7,8%. L'intégration de Sasaeah, société acquise au Japon en avril 2024, contribue à hauteur de +2,2 points de croissance. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique du premier semestre atteint +5,6%, favorablement impactée par l’augmentation concomitante des volumes (estimée à ~2,1 points de croissance) et des prix (estimée à ~3,5 points de croissance). À noter que l’acquisition de Mopsan contribue à hauteur de 0,6 point de croissance et n’a pas été retraitée du périmètre constant car jugée non matérielle.

Au premier semestre, l'Europe a enregistré une croissance notable de 7,1 % à taux de change constants. Cette performance est soutenue par toutes nos régions. L'Europe de l'Ouest se distingue particulièrement avec une augmentation de +9,4 %, grâce notamment à la performance des ventes de vaccins bovins et notre gamme de dermatologie pour animaux de compagnie. Parallèlement, l'Europe centrale et orientale affiche une croissance de +27,4 %, dynamisée par le segment du petfood suite à l'acquisition de Mopsan. La France en revanche affiche une relative stabilité des ventes en raison principalement d’une légère baisse des ventes de petfood sur le semestre. L'Amérique du Nord a réalisé une croissance de +5,9 % à taux de change et périmètre constants, malgré un effet de stock ponctuel observé chez nos distributeurs (impact estimé à environ 5 points de croissance). La croissance a été portée, en particulier, par une dynamique de ventes soutenue pour nos produits de spécialité et dentaires destinés aux animaux de compagnie. L'Amérique latine, portée par le Mexique, la Colombie et le Brésil, sur le segment des animaux de compagnie et d’élevage, a enregistré une forte croissance de +8,2 % à taux de change et périmètre constants. Cette performance a été partiellement compensée par une baisse de nos activités d'aquaculture au Chili (-11,2 %) principalement liée à la dynamique négative d’un de nos antiparasitaires qui fait face à une concurrence accrue. L’IMEA a également affiché une solide croissance de +8,2 % à taux de change et périmètre constants. Cette progression est générée par une bonne performance dans toutes les régions et en particulier en Inde (+6,8%). L'Asie de l'Est a connu une croissance de 2,8 % à taux de change et périmètre constants, tirée par une bonne dynamique de croissance dans l’ensemble des pays de cette zone à l’exception du Vietnam qui, en raison d’une épidémie de peste porcine, enregistre une baisse des activités de -17,8%. Enfin, l’activité au Pacifique, est en recul de -7,9% au premier semestre à taux de change et périmètre constant. Cette baisse est attribuable essentiellement à la dynamique en Australie (-11,4% à taux de change et périmètre constants dont la moitié environ est expliquée par des effets de stock) compensée par la croissance des ventes en Nouvelle-Zélande (+7,6% à taux de change et périmètre constants). À noter que nous attendons un retour de la croissance en Australie au second semestre favorisé par l’amélioration des conditions de marché et la normalisation des niveaux de stock chez nos distributeurs.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s'établit à 135,0 millions d'euros pour le premier semestre, comparé à 150,4 millions d'euros sur la même période en 2024. La marge correspondante atteint ainsi 18,3 % du chiffre d'affaires. Retraitée d'un effet de change de -0,7 point et d'un effet de périmètre de -0,2 point, la marge à périmètre et taux de change constants recule ainsi de 2,2 points. Cette évolution s'explique par une baisse de la marge brute (-1,3 point) et par une augmentation maîtrisée des frais opérationnels et de R&D (-0,9 point). La dégradation de la marge brute est principalement attribuable à des facteurs conjoncturels qui viennent masquer une performance sous-jacente de nos prix de vente et de nos coûts de production demeurant en ligne avec nos attentes. Ces facteurs incluent notamment un niveau de destruction de stocks plus élevé que l'an dernier (le niveau de destruction de stocks du S1 2024 ne représentant en effet que ~30% du niveau annuel) et un arrêt temporaire de production d’un antigène du Groupe pour maintenance des installations. Parallèlement, l'augmentation des frais opérationnels résulte d'un phasage des dépenses plus concentré sur le premier semestre en comparaison à 2024 et d'une hausse ponctuelle des frais juridiques. Enfin, les dépenses de R&D ont continué de croître conformément à notre plan stratégique, représentant une augmentation de 0,4 point du chiffre d'affaires à taux de change constant.

Le résultat net consolidé s’établit à 82,2 millions d'euros, en recul de 13,3 % par rapport au premier semestre 2024. Les dotations aux amortissements des actifs incorporels issus d'acquisitions ont augmenté, passant de 1,7 M€ à 2,6 millions €, une hausse due à l'intégration de Sasaeah. Par ailleurs, la charge financière nette s'est accrue pour atteindre 8,5 millions €, contre 4,8 millions € au premier semestre 2024 et se compose d'une perte de change de 5,7 millions €, complétée par un coût de la dette financière de 2,8 millions €. La perte de change est due à l'appréciation de l'euro face à des expositions non couvertes, notamment sur le peso chilien (-4,3 millions €) et, dans une moindre mesure, sur le peso mexicain (-1,4 million €). Toutefois, ces charges ont été partiellement compensées par une baisse de la charge d'impôts, en lien avec le niveau d'activité.

