Cloudera 在 2025 年度《IDC MarketScape 亚太区统一 AI 平台供应商评估》报告中被评为领导者

新加坡, Sept. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球唯一将 AI 应用于各类数据的公司 Cloudera 今日宣布，在 2025 年《IDC MarketScape 亚太区统一 AI 平台供应商评估》报告中被评为领导者。 IDC 强调了 Cloudera 在提供综合性平台方面的能力，该平台将最新的生成式 AI 与代理工作流，与企业级治理、安全及运营功能有机融合。

Cloudera 亚太和日本区域高级副总裁 Remus Lim 表示：“在 IDC 评估中被评为领导者是一个里程碑式的成就，也印证了我们‘将 AI 融入各类数据环境’的愿景。 当今企业面临着在加速创新的同时，确保信任与合规的双重挑战。 Cloudera 拥有独特优势，能够帮助企业兼顾这两方面需求，提供实现大规模、负责任地采用生成式与代理式 AI 所必需的透明度、安全性与可扩展性。”

Cloudera 的平台旨在帮助各类组织在高度监管且复杂的环境中，安全可控地推广负责任的 AI 应用，支持金融服务、电信、医疗和政府等行业。 IDC 指出，Cloudera 的核心优势包括：

治理与安全： 拥有完善的框架，包含细粒度的策略、审计追踪以及合规性对齐。

拥有完善的框架，包含细粒度的策略、审计追踪以及合规性对齐。 运营 AI 和代理工作流： 拥有端到端能力，涵盖数据工程、MLOps/LLMOps、生成式 AI 编排，以及内置可观测性的代理工作流。

拥有端到端能力，涵盖数据工程、MLOps/LLMOps、生成式 AI 编排，以及内置可观测性的代理工作流。 创新与生态： 通过战略收购（Verta、Octopai、Taikun）及与 NVIDIA、Cohere、Anthropic、Mistral、AWS (Bedrock)、Dell 以及 CrewAI 建立的战略合作伙伴关系，进一步拓展平台能力。

通过战略收购（Verta、Octopai、Taikun）及与 NVIDIA、Cohere、Anthropic、Mistral、AWS (Bedrock)、Dell 以及 CrewAI 建立的战略合作伙伴关系，进一步拓展平台能力。 可访问性：低代码/无代码 AI Studios，使技术人员和业务用户都能更快速地构建、部署与管理 AI。

每家企业都面临着压力，需要在充分利用 AI 的同时，确保信任、安全与合规性不受影响。 从保护敏感数据的金融机构，到负责任部署 AI 的医疗机构，各类组织都需要一个兼顾速度与可控性的 AI 平台。 IDC 的认可表明，Cloudera 是实现这种平衡的首选方案之一。

Cloudera 持续加大研发投入，全球近一半员工专注于工程研发工作。 本次获得认可是在公司经历一段快速创新期后获得的，这期间包括推出用于构建和部署 AI 代理的 Cloudera AI Workbench、用于大规模高效生成式 AI 的 Cloudera AI Inference，以及用于确保整个 AI 生命周期的合规性和透明度的扩展治理能力。 包括 Verta（运营 AI）、Octopai（自动化数据沿袭）和 Taikun（云原生基础设施管理）在内的战略性收购，进一步加速了 Cloudera 将 AI 应用于任意数据环境的能力。

IDC MarketScape 从能力和策略两个维度对供应商进行评估，为企业提供对快速发展的 AI 平台市场的全面洞察。 报告全文可点击此处查阅。

关于 Cloudera

Cloudera 是唯一一家深受大型企业信赖、能够将 AI 融入其任意数据环境的数据与 AI 平台企业。 与其他供应商不同，Cloudera 依托成熟的开源技术，融合公有云、数据中心与边缘环境，打造统一的云端体验。 作为大数据领域的先驱，Cloudera 赋能企业全面掌控各类数据，运用 AI 技术，以提供统一的安全性、治理能力，以及实时的预测性见解。 全球各行各业的大型企业都依赖 Cloudera 重塑其决策方式，最终提升其盈利能力，防范威胁，挽救生命。

如需了解更多信息，请访问 Cloudera.com，并在 LinkedIn 和 X 上关注我们。Cloudera 及相关标识为 Cloudera, Inc 的商标或注册商标。所有其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

免责声明：IDC MarketScape 供应商评估旨在对特定市场中技术和服务供应商的竞争能力进行概述。 该研究采用了基于定性和定量标准的严格评分方法，从而以图形方式展示每个供应商在特定市场中的地位。 IDC MarketScape 提供了一个清晰的框架，使技术供应商的产品与服务、能力与策略，以及当前与未来的市场成功因素能够得到有效对比。 该框架还为技术采购方提供了对现有及潜在供应商优劣势的全方位评估。

联系方式：

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com