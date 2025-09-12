クラウデラ (Cloudera)、IDC APACマーケットスケープ (IDC APAC MarketScape) のユニファイドAIプラットフォーム 2025 ベンダーアセスメント (Unified AI Platforms 2025 Vendor Assessment) においてリーダーに認定

シンガポール発 , Sept. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- あらゆる場所のデータにAIを提供する唯一の企業であるクラウデラは本日、IDC APACマーケットスケープによるユニファイドAIプラットフォーム 2025 ベンダーアセスメントにおいて、リーダーに認定されたことを発表した。 IDCは、エンタープライズグレードのガバナンス、セキュリティ、運用機能とともに、最新の生成AIおよびエージェント型ワークフローを統合する包括的なプラットフォームを提供するクラウデラの能力を評価した。

クラウデラのアジア太平洋・日本地域担当シニアバイスプレジデントであるレマス・リム (Remus Lim) は以下のように述べている。「IDCからリーダーとして認定されたことは、あらゆる場所のデータにAIを提供するという当社のビジョンが正しかったことを証明する重要なマイルストーンです」。 「今日の企業は、イノベーションを加速させながら、信頼性とコンプライアンスを確保するという二重の課題に直面しています。 クラウデラは、その両方を実現できる独自の立場にあり、企業が生成AIおよびエージェント型AIを大規模かつ責任を持って導入するために必要な透明性、セキュリティ、スケーラビリティを提供します」。

クラウデラのプラットフォームは、高度に規制された複雑な環境において、金融サービス、通信、医療、政府などの業界を支援しながら、責任あるAIの大規模展開を可能にするよう設計されている。 IDCは、以下の点におけるクラウデラの強みを指摘した：

ガバナンスとセキュリティ： きめ細かいポリシー、監査証跡、コンプライアンス整合性を備えた堅牢なフレームワーク。

オペレーショナルAIとエージェント型ワークフロー： データエンジニアリング、MLOps/LLMOps、生成AIのオーケストレーション、観測機能を内包したエージェント型ワークフローにまたがるエンドツーエンドの機能を提供。

イノベーションとエコシステム： ヴェルタ (Verta)、オクトパイ (Octopai)、タイクン (Taikun) などの戦略的買収、およびエヌビディア (NVIDIA)、コヒア (Cohere)、アンソロピック (Anthropic)、ミストラル (Mistral)、アマゾン・ウェブ・サービス (AWS)(ベッドロック (Bedrock))、デル (Dell)、クルーエーアイ (CrewAI) との戦略的パートナーシップにより、機能を拡張。

アクセシビリティ：ローコード／ノーコード対応のAIスタジオにより、技術者とビジネスユーザーの双方がAIを迅速に構築・展開・管理できるよう支援している。

あらゆる企業が、信頼性、セキュリティ、またはコンプライアンスを損なうことなくAIを活用するという圧力にさらされている。 機密データを保護する金融機関から、AIを責任ある形で導入する医療機関に至るまで、あらゆる組織が、スピードと統制のバランスを実現するプラットフォームを必要としている。 IDCによる今回の評価は、そのバランスを提供できる最有力候補の一つとしてクラウデラが認められたことを示したものである。

クラウデラは引き続き研究開発への大規模な投資を行っており、全世界の従業員の約半数がエンジニアリングに従事している。 この認定は、同社が急速なイノベーションを遂げた期間を経て得られたものであり、その中には、AIエージェントの構築と展開を可能にするクラウデラAIワークベンチ (Cloudera AI Workbench)、コスト効率の高い大規模生成AIを実現するクラウデラAIインファレンス (Cloudera AI Inference)、そしてAIライフサイクル全体にわたるコンプライアンスと透明性を確保するためのガバナンス機能の強化が含まれている。 ヴェルタ (オペレーショナルAI)、オクトパイ (データリネージの自動化)、タイクン (クラウドネイティブなインフラ管理) を含む戦略的買収は、あらゆる場所のデータにAIを提供するクラウデラの能力をさらに加速させている。

IDCマーケットスケープは、ベンダーを能力と戦略の両面から評価し、急速に進化するAIプラットフォーム市場に対する包括的な視点を企業に提供している。 レポート全文はこちらを参照されたい。

クラウデラについて

クラウデラは、あらゆる場所に存在するデータにAIを提供する唯一のデータ＆AIプラットフォーム企業として、大手企業から高い信頼を得ている。 他のプロバイダーとは異なり、クラウデラは、実績あるオープンソース基盤を活用し、パブリッククラウド、データセンター、エッジを統合する一貫したクラウド体験を提供している。 ビッグデータ分野のパイオニアとして、クラウデラは企業があらゆる形式のデータにAIを適用し、100%のデータを制御できるよう支援することで、統合されたセキュリティ、ガバナンス、リアルタイム予測インサイトを提供している。 世界中のあらゆる業界の最大手企業が、意思決定を変革して、最終的には利益の向上、脅威からの保護、さらには人命救助を実現するために、クラウデラを活用している。

詳細については、Cloudera.comにアクセスし、LinkedInおよびXで同社をフォローされたい。Clouderaおよび関連マークはCloudera, Inc.の商標または登録商標である。その他すべての会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性がある。

免責事項：IDCマーケットスケープのベンダー評価は、特定市場におけるテクノロジーおよびサービスサプライヤーの競争力を概観するために設計されている。 本調査は、定性・定量両基準に基づく厳格なスコアリング手法を採用し、その結果、各サプライヤーの特定市場内での位置づけを一つのグラフにまとめている。 IDCマーケットスケープは、製品・サービス、能力、戦略、現在および将来の市場における成功要因を有意義に比較できる明確な枠組みを提供している。 また、この枠組みは、テクノロジーバイヤーに対して、現在および将来のサプライヤーの強みと弱みについての360度評価を提供している。