Le résultat net – Part du Groupe s’établit à 82,4 millions €, soit un recul de -12,9% par rapport au premier semestre de l’année précédente (94,7 millions €).

Sur le plan financier, notre endettement net au 30 Juin 2025 s’élève à 201,4 millions €, en hausse de 32,9 millions € par rapport à la fin de l’exercice 2024. Cette variation s'explique principalement par l’effet saisonnier habituel sur le besoin en fonds de roulement et par le paiement des dividendes pour un montant de 12,1 millions d’euros.

Perspectives 2025 confirmées

Nous confirmons nos perspectives de croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants entre 4 et 6%. L’impact de l’acquisition de Sasaeah devrait représenter 1 point de croissance supplémentaire en 2025. Le ratio “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” (Ebit ajusté) sur chiffre d'affaires devrait se consolider au niveau de celui de 2024 à périmètre constant soit autour de 16%. Cette prévision tient compte de la poursuite de l'augmentation volontaire de nos investissements en R&D par rapport au chiffre d'affaires, qui représenteront en 2025 environ +0,3 point de pourcentage par rapport à 2024. En termes de résultat opérationnel, l'impact de l’acquisition Sasaeah devrait être globalement neutre en 2025. Quant à notre position de trésorerie, elle devrait s’améliorer de 80 millions € en 2025 hors acquisitions éventuelles.

Nous prévoyons un impact modéré de l'augmentation possible des tarifs douaniers aux États-Unis. En effet, environ deux tiers de notre chiffre d'affaires américain en 2025 et près de 80% d'ici fin 2026 (en raison des projets industriels en cours) devraient être générés par notre production locale aux États-Unis. Par ailleurs, les achats par notre filiale américaine de composants et matières premières hors des États-Unis représentent environ 8 millions € sur une année pleine. Compte tenu de cela, l'impact direct des droits de douane (c'est-à-dire ne tenant pas compte d'éventuelles augmentations de prix qui pourraient compenser tout ou partie de ces impacts), tels que évalués à ce jour, se situe autour de 4 millions US$ en année pleine.

Événements clés du premier semestre 2025

19 juin: nomination de Paul Martingell au poste de directeur général du groupe Virbac avec une prise de fonction au 1er Septembre 2025





PRÉSENTATION ANALYSTES – VIRBAC

Nous tiendrons une réunion analystes virtuelle le lundi 15 septembre 2025 à 14h00 (heure de Paris - CEST).

Informations pour les participants :

Lien d’accès au webcast : https://bit.ly/4lByXs5

Ce lien d’accès est disponible sur le site corporate.virbac.com, rubrique “communiqués financiers”. Il permet aux participants d’accéder au webcast en direct et/ou en archive.

Vous pourrez poser vos questions au format chat (texte) directement lors du webcast, ou après visionnage du replay à l’adresse courriel : ﬁnances@virbac.com.

Prendre soin des animaux ensemble

Chez Virbac, nous explorons sans cesse de nouvelles voies pour prévenir, diagnostiquer et traiter la majorité des pathologies animales. Nous développons des produits de soin, d’hygiène et de nutrition pour proposer des solutions complètes aux vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux partout dans le monde. Notre raison d’être : faire avancer la santé des animaux avec ceux qui en prennent soin chaque jour, pour mieux vivre tous ensemble.

Virbac : Euronext Paris - compartiment A - code ISIN : FR0000031577/MNEMO : VIRP

Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - finances@virbac.com - corporate.virbac.com

ANNEXES

1. État du résultat de la période





en k€ HY25 HY24 Variation







Revenu des activités ordinaires 738 276 702 933 5,0%







Achats consommés -240 856 -220 118 Charges externes -131 601 -115 961 Charges de personnel -200 677 -186 589 Impôts et taxes -9 741 -8 473 Dépréciations et provisions -28 037 -22 669 Autres produits et charges courants 7 652 1 231







Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions 135 016 150 353 -10,2%







Dotations aux amortissements des actifs incorporels issus d'acquisitions -2 635 -1 652







Résultat opérationnel courant 132 381 148 701 -11,0%







Autres produits et charges non courants - -2 048







Résultat opérationnel 132 381 146 653 -9,7%







Produits et charges financiers -8 492 -4 805







Résultat avant impôt 123 889 141 848 -12,7%







Impôt sur le résultat -41 763 -47 317







Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 113 350







Résultat de la période 82 239 94 881 -13,3% attribuable aux propriétaires de la société mère 82 408 94 667 -12,9% attribuable aux intérêts non contrôlés -169 213 -179,4%









