Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun (vika 37) og lok endurkaupaáætlunar

Í viku 37 keyptu Hagar hf. 849.806 eigin hluti að kaupverði kr. 89.964.936 eins og hér segir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr.)
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|09/09/2025
|10:50
|229.000
|106,000
|24.274.000
|13.177.367
|10/09/2025
|11:24
|229.000
|105,000
|24.045.000
|13.406.367
|11/09/2025
|09:43
|229.000
|106,500
|24.388.500
|13.635.367
|12/09/2025
|11:14
|162.806
|106,000
|17.257.436
|13.798.173
|849.806
|105,865
|89.964.936
|13.798.173
Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd þann 12. ágúst 2025, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 11. ágúst 2025.
Endurkaupaáætlun þessari, sem tilkynnt var um til Kauphallar þann 11. ágúst 2025, er nú lokið. Samkvæmt framangreindri tilkynningu var áætlað að kaupa allt að 101.567.019 hluti, þó þannig að heildarfjárhæð endurkaupanna yrði aldrei meiri en samtals kr. 500.000.000. Hagar keyptu samtals 4.722.306 hluti, sem nemur 0,43% af útgefnum hlutum, og nam heildarkaupverð eigin hluta samtals kr. 499.999.936. Hagar eiga nú samtals 13.798.173 hluti eða 1,25% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.106.428.863 hlutir.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar voru í samræmi við viðeigandi lög og reglugerðir, þ.m.t. lög nr. 2/1995 um hlutafélög, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR) og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1052 sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir, sem hafa lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Haga hf., í síma 530-5500 eða á geg@hagar.is