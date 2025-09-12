Cloudera, IDC APAC MarketScape 통합 AI 플랫폼 2025 벤더 평가에서 리더로 선정

싱가포르, Sept. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IDC 데이터 환경에 관계없이 AI를 적용하는 유일 기업인 Cloudera가 IDC APAC MarketScape 통합 AI 플랫폼 2025 벤더 평가에서 리더 (Leader)로 선정되었다고 오늘 발표했다. IDC는 클라우데라가 최신 생성형 AI와 에이전틱(Agentic) 워크플로우를 엔터프라이즈급 거버넌스, 보안, 운영 기능과 통합해 종합적인 플랫폼을 제공할 수 있는 역량을 높이 평가했다.

Cloudera 아시아태평양 및 일본 담당 수석부사장인 Remus Lim은 “IDC로부터 리더로 선정된 것은 데이터 어디에서나 AI를 구현하겠다는 우리의 비전을 입증하는 중요한 이정표”라며, “오늘날 기업들은 혁신을 가속화하는 동시에 신뢰와 규제를 준수해야 하는 이중 과제에 직면해 있다. Cloudera는 투명성, 보안, 확장성을 제공함으로써 기업들이 대규모로 생성형·에이전틱 AI를 책임 있게 도입할 수 있도록 독보적인 지원을 제공하고 있다”라고 말했다.

Cloudera의 플랫폼은 금융 서비스, 통신, 헬스케어, 정부 등 규제가 엄격하고 복잡한 환경에서 기업들이 책임 있는 AI를 확장할 수 있도록 설계되었다. IDC는 클라우데라의 강점을 다음과 같이 꼽았다:

거버넌스 및 보안: 세밀한 정책, 감사 추적(audit trail), 규제 준수를 지원하는 강력한 프레임워크

세밀한 정책, 감사 추적(audit trail), 규제 준수를 지원하는 강력한 프레임워크 운영형 AI 및 에이전틱 워크플로우: 데이터 엔지니어링, MLOps/LLMOps, 생성형 AI 오케스트레이션, 내장형 가시성을 갖춘 에이전틱 워크플로우까지 포괄하는 엔드투엔드 기능

데이터 엔지니어링, MLOps/LLMOps, 생성형 AI 오케스트레이션, 내장형 가시성을 갖춘 에이전틱 워크플로우까지 포괄하는 엔드투엔드 기능 혁신 및 생태계: 전략적 인수(Verta, Octopai, Taikun) 와 NVIDIA, Cohere, Anthropic, Mistral, AWS(Bedrock), Dell, CrewAI 등과의 파트너십을 통한 역량 확장

전략적 인수(Verta, Octopai, Taikun) 와 NVIDIA, Cohere, Anthropic, Mistral, AWS(Bedrock), Dell, CrewAI 등과의 파트너십을 통한 역량 확장 접근성: 저코드/노코드 기반의 AI Studio를 통해 기술 인력과 비즈니스 인력 모두가 보다 빠르게 AI를 구축, 배포, 관리할 수 있도록 지원

모든 기업은 신뢰·보안·규제 준수를 훼손하지 않으면서 AI를 활용해야 하는 압박을 받고 있다. 민감한 데이터를 보호해야 하는 금융 기관부터 책임 있는 AI 도입이 필요한 의료 기관까지, 조직들은 속도와 통제의 균형을 제공하는 플랫폼을 필요로 한다. IDC의 이번 평가는 Cloudera가 그 균형을 제공할 수 있는 최적의 선택지 중 하나임을 보여준다.

Cloudera는 전 세계 인력의 절반 가까이를 엔지니어링에 투입하며 R&D에 대규모 투자를 지속하고 있다. 이번 인정을 받기 전에도 회사는 빠른 혁신을 이어왔다. 대표적으로 AI 에이전트를 구축·배포할 수 있는 Cloudera AI Workbench 출시, 대규모로 비용 효율적인 GenAI 활용을 가능케 하는 Cloudera AI Inference, AI 라이프사이클 전반에서 규제 준수와 투명성을 보장하기 위한 거버넌스 기능 강화 등이 있다. 또한 Verta(운영형 AI), Octopai(자동화 데이터 계보), Taikun(클라우드 네이티브 인프라 관리) 인수는 Cloudera가 데이터 어디서든 AI를 제공할 수 있는 역량을 한층 가속화했다.

IDC MarketScape는 벤더들의 역량(capabilities)과 전략(strategies)을 모두 평가해, 기업들이 빠르게 진화하는 AI 플랫폼 시장을 종합적으로 이해할 수 있도록 돕는다. 전체 보고서는 여기에서 확인 가능하다.

Cloudera 소개

Cloudera는 대규모 조직들이 데이터가 존재하는 어디서든 AI를 적용할 수 있도록 신뢰하는 유일한 데이터·AI 플랫폼 기업이다. 다른 공급자와 달리, Cloudera는 검증된 오픈소스 기반을 활용해 퍼블릭 클라우드, 데이터센터, 엣지를 아우르는 일관된 클라우드 경험을 제공한다. 빅데이터 분야의 개척자인 Cloudera는 기업들이 모든 형태의 데이터 100%에 AI를 적용하고 이를 통제할 수 있도록 하며, 통합된 보안·거버넌스·실시간 예측 인사이트를 제공한다. 전 세계 주요 산업의 최대 규모 조직들이 Cloudera를 신뢰해 의사결정을 혁신하고, 수익성을 높이며, 위협으로부터 보호하고, 생명을 구하는 것을 가능하게 하고 있다.

자세한 내용은 Cloudera.com을 방문하거나, LinkedIn 및 X계정을 팔로잉해 확인이 가능하다. Cloudera 및 관련 표시는 Cloudera, Inc.의 상표 또는 등록상표이며, 기타 모든 회사 및 제품명은 각 소유 기업의 상표일 수 있다.

면책 고지: IDC MarketScape 벤더 평가는 특정 시장 내 기술 및 서비스 공급자의 경쟁력을 개괄적으로 보여주기 위해 설계되었다. 이 연구는 정성적·정량적 기준에 기반한 엄격한 평가 방식을 활용하여, 각 공급자의 시장 내 위치를 단일 그래픽으로 제시한다. IDC MarketScape는 기술 공급자의 제품·서비스 제공, 역량 및 전략, 현재 및 미래의 시장 성공 요인을 의미 있게 비교할 수 있는 명확한 프레임워크를 제공한다. 또한 기술 구매자들에게 현재 및 잠재 공급자의 강점과 약점에 대한 360도 평가를 제공한다.

연락처 정보

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com