2. État de la situation financière





en k€ Jun25 Dec24





Goodwill 252 432 276 633 Immobilisations incorporelles 237 649 251 237 Immobilisations corporelles 400 129 397 537 Droits d'utilisation 34 221 36 861 Autres actifs financiers 20 231 12 993 Participations comptabilisées par mise en équivalence 4 058 4 511 Impôts différés actifs 24 521 24 628 Actif non courant 973 242 1 004 400





Stocks et travaux en-cours 395 504 404 166 Créances clients 223 419 196 081 Autres actifs financiers 9 973 4 312 Autres débiteurs 84 618 89 931 Trésorerie et équivalents de trésorerie 128 671 149 631 Actif courant 842 185 844 121





Actifs destinés à être cédés - -





Actif 1 815 427 1 848 521





Capital émis 10 488 10 488 Réserves attribuables aux propriétaires de la société mère 1 054 599 1 032 628 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 1 065 087 1 043 116





Intérêts non contrôlés 57 286





Capitaux propres 1 065 144 1 043 402





Impôts différés passifs 54 831 57 233 Provisions pour avantages du personnel 20 588 20 358 Autres provisions 8 704 8 899 Obligations locatives 24 158 26 552 Autres passifs financiers 207 854 222 088 Autres créditeurs 3 610 5 430 Passif non courant 319 744 340 560





Autres provisions 1 065 776 Dettes fournisseurs 153 951 174 574 Obligations locatives 11 234 11 550 Autres passifs financiers 86 860 57 977 Autres créditeurs 177 429 219 683 Passif courant 430 539 464 560





Passif 1 815 427 1 848 522

3. État des flux de trésorerie





en k€ HY25 HY24





Résultat de la période 82 239 94 881





Élimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence -113 -350 Élimination des amortissements et provisions 31 076 24 217 Élimination de la variation d'impôts différés -130 3 273 Élimination des résultats de cessions 96 1 321 Autres charges et produits sans impact trésorerie -15 814 -7 201



0 Marge brute d'autofinancement 97 353 116 140



0 Intérêts financiers nets décaissés 2 761 2 464 Dette d'impôt sur les sociétés provisionnée sur la période 41 960 43 879





Marge brute d'autofinancement avant intérêts financiers et

impôt sur les sociétés 142 075 162 484





Incidence de la variation nette des stocks -10 531 -25 816 Incidence de la variation nette des créances clients -36 972 -33 903 Incidence de la variation nette des dettes fournisseurs 289 -6 850 Impôt sur les sociétés décaissé -41 275 -20 666 Incidence de la variation nette des autres créances et dettes -25 939 -38 659 Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement -114 428 -125 894





Flux nets de trésorerie générés par l'activité 27 646 36 591





Acquisitions d'immobilisations incorporelles -4 719 -5 401 Acquisitions d'immobilisations corporelles -49 137 -21 801 Cessions d'immobilisations 52 100 Variation des actifs financiers -600 -1 262 Variation des dettes relatives aux acquisitions d'actifs - -3 301 Acquisitions de filiales ou d'activités - -335 580 Cessions de filiales ou d'activités - - Dividendes reçus - - Flux net affecté aux investissements -54 404 -367 245





Dividendes versés aux propriétaires de la société mère -12 148 -11 054 Dividendes versés aux intérêts non contrôlés 0 -2 Variation des titres d'autocontrôle - - Transaction entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle - -17 614 Augmentation/réduction de capital - - Placements de trésorerie - - Souscriptions d'emprunts 89 633 321 727 Remboursements d'emprunts -52 703 -30 327 Remboursements d'obligations locatives -6 591 -5 983 Intérêts financiers nets décaissés -2 761 -2 464 Flux net provenant du financement 15 430 254 282





Flux de trésorerie -11 327 -76 372

4. Tableaux de réconciliation des indicateurs alternatifs de performance





4.1. Endettement Net





en k€ Jun25 Dec24 Emprunts 284 062 265 344 Concours bancaires 5 318 3 567 Intérêts courus non échus passifs 61 27 Obligation locative [IFRS16] 35 393 38 102 Participation 519 945 Instruments dérivés de taux de change et d'intérêts 852 5 835 Autres 3 902 4 346 Autres passifs financiers 330 106 318 166 Disponibilités 106 802 104 945 Valeurs mobilières de placement 21 870 44 685 Trésorerie et équivalents de trésorerie 128 671 149 631 Endettement net 201 435 168 536





4.2. Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt

en €k HY25 HY24 Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions 135 016 150 353



Elimination des amortissements et provisions 28 441 20 518 Elimination des résultats de cessions 96 1 321 Autres charges er produits sans impacts trésorerie 412 393 Cash-flow opérationnel 163 964 172 585 Autres charges et produits non courants 0 0 Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt 163 964 172 585

